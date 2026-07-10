Novinka Dyson s AI technologií přináší revoluci v čištění a ochlazení vzduchu.

Inteligentní technologie, která chrání vaše soukromí
Dyson Find+Follow™ Purifier Cool je navržen s důrazem na soukromí a bezpečnost. Jeho inteligentní snímání využívá AI vizuální systém, který sleduje pohyb pomocí technologie detekce uživatele na základě 17 klíčových bodů – rozpoznává, jak se pohybujete, nikoli kdo jste, takže vaše identita není nijak zjišťována ani ukládána. Veškeré zpracování probíhá bezpečně přímo v zařízení. Snímky jsou analyzovány v reálném čase a okamžitě mazány – nikam se neukládají ani neodesílají. Díky zabudované kybernetické ochraně přináší Dyson Find+Follow™ inteligentní komfort bez kompromisů v oblasti soukromí i bezpečnosti.
Chytrá domácnost
Ať už doma cvičíte, připravujete večeři nebo jen odpočíváte, Dyson Find+Follow™ Purifier Cool se přizpůsobí vašim pohybům a poloze. Využívá technologii projekce vzduchu Find+Follow™, která eliminuje potřebu ručního nastavování. Dokáže dokonce detekovat více osob v místnosti a reagovat na ně: systém projekce vzduchu Dyson Find+Follow™ automaticky přizpůsobí oscilaci, když je v místnosti více osob, a efektivně a rovnoměrně mezi ně rozdělí vyčištěný vzduch. To znamená hospodárnější využití energie, protože proud vzduchu směřuje pouze tam, kde se lidé skutečně nacházejí, místo aby zbytečně proudil do prázdného prostoru.
Multifunkční komfort díky pokročilému inženýrství
Dyson Find+Follow™ Purifier Cool nabízí multifunkční komfort a čistší vzduch v domácnosti. Jeho pokročilá technologie se přizpůsobí vašim potřebám – ať už se potřebujete zchladit po tréninku, odstranit pachy z vaření, nebo si jednoduše vytvořit svěžejší domácí prostředí.
- Čisticí ventilátor je vybavený pokročilým inteligentním AI snímáním.
- Ochladí vás.
- Pokročilá filtrace K-Carbon + HEPA: zachytí o 50 % více NO2 a také pachy, těkavé organické látky (VOC) a 99,95 % ultrajemných částic o velikosti pouhých 0,1 mikronu.
- Plně utěsněno dle standardu HEPA H13: co se dostane dovnitř tam i zůstane.
- Systém automatického snímání: nepřetržitě monitoruje PM2,5, PM10, VOC, NO2 a formaldehyd.
- Noční režim: o 50 % tišší provoz se ztlumeným displejem pro klidný spánek
- Propojený zážitek: ovládání prostřednictvím aplikace MyDyson
Zdroj: GUIDELINE