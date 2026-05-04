Nové trumfy OX Pointu: Zásilkové boxy pro osadní výbory a zelená střecha

V souvislosti s nárůstem zásilkových boxů se diskutuje o jejich estetické stránce. Výrazný zlepšovák mají čeští výrobci a prodejci chytrých zásilkových boxů a úschoven OX Point. "Zákazníkům nabízíme možnost zakoupit si zelený box. Jeho střechu pokrývají rostliny. Zajímavostí je, že jeho obsluha je minimální, díky kondenzaci vody není potřeba rostliny zalévat. Do boxu díky našemu unikátnímu řešení nepraží slunce, pomáhá navíc ochlazovat okolní prostředí, pomáhá tak boji proti globálnímu oteplování," říká obchodní ředitel OX Point Jiří Kaleta.
OX Point už více než dva roky pomáhá malým obcím snižovat rozdíly mezi centrem a periferií. Doručovací boxy i obcích s méně než 100 obyvateli zajišťují moderní zásilkový servis 21. století. Nyní přichází OX Point s vhodným řešením i pro ty, kteří žijí v odlehlejších částech měst, v osadních výborech. "Snažíme se jejich vlastníkům vyjít vstříc a přinést jim zásilkový komfort. Balíky si v klidu mohou převzít prakticky nonstop. V osadních výborech bydlí mnoho lidí po celý rok, ocení zlepšení zásilkových služeb dvojnásob," říká Jiří Kaleta z OX Pointu.
První boxy už slouží lidem na okraji Pelhřimova, tedy nedaleko od místa, kde se zásilkové boxy OX Point vyrábějí. "Pokud jde o zásilkové boxy OX Point, které máme umístěné v místních částech města Pelhřimov, tak lze konstatovat, že zejména výrazně šetří lidem v těchto místních částech čas. Kladně hodnotím jejich nonstop provoz, balíky si lze jednoduše vyzvednout i o víkendech či v noci," říká Martin Šimsa z Městského úřadu Pelhřimov.
OX Point tak úspěšně rozšiřuje portfolio služeb, které jeho zásilkové boxy nabízejí. Ty už tak v případě zájmů zákazníků slouží kromě jiného i jako úschovny věcí, elektronické úřední desky, stojany pro kola či meteostanice. OX Point plánuje i spuštění dalších inovací během letošního roku typu defibrilátoru či hasícího přístroje.
