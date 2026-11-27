Deset celodenních kurzů proběhne od 12. 2. do 18. 6. 2027. Nový ročník klade ještě větší důraz na praktické dovednosti. Účastníci se naučí pracovat s veřejnými registry, databázemi a nástroji OSINT. Program se zaměří také na využití AI v novinářské práci, právní aspekty investigace, ochranu zdrojů a spolupráci s whistleblowery. Mezi lektory budou například Pavla Holcová, Tomáš Němeček, Jan Cibulka, Zuzana Šotová, Josef Šlerka či Apolena Rychlíková. První ročník Akademie absolvovalo 17 novinářů a novinářek, tři z nich následně postoupili do tříměsíčního mentoringu, během něhož pod vedením odborníků rozpracovávali vlastní investigativní kauzy. Přihlášky je možné podávat do 8. ledna 2027. Více informací najdete na akademie.investigace.cz.
Zdroj: redakce investigace.cz
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60305.