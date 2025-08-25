Nové projekty zkvalitní vnitřní prostředí Ostravské univerzity. Zaměří se na pracovní podmínky, inovace i podporu návratu do výzkumu

Projekt VIVAT OU je strategickým nástrojem, jak posunout Ostravskou univerzitu směrem k moderní, inkluzivní a odolné instituci.
„Zaměříme se na kvalitní a vstřícné prostředí v souladu s evropskými standardy HR Award – zavedeme ucelenou strategii genderové rovnosti a posílíme interní komunikaci modernizací webového i intranetového prostředí. Dále podpoříme internacionalizaci vnitřního prostředí, v rámci níž vznikne welcome office a buddy systém pro zahraniční zaměstnance a zaměstnankyně. Připravíme edukační materiály i helpdesk, abychom usnadnili integraci špičkových odborníků a odbornic z celého světa,“ řekla doktorka Jana Pająk, hlavní řešitelka projektu a vedoucí Centra pro řízení lidských zdrojů Ostravské univerzity.
Posílení se dočká rovněž oblast moderních IT nástrojů pro správu duševního vlastnictví, vznikne systém pro zvýšení institucionální odolnosti vůči vnějším vlivům a kybernetickým hrozbám včetně školení zaměstnanců v oblasti bezpečnosti.
„I v této oblasti jsme díky projektu VIVAT OU získali finanční prostředky, které univerzitě umožní zaměstnat odpovědné manažery či manažerky, jež se těchto úkolů ujmou. Věřím, že všechny tyto aktivity přispějí k vytvoření prostředí, kde se bude moci plně rozvíjet excelentní věda, kreativita našich zaměstnanců, zaměstnankyň i studujících,“ uvedla hlavní řešitelka projektu.
„Čekají nás v podstatě mandatorní výdaje spojené s novou legislativou nebo běžícími strategickými projekty. Díky úspěšné žádosti o projekt VIVAT OU, která získala plný počet bodů a dělené první místo ze všech žádostí v České republice, dokážeme dopad těchto nákladů efektivně eliminovat a na nové činnosti se připravit mnohem kvalitněji,“ doplnil docent Martin Štěpnička, prorektor Ostravské univerzity pro vědu a uměleckou činnost.
Druhý projekt nazvaný Zpátky za vědOU je zaměřený zejména na osoby vracející se po rodičovské dovolené, dlouhodobé nemoci nebo péči o závislou osobu. V rámci něj bude vytvořen a pilotně ověřen systém návratových grantů, které nabídnou komplexní podporu návratu do výzkumné činnosti na půdě Ostravské univerzity včetně finanční podpory pro realizaci vlastních projektů, zapojení mentora nebo vzdělávacích aktivit. Projekt přispěje k vyšší návratnosti talentovaných osob do vědy a výzkumu, posílení rovných příležitostí v akademickém prostředí a ke zvýšení kvality a produktivity výzkumu díky využití dosud nevyužitého potenciálu.
„Projekt Zpátky za vědOU je naší odpovědí na častý problém návratu do výzkumu po delší přestávce. Chceme, aby talentovaní výzkumníci a výzkumnice neztráceli kontakt s vědou jen proto, že dočasně pečovali o děti, blízké nebo řešili zdravotní obtíže. Věříme, že díky návratovým grantům jim dáme reálnou šanci znovu navázat na svou výzkumnou dráhu a rozvinout svůj potenciál,“ dodala doktorka Jana Pająk.
„Návratové granty mají silný genderový rozměr. V magisterských programech v ČR studuje zhruba 60 procent žen, na doktorském studiu je jich pouze 45 procent. Mezi výzkumníky ženy tvoří dokonce jen 24 procent. Ztrácíme tak obrovský potenciál a systém je vysoce neefektivní. Věřím, že se nový projekt Zpátky za vědOU osvědčí a na Ostravské univerzitě se stane nedílnou součástí personálních nástrojů trvalého rázu,“ uzavřel prorektor Martin Štěpnička.
Zdroj: Ostravská univerzita