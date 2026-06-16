Nové sídlo OBERMEYER získalo prestižní titul v soutěži Kanceláře roku 2026

„Máme z tohoto úspěchu obrovskou radost. Naším cílem bylo vytvořit současné a plně funkční prostředí, které bude reflektovat naši více než 35letou tradici v oboru a zároveň poskytne našim lidem maximální komfort a inspiraci,“ uvádí Jiří Fousek, generální ředitel společnosti OBERMEYER.
Autorem citlivého architektonického konceptu je ateliér FADW (Fousek Architecture Design Workshop) pod vedením architekta Jana Fouska. „Chtěli jsme přinést vlastní funkční návrh, zároveň ale zachovat rytmus a pravidelnost původních stavebních prvků. I proto jsme se nakonec rozhodli pro průhledné stěny, které navazují na původní rastr a podporují genia loci celého prostoru,“ přibližuje záměr Jan Fousek.
Když se industriální dědictví potká s moderními inovacemi
Návrh zachoval ducha původní automobilové továrny, jejíž industriální charakter propojil s moderním open space a špičkovým akustickým komfortem. Generální dodávku prostor zajistila společnost MORIS design, mobiliář dodala firma cre8 a za celkovou rekonstrukcí budovy E Factory stojí developer Mount Capital. „Ocenění společnosti OBERMEYER nás velmi těší, protože potvrzuje, že rekonstrukce historických industriálních budov může vytvořit inspirativní a plně funkční prostředí pro moderní firmy. Naším cílem při obnově budovy E Factory bylo zachovat její jedinečný charakter a současně nabídnout nájemcům kvalitní zázemí odpovídající současným nárokům na práci i spolupráci,“ říká Veronika Klinková, Head of Sales & Marketing společnosti Mount Capital.
Budova E Factory je součástí areálu Pragovka Art District, který developer Mount Capital postupně transformuje v moderní městskou čtvrť propojující kanceláře, ateliéry, kulturu i veřejný prostor. Rekonstrukce historických objektů zachovává industriální dědictví bývalé automobilky Praga a současně vytváří kvalitní zázemí pro inovativní firmy, kreativní profesionály i kulturní instituce. Právě spojení podnikání, architektury a umělecké komunity patří k hlavním hodnotám, které činí Pragovku jedinečným místem.
Spojení inženýrství, komunity a umění
Přestože kanceláře fungují jako otevřený prostor, jsou chytře členěny pro potřeby menších projekčních týmů. Akustiku zajišťují designové protihlukové panely, které vizuálně připomínají umělecké instalace. OBERMEYER navíc plánuje své sídlo ještě více propojit s okolním uměleckým světem. „Aktuálně jednáme s několika výtvarníky, kteří mají ateliéry přímo na Pragovce, o zapůjčení jejich děl do našich prostor,“ doplňuje Jiří Fousek.
Nové kanceláře tak dokonale odrážejí DNA společnosti, která stojí za projekty, jako je rozšíření Westfieldu Černý Most nebo připravovaná dostavba Čtvrtého kvadrantu Vítězného náměstí.
OBERMEYER
Renomovaná projekční kancelář již 35 let vytváří inovativní a komplexní řešení pro současné i budoucí výzvy v oblasti stavebnictví. Mezi její významné projekty v současnosti patří výstavba brněnské T Areny, rozšíření obchodního centra Westfield Černý Most, generální projekce připravované multifunkční výškové budovy Prospect Zlín či zpracování detailní projektové dokumentace pro rozsáhlé obchodní centrum Galerie Pernerka v Pardubicích. V oblasti zdravotnictví se mezi klíčové realizace společnosti řadí například novostavba pětipodlažního objektu nemocnice v Pelhřimově a rekonstrukce tzv. modrého pavilonu FN Motol, kde vznikly tři nové operační sály. OBERMEYER působí více než 20 let také v Bratislavě, kde se podílí na přípravě a realizaci významných rezidenčních a občanských projektů.
Zdroj: OBERMEYER
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