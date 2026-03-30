Novinka Dyson Clean+Wash Hygiene, nejlehčí a nejhygieničtější vysavač

Systém bez filtrů zamezuje úniku bakterií i zápachu, zatímco vysoce absorpční váleček z mikrovlákna odstraňuje suché i mokré nečistoty a zanechává hygienicky čistou, rychle schnoucí podlahu bez šmouh. Dyson Clean+Wash Hygiene na suché i mokré nečistoty, který je navržen tak, aby vždy zajistil snadný a hygienický úklid. Dokonale absorpční váleček z mikrovlákna odstraňuje každodenní prach a nečistoty včetně vlasů, smyje mokré skvrny, a přitom zajišťuje, že každý kousek vaší podlahy je vyčištěn čerstvou vodou bez šmouh4. Pokročilý systém se při oddělování mokrých a suchých nečistot nespoléhá na nehygienické filtry. Proto zamezuje šíření bakterií a zápachu3 a zároveň zabraňuje ucpávání a poklesu výkonu. Váží pouhých 3,82 kg a má extrémně nízký profil – jen 113 mm v poloze naplocho. Díky tomu je Dyson Clean+Wash Hygiene vysoce mobilní a uklízí všude – pod nízkým nábytkem i u okrajů podlahových lišt. To vše s minimální námahou a maximálním hygienickým a čisticím výkonem. „Na podlaze vyčištěné tímto přístrojem vás na první pohled zaujme, že na ní nezůstávají žádné šmouhy a má nádherný lesk. Důvodem je, že se váleček při každém otočení neustále proplachuje čistou vodou. Ostatní mokré v1ysavače se spoléhají na nehygienické filtry, které zachycují bakterie, ucpávají se, čímž klesá sací výkon, mohou vydávat nepříjemný zápach a jejich čištění je velice obtížné. Náš nový Dyson Clean+Wash Hygiene nemá žádný filtr a veškerou špinavou vodu s nečistotami udržuje izolované v čisticí hlavici – nic nekoluje přístrojem, neusazuje se v trubkách ani neucpává špinavé filtry. Ultrasavý váleček má o 30 % vyšší hustotu mikrovláken než dříve a je vybaven zabudovanými nyolovými štětinami pro snadnější odstraňování skvrn. Výsledkem je hygienický úklid a rychle suchá podlaha bez šmouh,“ prozradil zakladatel značky, James Dyson.
Nový ultra savý hybridní mikrovláknový váleček. Čistí jako vysavač2 i mop v jednom. Vysaje prach, smyje mokré nečistoty. Hygienicky.
Nový Dyson Clean+Wash Hygiene dokáže najednou odstranit všechny druhy nečistot – od domácího prachu přes odolné skvrny, fleky od sirupu až po mokré vlasy. Odpadá tak nutnost vysávat před mytím tvrdých podlah. Je vybaven naším nejhustším a nejsavějším mikrovláknovým válečkem s 84.000 vlákny na cm2, který se otáčí rychlostí 250 otáček za minutu a bleskově odstraňuje nečistoty, rozlité tekutiny i zaschlé skvrny. Váleček je navíc osazen 1400 nylonovými štětinami pro lepší sběr vlasů, a zároveň díky silnému tzv. kapilárnímu tlaku nasává odpadní tekutinu. Výsledkem je podlaha bez šmouh4 při každém úklidu. Vestavěný samočisticí mechanismus využívá optimalizovaný pružinový ždímač k odstraňování nečistot a špinavé vody z válečku. Hřeben proti zamotávání rozčesává vlasy už během sběru, aby se neomotaly kolem válečku. Díky průběžnému odsávání nečistot a špinavé vody a 12bodovému hydratačnímu systému, který váleček neustále zásobuje čistou vodou, vytíráte vždy hygienicky. Každý metr podlahy myjete čistou vodou, jako byste s úklidem právě začali.
Nejlehčí1 vysavač pro mokrý i suchý úklid s nízkým profilem. Třístranné čištění okrajů uklízí až těsně u stěn.
Dyson Clean+Wash Hygiene váží pouhých 3,82 kg a díky tomu patří k nejlehčím1 a nejníže položeným vysavačům na suchý i mokrý úklid na trhu. Je extrémně obratný, v poloze naplocho měří pouhých 113 mm, čímž se dostane i pod ten nejnižší nábytek – a to při zachování plného výkonu a čisticího účinku. Dyson Clean+Wash Hygiene je také vybaven třístranným čištěním okrajů, které účinně odstraňuje nečistoty, prach a rozlité tekutiny až těsně podél stěn a soklů.
Žádné bakterie. Žádný zápach5. Žádné ucpávání5. Žádný pokles výkonu.
Na rozdíl od běžných vysavačů pro suchý i mokrý úklid nemá Dyson Clean+Wash Hygiene žádný filtr, který by zachycoval nečistoty, byl živnou půdou pro bakterie či zdrojem nepříjemného zápachu. Ani čištění není obtížné. Konstrukce bez filtrů eliminuje riziko usazování nečistot, ucpávání či poklesu výkonu a zajišťuje výkonný a spolehlivý každodenní úklid.
Hygienická a snadná údržba. Žádné ucpané vnitřní systémy5.
Dyson Clean+Wash Hygiene zachycuje a zadržuje veškerý odpad v čisticí hlavici, takže se nečistoty a kal nikdy nedostanou nahoru a neusazují se ve vnitřních trubkách. Špinavá voda a nečistoty se automaticky oddělují přímo u zdroje, což zajišťuje hygienickou likvidaci bez nepořádku. Po použití režim samočištění nasákne váleček čistou vodou a propláchne celý systém, aby odstranil veškeré zbytky nečistot. Váleček je následně vysušen horkým vzduchem o teplotě 85 °C, což zabraňuje růstu bakterií a vzniku zápachu a zajišťuje, že je přístroj čistý a připravený na další úklid. Dyson Clean+Wash Hygiene má čtyři úrovně hydratace, od běžného úklidu až po režim Boost – intenzitu vlhčení si snadno přizpůsobíte podle typu podlahy i míry znečištění. Novinka vyčistí větší plochu na jedno naplnění. Díky efektivní regulaci vody vyčistíte s nádržkou o objemu 750 ml až 350 m2 podlahové plochy6. To je o 20 % více než u předchozího modelu.
Technické parametry Dyson Clean+Wash Hygiene
|Rozměry
|280 mm x 244 mm x 1,096 mm (pouze přístroj) 280 mm x 274 mm x 1,143 mm (přístroj s dokovací stanicí)
|Výška v poloze naplocho
|113 mm
|Hmotnost
|3.82 kg
|Provozní doba
|70 minut7
|Pokrytá plocha
|350 m2
|Objem nádrže na vodu
|750 ml (nádrž na čistou vodu) 510 ml (nádrž na špinavou vodu)
|Teplota sušení horkým vzduchem
|85 oC
|Doba sušení válečku
|30 minut
|Doba nabíjení
|4,5 hodiny
Video zde: https://cloud.guideline.cz/s/Brdy6GKKYje6FKq
Další informace najdete na www.dyson.cz.
1 Ve srovnání s 5 nejlepšími světovými značkami a 3 nejlepšími modely specializovaných podlahových čističů od těchto značek, testováno interně podle normy DTM021.
2 Pouze pro použití na tvrdých podlahách.
3 Ve srovnání se sacími mokrými čističi podlah. Testováno na Staphylococcus epidermidis a zápach mokrého psa.
4 Externě testováno společností Intertek s odbornou porotou; účastníci používali přístroj na uzavřených podlahách z dřeva, dlaždic, mramoru a vinylu.
5 Ve srovnání se sacími mokrými čističi podlah. Testováno na řadu suchých a mokrých nečistot simulujících 5 let používání, režim samočištění použit podle pokynů výrobce. Sběr testován podle interní metody Dyson TM-100712.
6 Pokrytí na základě výpočtu společnosti Dyson.
7 Při použití na úrovních 1 a 2. Doba provozu se může lišit v závislosti na způsobu použití.
Zdroj: Dyson
