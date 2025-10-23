Nově zálohuje už i Polsko. Česko zůstává jedinou středoevropskou zemí bez zálohového systému pro PET lahve a plechovky

Autor:
  15:24
Praha 23. října 2025 (PROTEXT) - Polsko spustilo začátkem října zálohový systém pro PET lahve a plechovky, navázalo tak na Rakousko, které ke stejnému řešení přistoupilo již letos v lednu. Slovensko, které zálohuje od roku 2022, pokračuje v posledních letech ve vysoké úspěšnosti sběru, zatímco Německo, které se stalo jedním z regionálních průkopníků zálohování, dosahuje dlouhodobě míry sběru až 98 %. Česká republika tak aktuálně zůstává poslední zemí střední Evropy, kde tento systém doposud zavedený nebyl. Zálohový systém představuje důležitý krok pro výrazné zvýšení sběru a recyklace nápojových obalů a s tím spojené snížení množství pohozeného odpadu v přírodě. Při správném nastavení nabízí současně pohodlí běžným zákazníkům i efektivitu pro výrobce, prodejce a distributory.

Nejnovější zemí, která se připojila k 17 zemím EU a implementovala zálohový systém, se stalo 1. října 2025 Polsko. Polský zálohový systém je v mnoha ohledech podobný modelům z dalších evropských zemí. Kromě PET lahví do objemu 3 litrů a plechovek do 1 litru, bude od příštího roku také zahrnovat skleněné lahve do objemu 1,5 litru, které byly dosud zálohované pouze u piva. Systém v Polsku je decentralizovaný, což umožňuje existenci více společností, konkrétně 7 operátorů, které zajišťují sběr, vypořádání záloh nebo logistiku. V letošním roce bude na polský trh uvedeno přibližně 11,5 miliardy jednorázových obalů a více než 4 miliardy vratných skleněných lahví. „S plánovaným objemem více než 15 miliard nápojových obalů se Polsko stane druhým největším zálohovým systémem v Evropě. I přes komplexnější a složitější nastavení systému v podobě více operátorů, je možné očekávat, že polský systém poskytne více než 38 000 sběrných míst a do 3 let od spuštění bude schopný shromažďovat více než 90 % zálohovaných obalů. Tímto krokem Polsko významně přispěje k větší cirkularitě nápojových obalů a udržitelnější budoucnosti,“ říká Anna Sapota, vicepresidentka Public Affairs pro východní a severní Evropu společnosti TOMRA.

K zemím, které se v letošním roce zapojili do zálohového systému patří vedle Polska také Rakousko, které systém záloh spustilo 1. ledna 2025. Již po prvním půlroce fungování rakouský systém denně sbíral 7-9 miliónů obalů čímž dosáhl za toto období celkového sběru více než 357 milionů obalů. K tomuto číslu dopomohla především vysoká míra automatizace, kdy 98 % všech obalů bylo odevzdáno prostřednictvím automatických zálohomatů.

Další z našich sousedních zemí, Slovensko, zavedlo zálohový systém už v roce 2022. Systém se ukázal jako jeden z doposud nejúspěšnějších tamních projektů v oblasti nakládání s odpady. V roce 2024 činila míra návratnosti zálohovaných nápojových obalů přibližně 90 %. V témže roce bylo na slovenský trh uvedeno zhruba 1,27 miliardy zálohovaných obalů, přičemž více než 1,14 miliardy z nich se vrátilo zpět do systému. V letošním roce se systém zaměřuje především na udržení vysoké míry návratnosti obalů, rozvoj vzdělávacích aktivit pro děti a mládež a podporu veřejně prospěšných projektů.

Historickým průkopníkem zálohového systému v regionu střední Evropy se stalo Německo, které systém zavedlo už v roce 2003. Po více než dvaceti letech provozu jde o nejrozsáhlejší a nejefektivnější systém svého druhu na světě. Díky vysoké hodnotě zálohy a husté síti výkupních míst dosahuje až 98% míry návratnosti jednorázových nápojových obalů.

Zavedením zálohového systému na plechovky a PET lahve by v Česku přispělo k výrazně vyšší míře sběru a recyklace těchto obalů a očištění veřejného prostoru od volně pohozených obalů. K zásadnímu snížení litteringu zálohovaných obalů došlo například u našich sousedů na Slovensku, kdy ještě před zavedením systému v roce 2021 tvořily plechovky a PET lahve dohromady více jak 21 % z celkového objemu pohozeného odpadu, zatímco v roce 2024, 2 roky po zavedení zálohového systému se již jednalo jen o 4 %[1]. Ačkoliv systém sběru PET lahví v České republice dosahuje relativně stabilních výsledků, stále nesplňuje evropské legislativní cíle. U hliníkových plechovek ve sběru a recyklaci výrazně zaostáváme, přičemž v současnosti chybí akční plán, jak to v krátkodobém horizontu výrazně navýšit.

Zkušenosti společnosti TOMRA z evropských zemí, kde zálohové systémy již úspěšně fungují a dosahují průměrné míry návratnosti kolem 90 %, potvrzují, že klíčem k úspěchu je správné nastavení systému hned v jeho počátku. Efektivní zálohový systém se opírá o snadný sběr, pohodlí pro zákazníky, odpovědný přístup výrobců a důvěru veřejnosti – pokud jsou tyto principy dodrženy, může být silným pilířem moderního a udržitelného odpadového hospodářství a cirkulární ekonomiky.

 

[1] ENVI-PAK https://envipak.sk/vo-volne-pohodenom-odpade-dominuju-cigaretove-ohorky-ukazala-analyza?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR3UjTziVBvrr-WvFXEJjoDKZQq9mfeDGAUFFLFiZu5wjhUxejp3bgUplTs_aem_WLfvIN8tRSztZhv7vS1MiA 

 

Zdroj: TOMRA Collection

 

 









