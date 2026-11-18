„Nabízíme úvěr za 6,9 %, tedy na úrovni bankovní sazby, což je ve splátkování zboží opravdu velmi dobrá cenová nabídka, která navíc platí pro všechny bez výjimky. Stejně důležitá jako férová cena je pro nás i ochrana soukromí klientů. Úvěr si schvalují online a pokud chtějí, tak předem, takže nemusí nic řešit ani vysvětlovat prodavači v obchodě. Sami si také určují, jak vysokou částku si půjčí, na naší straně ale stále zůstává prověření úvěruschopnosti klienta. I tak se bavíme o schválení během 15 minut, takže je to rychlá, intuitivní a vstřícná služba,“ komentuje základní parametry nákupů na splátky Roman Kůgel, ředitel divize Produkty Home Creditu.
Možnosti rozložení nákupu na splátky, které Home Credit nabízí, jsou jednoduché.
Cesta přes QR kód: Zákazník si doma nebo přímo na prodejně načte telefonem QR kód, přihlásí se do aplikace, kde zadá částku za kupované zboží, kterou si rozloží na čtyři splátky. Po doplnění čísla účtu a dalších potřebných údajů proběhne online schvalování úvěru, které trvá jen pár minut. Jakmile je žádost schválena, peníze jsou během chvíle odeslány na zvolený bankovní účet. Klient následně za nákup zaplatí svou kartou, ať už v kamenné prodejně, nebo v e-shopu. Celý proces zabere přibližně 15 minut.
Nákup na prodejně za asistence prodavače: Pokud si klient není jistý, jak postupovat, prodavač klientovi pomůže, vysvětlí postup, ale klient už sám potvrzuje smlouvu u sebe v mobilní aplikaci. Nedochází tedy k přenosu osobních údajů, klient má vše ve svých rukou.
Nákup na e-shopech: Klient si vybere zboží, vloží ho do košíku a při zadání platební metody zaklikne platbu na splátky přes Home Credit se sazbou maximálně 6,9 %, kterou dokážeme nabídnout už u většiny našich partnerů.
Jakmile klient část dluhu splatí, může stejné prostředky okamžitě znovu využít na další nákup, a to až do výše schváleného limitu. Roman Kůgel k tomu dodává: „Tento produkt vnímáme jako ukázku toho, jak by mělo vypadat moderní financování nákupů: dostupné, srozumitelné a maximálně pohodlné pro klienta. Naše motto – ,Ať vás peněženka nepálí‘ – není jen reklamní slogan. Stojí za ním konkrétní nabídka, kterou mohou klienti využít v síti téměř čtyř tisíc obchodů v České republice a na Slovensku, což už není malá síť.“ Stávajícím klientům Home Creditu se Šikovným účtem pak stačí k využití nabídky jen několik kliknutí a jedna minuta času.
Výhodnost produktu si lze podle Home Creditu snadno představit i na konkrétním příkladě. Pokud si klient rozloží nákup za 10.000 Kč do čtyř měsíčních splátek se sazbou 6,9 %, zaplatí na úrocích celkem 104 Kč, tedy 26 Kč měsíčně. Za možnost rozložit si platbu v čase tak připlatí jen nepatrnou částku a zbylé finanční prostředky může mezitím využít podle vlastní potřeby.
Rozložení nákupu na splátky je dostupné v široké síti obchodů a e-shopů v Česku a na Slovensku, od velkých maloobchodních řetězců až po specializované prodejce elektroniky, nábytku nebo sportovního vybavení. V Česku mohou zákazníci službu využít v 1098 kamenných prodejnách a na 612 e-shopech, mimo jiné u Alzy, Datartu, Mobil Pohotovosti, IKEA, iStyle nebo iStores. Na Slovensku je zapojeno 1581 prodejen a 562 e-shopů, například Alza, IKEA nebo Sconto. Kompletní a pravidelně aktualizovaný seznam zapojených partnerů je k dispozici na webu homecredit.cz/akce-6-9. Ať už si klient vloží zboží přímo do košíku a řeší rozložení na splátky u pokladny, nebo si přes zmiňovaný QR kód načerpá peníze na nákup předem, vždy má možnost se dostat na atraktivní úrok 6,9 % a někde i méně.
Uvedení produktu doprovází nová marketingová kampaň v televizi i online prostředí. Diváci ji mohou vidět na televizních stanicích TV Nova a Prima. Krátké video ke kampani je dostupné na YouTube, podrobnosti o produktu, včetně seznamu zapojených obchodů najdou zájemci na webu homecredit.cz/akce-6-9.
Zdroj: Home Credit
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60108.