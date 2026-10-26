Nové softballové hřiště Algotech aréna v Berouně nabízí zázemí pro mládež

Nové sportoviště vzniklo vedle berounského skateparku po několika letech příprav, plánování a jednání. K dispozici je hrací plocha s antukovým vnitřním polem, ochrannou sítí za domácí metou a základy pro dvě budoucí pálkařské klece. Celý areál je oplocený. Hřiště má sloužit především mládežnickým kategoriím a postupně nabídnout podmínky také pro další rozvoj klubu.
„Slavnostní otevření nového softballového hřiště Piranhas představuje významný milník v historii berounského softballu a otevírá nové možnosti jeho dalšího rozvoje. Dosud jsme při trénincích využívali zapůjčená sportoviště a hřiště, která často neodpovídala specifickým potřebám softballu a starší mládežnické kategorie musely na tréninky dojíždět do Prahy. Vlastní hřiště nám nyní umožní vytvořit odpovídající podmínky pro sportovní růst našich hráčů a hráček přímo v Berouně a to od nejmladších dětí v kategorii U7 až po kategorii juniorek a juniorů a v blízké budoucnosti i pro seniorské kategorie žen a mužů,“ říká Tomáš Horáček, trenér kadetek Piranhas Beroun, který má také na starosti školení trenérů.
Algotech navazuje na dlouhodobou podporu klubu
Podpora výstavby hřiště je součástí spolupráce Algotechu s Piranhas Beroun, která trvá od roku 2017. Letos ji společnost prodloužila o další čtyři roky. Vedle finanční pomoci zahrnuje také marketingovou podporu a zapojení do klubových aktivit.
„Stejně tak, jako roste význam Algotechu v IT oboru, tak roste význam Piranhas Beroun v softballu a baseballu. Proto je naprosto logické, že Algotech podpořil výstavbu prvního vlastního hřiště tohoto klubu a díky tomu vznikla Algotech aréna. Těšíme se, že Piranhas budou úspěšní ve sportovním světě a že o Algotechu bude díky tomu více slyšet nejenom v IT oblasti,“ uvádí k novému sportovišti František Zeman, CEO Algotechu.
Areál čekají další úpravy
Otevřením hřiště budování sportovního zázemí nekončí. Náklady na materiál a práce v roce 2026 dosáhly 6,093.132 korun. V dalších etapách plánuje klub dokončit pálkařské klece, vybudovat střídačky a doplnit další zázemí potřebné pro pravidelný provoz.
„Po letech, kdy jsme za tréninky a zápasy cestovali na různá hřiště v okolí, máme konečně domov v Berouně. Je to obrovský milník pro celý klub, naše děti, trenéry i rodiče. Zároveň jsme si vědomi, že nás čeká ještě spousta práce, než bude areál plně připravený na pravidelné turnaje a soutěžní zápasy,“ říká Michal Maryška, předseda klubu Piranhas Beroun.
Vlastní sportoviště má klubu umožnit soustředit tréninky do jednoho místa a zajistit návaznost mezi jednotlivými věkovými kategoriemi. Vedle sportovní přípravy má sloužit také k setkávání hráčů, trenérů a rodin.
„Naším cílem je, aby měli všichni možnost rozvíjet svůj talent v kvalitním domácím prostředí. Nové hřiště proto není jen investicí do sportovní infrastruktury, ale především investicí do dětí a mladých lidí, do budoucnosti našeho klubu a do rozvoje mládežnického softballu na celém Berounsku a v okolí. Věříme, že se stane místem, kde budou vyrůstat nové sportovní generace, vznikat přátelství a psát se další kapitoly berounského softballu,“ doplňuje Tomáš Horáček.
František Zeman dodává: “Na novou Algotech arénu jsme opravdu pyšní. Ne kvůli názvu samotnému. Podstatné je, co se bude v areálu odehrávat. Piranhas dnes přivádějí k baseballu a softballu více než 350 mladých hráček a hráčů. Pořádají nábory, kroužky pro nejmenší i příměstské tábory a jejich juniorky byly letos oceněny jako nejúspěšnější sportovní kolektiv do 18 let ve Středočeském kraji. Za každým takovým výsledkem jsou hodiny tréninků, trenéři, rodiče, cesty na zápasy a hlavně děti, které se učí, že úspěch nepřichází po prvním odpalu. Pravidelná ocenění hráčů týdne, které klub Piranhas předává, pro děti znamenají uznání práce, kterou do sportu vložily. Ne každý z nich jednou nastoupí za reprezentaci. Každý si ale může odnést zkušenost, že zlepšení vyžaduje disciplínu, že tým potřebuje spolehlivé lidi a že prohra není konec světa. To jsou docela užitečné znalosti i mimo hřiště. Troufám si říct, že někdy užitečnější než půlka manažerských školení".
Na dokončení areálu nadále pokračuje veřejná sbírka Hřiště pro Piranhas. Zájemci mohou přispět prostřednictvím webu hristepiranhas.cz, kde si mohou symbolicky pořídit vlastní pole na hřišti.
Zdroj: Piranhas Beroun a Algotech
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59799.