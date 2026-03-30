Novinka Dyson Clean+Wash Hygiene, nejlehčí a nejhygieničtější vysavač

  12:06
Praha 30. března 2026 (PROTEXT) - Maximální čistota s minimální námahou. Novinka Dyson Clean+Wash Hygiene, nejlehčí1 a nejhygieničtější vysavač na suché i mokré nečistoty. Vysává jako běžný vysavač2 a zároveň zlikviduje mokré skvrny.

Systém bez filtrů zamezuje úniku bakterií i zápachu, zatímco vysoce absorpční váleček z mikrovlákna odstraňuje suché i mokré nečistoty a zanechává hygienicky čistou, rychle schnoucí podlahu bez šmouh. Dyson Clean+Wash Hygiene na suché i mokré nečistoty, který je navržen tak, aby vždy zajistil snadný a hygienický úklid. Dokonale absorpční váleček z mikrovlákna odstraňuje každodenní prach a nečistoty včetně vlasů, smyje mokré skvrny, a přitom zajišťuje, že každý kousek vaší podlahy je vyčištěn čerstvou vodou bez šmouh4. Pokročilý systém se při oddělování mokrých a suchých nečistot nespoléhá na nehygienické filtry. Proto zamezuje šíření bakterií a zápachu3 a zároveň zabraňuje ucpávání a poklesu výkonu. Váží pouhých 3,82 kg a má extrémně nízký profil – jen 113 mm v poloze naplocho. Díky tomu je Dyson Clean+Wash Hygiene vysoce mobilní a uklízí všude – pod nízkým nábytkem i u okrajů podlahových lišt. To vše s minimální námahou a maximálním hygienickým a čisticím výkonem. „Na podlaze vyčištěné tímto přístrojem vás na první pohled zaujme, že na ní nezůstávají žádné šmouhy a má nádherný lesk. Důvodem je, že se váleček při každém otočení neustále proplachuje čistou vodou. Ostatní mokré v1ysavače se spoléhají na nehygienické filtry, které zachycují bakterie, ucpávají se, čímž klesá sací výkon, mohou vydávat nepříjemný zápach a jejich čištění je velice obtížné. Náš nový Dyson Clean+Wash Hygiene nemá žádný filtr a veškerou špinavou vodu s nečistotami udržuje izolované v čisticí hlavici – nic nekoluje přístrojem, neusazuje se v trubkách ani neucpává špinavé filtry. Ultrasavý váleček má o 30 % vyšší hustotu mikrovláken než dříve a je vybaven zabudovanými nyolovými štětinami pro snadnější odstraňování skvrn. Výsledkem je hygienický úklid a rychle suchá podlaha bez šmouh,“ prozradil zakladatel značky, James Dyson.

Nový ultra savý hybridní mikrovláknový váleček. Čistí jako vysavač2 i mop v jednom. Vysaje prach, smyje mokré nečistoty. Hygienicky.

Nový Dyson Clean+Wash Hygiene dokáže najednou odstranit všechny druhy nečistot – od domácího prachu přes odolné skvrny, fleky od sirupu až po mokré vlasy. Odpadá tak nutnost vysávat před mytím tvrdých podlah. Je vybaven naším nejhustším a nejsavějším mikrovláknovým válečkem s 84.000 vlákny na cm2, který se otáčí rychlostí 250 otáček za minutu a bleskově odstraňuje nečistoty, rozlité tekutiny i zaschlé skvrny. Váleček je navíc osazen 1400 nylonovými štětinami pro lepší sběr vlasů, a zároveň díky silnému tzv. kapilárnímu tlaku nasává odpadní tekutinu. Výsledkem je podlaha bez šmouh4 při každém úklidu. Vestavěný samočisticí mechanismus využívá optimalizovaný pružinový ždímač k odstraňování nečistot a špinavé vody z válečku. Hřeben proti zamotávání rozčesává vlasy už během sběru, aby se neomotaly kolem válečku. Díky průběžnému odsávání nečistot a špinavé vody a 12bodovému hydratačnímu systému, který váleček neustále zásobuje čistou vodou, vytíráte vždy hygienicky. Každý metr podlahy myjete čistou vodou, jako byste s úklidem právě začali.

Nejlehčí1 vysavač pro mokrý i suchý úklid s nízkým profilem. Třístranné čištění okrajů uklízí až těsně u stěn.

Dyson Clean+Wash Hygiene váží pouhých 3,82 kg a díky tomu patří k nejlehčím1 a nejníže položeným vysavačům na suchý i mokrý úklid na trhu. Je extrémně obratný, v poloze naplocho měří pouhých 113 mm, čímž se dostane i pod ten nejnižší nábytek – a to při zachování plného výkonu a čisticího účinku. Dyson Clean+Wash Hygiene je také vybaven třístranným čištěním okrajů, které účinně odstraňuje nečistoty, prach a rozlité tekutiny až těsně podél stěn a soklů.

Žádné bakterie. Žádný zápach5. Žádné ucpávání5. Žádný pokles výkonu.

Na rozdíl od běžných vysavačů pro suchý i mokrý úklid nemá Dyson Clean+Wash Hygiene žádný filtr, který by zachycoval nečistoty, byl živnou půdou pro bakterie či zdrojem nepříjemného zápachu. Ani čištění není obtížné. Konstrukce bez filtrů eliminuje riziko usazování nečistot, ucpávání či poklesu výkonu a zajišťuje výkonný a spolehlivý každodenní úklid.

Hygienická a snadná údržba. Žádné ucpané vnitřní systémy5.

Dyson Clean+Wash Hygiene zachycuje a zadržuje veškerý odpad v čisticí hlavici, takže se nečistoty a kal nikdy nedostanou nahoru a neusazují se ve vnitřních trubkách. Špinavá voda a nečistoty se automaticky oddělují přímo u zdroje, což zajišťuje hygienickou likvidaci bez nepořádku. Po použití režim samočištění nasákne váleček čistou vodou a propláchne celý systém, aby odstranil veškeré zbytky nečistot. Váleček je následně vysušen horkým vzduchem o teplotě 85 °C, což zabraňuje růstu bakterií a vzniku zápachu a zajišťuje, že je přístroj čistý a připravený na další úklid. Dyson Clean+Wash Hygiene má čtyři úrovně hydratace, od běžného úklidu až po režim Boost – intenzitu vlhčení si snadno přizpůsobíte podle typu podlahy i míry znečištění. Novinka vyčistí větší plochu na jedno naplnění. Díky efektivní regulaci vody vyčistíte s nádržkou o objemu 750 ml až 350 m2 podlahové plochy6. To je o 20 % více než u předchozího modelu.

Technické parametry Dyson Clean+Wash Hygiene

Rozměry280 mm x 244 mm x 1,096 mm (pouze přístroj) 280 mm x 274 mm x 1,143 mm (přístroj s dokovací stanicí)
Výška v poloze naplocho113 mm
Hmotnost3.82 kg
Provozní doba70 minut7
Pokrytá plocha350 m2
Objem nádrže na vodu750 ml (nádrž na čistou vodu) 510 ml (nádrž na špinavou vodu)
Teplota sušení horkým vzduchem85 oC
Doba sušení válečku30 minut
Doba nabíjení4,5 hodiny

 

Video zde: https://cloud.guideline.cz/s/Brdy6GKKYje6FKq

 

Další informace najdete na www.dyson.cz.

1 Ve srovnání s 5 nejlepšími světovými značkami a 3 nejlepšími modely specializovaných podlahových čističů od těchto značek, testováno interně podle normy DTM021.

2 Pouze pro použití na tvrdých podlahách.

3 Ve srovnání se sacími mokrými čističi podlah. Testováno na Staphylococcus epidermidis a zápach mokrého psa.

4 Externě testováno společností Intertek s odbornou porotou; účastníci používali přístroj na uzavřených podlahách z dřeva, dlaždic, mramoru a vinylu.

5 Ve srovnání se sacími mokrými čističi podlah. Testováno na řadu suchých a mokrých nečistot simulujících 5 let používání, režim samočištění použit podle pokynů výrobce. Sběr testován podle interní metody Dyson TM-100712.

6 Pokrytí na základě výpočtu společnosti Dyson.

7 Při použití na úrovních 1 a 2. Doba provozu se může lišit v závislosti na způsobu použití.

Zdroj: Dyson

 

www.dyson.cz

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

 

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku 1990 k nepoznání. Nové jsou obklady, eskalátory i vestibul. Nápor cestujících se čeká už příští týden...

Rekordy pražské dopravy: Víte, kde končí „nekonečná" 177 a která linka jede jen 3 minuty?

Zastávka linky 177 na Opatově

Kdo chce absolvovat autobusový výlet v katastru hlavního města, ten se vydá buď na pražský Chodov nebo do Troje k poliklinice v Mazurské ulici. Může si vzít s sebou dobrou svačinu a klidně i něco na...

MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny zamířila světová špička, předvedli se i Češi

Americký krasobruslař Ilja Malinin.

Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrátilo do Česka. A to konkrétně do pražské O2 areny. Šampionát, jenž začal ve středu, nabídl tréninky, krátké programy a volné jízdy....

Jo Nesbø a jeho temný detektiv Harry Hole míří na Netflix. Novinka startuje už tento týden

„Pro mě není vyprávění příběhů o tom, dát lidem to, co si myslí, že chtějí, ale...

Pokud patříte mezi milovníky severské krimi, máte se na co těšit! Už ve čtvrtek začne na obrazovkách Netflixu úřadovat jedna z nejznámějších detektivních postav současné krimi literatury – Harry...

Vrtulník využít nemohli, zraněného dělníka snesli z rozestavěného domu pomocí jeřábu

Pacienta uložili do transportní vany a za nepřetržité monitorace životních...

Netradiční zásah mají za sebou českobudějovičtí záchranáři a hasiči. V pátek vyjeli k dělníkovi, který se zranil při pádu na stavbě bytového domu. Z ochozu vysoko nad zemí ho snesli za pomoci jeřábu,...

30. března 2026  13:52,  aktualizováno  13:52

VIDEO: Kopl mě do hlavy? V Řevnicích vyprošťovali daňky zamotané do sítě

Dramatická záchrana. Daňci se zamotali parožím do sítě

Pracovníci zdravotní služby společnosti Trans Hospital Plus se dnes ráno souhrou náhod ocitli u záchrany dvou daňků v Řevnicích. Samci se tam parožím zamotali do sítě. Posádku, která se pohybovala...

30. března 2026  13:52,  aktualizováno  13:52

Počet nemocných v Olomouckém kraji klesá, na Prostějovsku je však stále vysoký

ilustrační snímek

Počet lidí s akutními respiračními onemocněními začal v Olomouckém kraji klesat již výrazněji, hygienici nyní evidují 1351 případů na 100. 000 obyvatel, což je...

30. března 2026  12:14,  aktualizováno  12:14

České Budějovice postaví na Složišti pumptrackovou dráhu pro děti

ilustrační snímek

České Budějovice postaví v areálu Složiště další pumptrackovou dráhu. Bude sloužit především dětem do deseti let. Město ji vybuduje vedle současné pumptrackové...

30. března 2026  12:10,  aktualizováno  12:10

Vedení Pardubic vysadilo strom ke 170. výročí pardubické dostihové dráhy

Členové vedení Pardubic dnes vysadili památeční strom ke 170. výročí pardubické dostihové dráhy. K jeho kořenům zakopali láhev s pozdravem budoucím generacím...

30. března 2026  12:07,  aktualizováno  12:07

Náchod zahájí obnovu lázeňského parku v Bělovsi za více než 72 milionů korun

ilustrační snímek

Město Náchod dnes podepsalo se společností STAKO Červený Kostelec smlouvu na obnovu lázeňského parku v areálu Velkých lázní v městské části Běloves. Na rozloze...

30. března 2026  12:01,  aktualizováno  12:01

Nerezignuji, prohlásil karvinský primátor Wolf. Vinu ve fotbalové aféře odmítá

Primátor Karviné Jan Wolf na tiskové konferenci, při které se vyjadřoval ke...

Primátor Karviné Jan Wolf (nestr., dříve SOCDEM) obviněný v korupční fotbalové aféře na svou funkci rezignovat nehodlá. V podzimních komunálních volbách chce opět kandidovat a ucházet se o obhajobu...

30. března 2026  13:42

Konflikt opilců v baru. Recidivista při hádce tasil nůž a pobodal soka

Ilustrační snímek

Vyhrocené chvíle se odehrály o víkendu v jednom z barů v Olomouci. Dva opilí muži se tam pohádali a jeden následně zaútočil na druhého nožem. Posléze vyšlo najevo, že násilného zločinu se nedopustil...

30. března 2026  13:22,  aktualizováno  13:38

Letiště Václava Havla uzavírá hlavní dráhu. Lidé se opět musí připravit na hluk nad městem

Letiště Praha

Pražské letiště zahájilo rozsáhlé stavební práce v okolí hlavní ranveje, která bude až do poloviny srpna mimo provoz. Letecký provoz se přesouvá na vedlejší dráhu, což výrazně ovlivní obyvatele hustě...

30. března 2026  13:33

Velikonoce s Miškusem Velikonoce s Miškusem. Velikonoční nálada panovala celé nedělní odpoledne v areálu hostince Pod Vrbou v Miškovicích, které jsou součástí městské části Praha-Čakovice. Zúčastnění...

vydáno 30. března 2026  13:32

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Dolní Šárka

Dolní Šárka

Znovu jezdí retrobus na lince K, z důvodu rekonstrukcí na části trasy je veden přes Šárecké údolí.

vydáno 30. března 2026  13:31

Nové sídlo přerovského magistrátu je hotové, stěhování začne v květnu

ilustrační snímek

Nové sídlo přerovského magistrátu za více než 400 milionů korun je dostavěno, zhotovitel zrekonstruovanou budovu předal městu. Pracovat se v ní však bude ještě...

30. března 2026  11:56,  aktualizováno  11:56

