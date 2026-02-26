Novinka Dyson Spot+Scrub™ Ai: První robotický vysavač pro suché i mokré čištění

- Pokročilý systém detekce skvrn s AI: Díky spojení AI kamery a zeleného laserového paprsku rozpozná téměř 200 typů domácích nečistot. Přes skvrny přejíždí tak dlouho, dokud je zcela neodstraní.2
- Samočisticí mokrý válec: Unikátní 12bodový systém neustále vlhčí válec ohřátou čistou vodou. Špínu z podlahy okamžitě stírá a válec se čistí při každé otáčce – podlahu tak myjete vždy jen 100% čistou vodou.
- Precizní úklid až k lištám: Už žádná nevyčištěná místa podél zdí. Výsuvný válec se dokáže prodloužit o 40 mm, takže spolehlivě vymete a vytře i kouty a okraje místností.
- Hygienický cyklonový sběr nečistot bez sáčku: Suché nečistoty putují do bezsáčkového koše pomocí 10 výkonných "Root Cyklone", což je patentovaná technologie značky Dyson, která zajišťuje konstantní výkon bez nutnosti použití sáčků.
Seznamte se s novinkou Dyson Spot+Scrub™ Ai – prvním robotem od společnosti Dyson, který zvládne současně mokrý i suchý úklid podlah. Tento přístroj za vás přebírá veškerou iniciativu – pomocí AI identifikuje, kde jsou nečistoty, chytře manévruje kolem překážek a díky neustále čistému válci zanechává podlahy v dokonalém stavu. Už žádné odhady, kde zůstal prach. Jen precizní čistota poháněná nejmodernější technologií.
"Na vývoji robotických vysavačů pracujeme v Dysonu už od 90. let. Od našeho prvního modelu DC06, který jsme světu představili v roce 2001, jsme ušli obrovský kus cesty, zejména v oblasti vizuálních technologií. Výsledkem je Spot+Scrub™ Ai – přístroj, který díky pokročilé AI nečistoty nejen vidí, ale inteligentně je identifikuje a odstraňuje. Přes odolné skvrny přejíždí tak dlouho, dokud zcela nezmizí. Je to houževnatý, chytrý a přizpůsobivý robot, který vysává koberce, myje tvrdé podlahy a díky samočisticímu válci pracuje vždy jen s čistou vodou. Před Spot+Scrub™ Ai se špína opravdu neschová," představuje novinku James Dyson, zakladatel společnosti Dyson.
Chytrá detekce a odstranění skvrn pomocí AI. Robot přejíždí přes skvrny tak dlouho, dokud všechny nečistoty nezmizí
Dyson Spot+Scrub™ Ai přistupuje k úklidu ve třech krocích – podobně jako když čistíte skvrnu ručně. Inteligentní systém využívá kombinaci zeleného laseru a AI kamery k odhalení i neviditelných nečistot, na které okamžitě reaguje úpravou čisticího výkonu v reálném čase.3 Robot se v domácnosti orientuje s nevídanou jistotou – rozpozná téměř 200 typů objektů od pohozených ponožek po změť kabelů, takže se jim plynule vyhne a žádné místo nevynechá. Celý proces máte navíc plně pod kontrolou. V aplikaci MyDyson™ můžete jediným dotykem vyslat robota k čerstvé nehodě nebo si po úklidu prohlédnout detailní mapu s přehledem všech vyčištěných zón a detekovaných překážek. "Naším původním cílem bylo zbavit domácnosti každodenního vysávání, ale nyní jdeme ještě dál a odstraňujeme i nutnost ručního vytírání. Rozšiřujeme naši robotickou řadu o model Spot+Scrub™ Ai, který zvládne mokrý i suchý úklid v jednom. Díky kombinaci LiDAR skenování místností a pokročilého kamerového vidění umí robot v reálném čase analyzovat povrch a inteligentně rozlišuje mezi prachem, lepivými skvrnami nebo jinými nečistotami. Pokud narazí na odolnou špínu, dokáže přes ni přejet až 15krát a pomocí HD kamery neustále kontroluje, zda je výsledek perfektní. Celý proces doplňuje unikátní systém průběžného oplachování čisticího válce ohřátou vodou, díky čemuž je každý kousek vaší podlahy umytý výhradně čistou vodou," prozrazuje Jake Dyson, hlavní konstruktér společnosti Dyson.
Přesná navigace i ve vašem domě
Dyson Spot+Scrub™ Ai mapuje dispozici domácnosti pomocí LiDAR skenování a pokročilého AI vidění. Automaticky rozpozná a označí jednotlivé místnosti v aplikaci MyDyson™, aby snadno naplánoval úklid podle zón. Dvojitý laserový systém s adaptivním softwarem v reálném čase identifikuje překážky, a zajišťuje tak maximální efektivitu úklidu i v prostředí, kde vládne nepořádek.
Dokonalá čistota až k okrajům. Revoluční válec Dyson se sám čistí při každé otáčce
Dyson Spot+Scrub™ Ai přináší revoluci v hygieně díky samočisticímu válci z mikrovláken, který je 12bodovým systémem neustále zvlhčován čistou ohřátou vodou. Unikátní mechanismus zajišťuje, že se válec čistí při každém otočení, takže s podlahou přicházejí do kontaktu vždy jen dokonale čistá vlákna bez rizika roznášení nečistot. Aby robot nenechal žádné místo bez povšimnutí, jeho vytírací hlava se dokáže automaticky vysunout o 40 mm, čímž spolehlivě vyčistí i prostor těsně u podlahových lišt a v rozích, kde se prach a špína hromadí nejčastěji.
Dokovací stanice s automatickým vyprázdněním: Už žádné sáčky do vysavačů! Suché nečistoty jsou perfektně odstraněny díky 10 výkonným cyklonám Dyson
Dokovací stanice zajišťuje maximální hygienu. Systém deseti cyklon vytváří stálý optimální výkon a ze zásobníku robota efektivně odstraní všechny suché nečistoty. Válec z mikrovláken se pere v antibakteriální směsi a vodě o teplotě 60 °C. Následuje sušení horkým vzduchem o teplotě 45 °C. Tento systém pomáhá předcházet vzniku plísní i nepříjemného zápachu, takže je robot po každém úklidu dokonale vydezinfikován a připraven k dalšímu použití.
Hlavní technologie Dyson Spot+Scrub™ Ai:
- AI detekce a odstranění skvrn: HD kamera v kombinaci se zeleným LED paprskem neustále skenuje podlahu a vyhledává i neviditelné nečistoty, které robot následně cíleně likviduje.
- Vždy čistý mop: Samočisticí mokrý válec z mikrovláken se během úklidu neustále propírá.
- Čistota až k lištám: Díky výsuvnému mechanismu dosáhne válec až k samotným okrajům stěn, kde se prach a špína hromadí nejčastěji.
- Přesné dávkování bez starostí: Systém automaticky odměří přesně 10 ml čisticího přípravku (ideálně použijte Dyson Probiotic) do každé čerstvé dávky vody. Tato technologie šetří přípravek a zajišťuje perfektní čistotu podlahy i vnitřních částí robota.
- 100 dní bez vysypávání4: Výkonná bezsáčková dokovací stanice s cyklonovou technologií pojme nečistoty až na tři měsíce provozu, a to zcela hygienicky a bez nutnosti kupovat náhradní sáčky.
- Geniální navigace: Robot pomocí LiDAR a AI mapování rozpozná téměř 200 běžných předmětů, kterým se bezpečně vyhne. V aplikaci MyDyson™ si pak snadno pojmenujete místnosti a nastavíte zóny úklidu.
[1] Výsledky čištění se mohou lišit v závislosti na typu a závažnosti skvrn.
[2] Ověření AI je v rámci definovaných parametrů. Výsledky čištění se mohou lišit v závislosti na typu a závažnosti skvrn.
[3] Ověření AI je v rámci definovaných parametrů. Výsledky čištění se mohou lišit v závislosti na typu a závažnosti skvrn.
[4] Na základě interních testů společnosti Dyson. Skutečná doba provozu se může lišit v závislosti na zvyklostech při úklidu, frekvenci používání, množství nečistot a povrchu podlahy.
Zdroj: Dyson.cz