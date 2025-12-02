Novinka Generali Investments Ve stopě Jizerské 50. Projeďte si legendární trať ještě před startem 59. ročníku

Novinka vzniká v rámci dlouhodobé spolupráce s hlavním partnerem Generali Investments, partnerství bylo navíc letos prodlouženo až do roku 2029 a patří k nejvýznamnějším spolupracím Jizerské 50. Vznik nové události kvituje také Marek Beneš, finanční ředitel Generali Investments:
„Jsme hrdí, že v rámci našeho dlouhodobého partnerství s Jizerskou 50 můžeme představit Generali Investments Ve stopě Jizerské 50. Věříme, že propojení historické tradice s moderním měřením času a individuálním přístupem osloví a zpřístupní Jizerskou 50 širokému spektru běžkařů. Prodloužení partnerství až do roku 2029 navíc jen potvrzuje náš závazek podporovat tento legendární závod a umožnit tak zážitek z Jizerské 50 co největšímu počtu lidí.“
Během víkendu, od 23. do 25. ledna 2026 si budou moci běžkaři vybrat libovolný čas svého startu a vydat se na trať legendární padesátky, nebo polovičního závodu na 25 km. Startovné bude jednotné a trasu si může každý závodník určit dokonce v průběhu okruhu podle svých sil. Stačí dorazit do Bedřichova, převzít startovní balíček a vyrazit do stopy – měřený čas bude registrován stejně jako u běžného závodu. Dokončení je však vždy nutné nejdéle do 17:00. Je také třeba počítat s tím, že Jizerská magistrála a přilehlá parkoviště budou v tomto období vytížena nejen dalšími účastníky, ale i běžnými návštěvníky hor.
Tato forma je ideálním řešením například pro běžkaře, kteří se nemohou zúčastnit standardního závodního dne, chtějí si vyzkoušet trasu nanečisto, nebo si přejí zažít Jizerskou 50 v klidnějším a příjemnějším tempu, bez tlaku na výsledek a s menším množstvím dalších závodníků. Účastníci této akce oproti klasickému závodnímu servisu nebudou strádat. Těšit se mohou na startovní balíček, vlastní startovní číslo, medaili, změřený čas i oficiální zařazení v samostatné výsledkové listině, kde nebude chybět ani Generali Investments analýza výsledků tak, jak ji závodníci znají z klasických hromadných závodů ČEZ Jizerské 50. Na startu i v cíli pak závodníky bude čekat zahřátí v podobě čaje. Na trase tentokrát nebudou klasické občerstvovací stanice, ale protože výživu, ani při Padesátce “nanečisto”, není radno podcenit, bude možnost objednání výživových balíčků přímo v registračním systému SportID.
Nejedná se o žádný náhodný experiment. Inspirujeme se tradicí z období 70. a 80. let minulého století, kdy vždy po Jizerské 50 (díky tehdy vzácně upraveným stopám) probíhala volná akce stejného názvu, pořádaná Turisty Ještěd Liberec a milicionáři Plastimatu.
Běžkaři tehdy absolvovali několik možností trasy o délce 5–30 km, sami si zapisovali startovní čas i dojezd, na kontrolách si nechávali orazítkovat průkaz a v cíli dostali čaj, tatranku a odznak. Akce byla určena hlavně rodinám, dětským oddílům a turistickým skupinám a v Jizerkách vytvářela silnou komunitní atmosféru.
Generali Investments Ve stopě Jizerské 50 na tuto tradici volně navazuje, ale přináší jí moderní podobu, bezpečně upravené tratě a možnost regulérního měření času. Nový formát rozšiřuje možnosti účasti v týdnu před hlavním závodem a doplňuje celkovou nabídku akcí. Zároveň podporuje dlouhodobou strategii pořadatelů – umožnit co největšímu počtu lidí zažít legendární Jizerskou 50 na vlastní kůži, ať už jako závod, trénink nebo osobní výzvu.
