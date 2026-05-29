Novinka Punch - pomocník do každé domácnosti od značky Vileda

Praha 29. května 2026 (PROTEXT) - Značka Vileda přichází na trh s novými flexibilními a všestrannými houbičkami Punch ve třech provedeních a vůních. PUNCH od Viledy lze mít ve variantě Apple, Orange i Lemon, tedy trojici, která skvěle čistí, vypadá roztomile a krásně ovocně voní. Každá z nich má svou specializaci, ale všechny spojuje jedno. Čistí bez poškrábání a jejich vůni aktivujete prostým stisknutím. Je to výkonný pomocník v boji proti nepořádku. Houbičky Punch by měly oslovit i mladší generaci, která snad díky jejich hravosti ochotněji a radostněji přispěje k domácím pracem. Nově uvádí Vileda pro nadcházející období i nejoblíbenější hadřík Actifibre do kuchyně, a to ve dvoukusové variantě, tedy známé fialové barvě plus modré. Na trhu i nadále zůstane ve variantě jednokusové. Zákazník si tak bude moci vybrat. A po třech letech absence oblíbeného Actifibre na okna v podobě žlutého hadříku nabízející maximální savost pro křišťálově čistá okna znovu uvádí Vileda tento zázrak úklidu na trh. Pokud někomu v domácnosti po tuto dobu chyběl, jeho výroba je obnovena a bude ho nyní dostatek.

"Nová řada Vileda Punch má progresivní fialovou barvu. Celá řada tří houbiček je hravá, voňavá a efektivní. Cílí na mladé lidi, ale nejenom na ty. Věříme, že si najde místo v každé domácnosti," uvádí Adina Skalová, marketingová manažerka značky Vileda. "Další naší novinkou jsou pak vysoce efektivní hadříky Activefibre do kuchyně. Nově ve dvoukusovém balení, a to na základě poptávky ze strany spotřebitelů. Nakonec bych se ráda podělila se všemi, kdo sází na efektivitu při úklidu. Vileda obnovila výrobu hadříku Activefibre na okna a já jsem přesvědčena, že tak uděláme radost nejedné hospodyni. Za dobu tří let, kdy tento výrobek na trhu chyběl jsme zaznamenali obrovskou poptávku právě po něm. Kdo si zvykne na práci s ním, pak už složitě hledá ekvivalent. Jedná se o práci rychlou. Sklo se po jeho použití leskne beze šmouh," dodává uvádí Adina Skalová.

Vileda PUNCH Lemon flexibilní houbička – Nová úroveň úklidu

Jedná se o flexibilního abrazivního pomocníka, který skvěle čistí. Houbičku lze použít uvnitř i venku i na věci se zaschlou špínou. Zvládne i nepřilnavé pánve, nádobí, pracovní desky, dřezy, dlaždičky, grily, zahradní nábytek. Snadno se vyplachuje, zůstává svěží a vydrží déle. Je ideální, když se nepořádek schovává na špatně přístupných místech – uvnitř úzkých sklenic, za bateriemi, v záhybech nebo malých škvírách. Ideální je na sklo, nepraktické rohy a ty záhadné úzké mezery, které má každá kuchyně. Skládá se z abrazivní vrstvy, flexibilní houby a jemné stírací části. Doporučená cena je 99,90 Kč.

Vileda PUNCH Apple víceúčelová houbička

Nejenom krásně voní, ale je vysoce účinná. Snadno si poradí se špínou, drobky, mastnotou, rozlitými tekutinami i všemi skvrnami. Lze ji využít na povrchy uvnitř i venku. Doporučená cena je 99,90 Kč.

Vileda PUNCH Orange extra účinná houbička

Hodí se na nádobí, pracovní desky, dřezy, dlaždičky, grily i zahradní nábytek – zkrátka všude tam, kde si špína začne příliš věřit. Dále na připáleniny i zaschlou špína a nehody veškerého typu. Je drsná ke špíně, jemná k povrchům a neobvykle příjemná do ruky na to, že s ní právě drhnete plechy z trouby. Skládá se z termoaktivní houby, která v teplé vodě změkne a ve studené ztvrdne a speciální abrazivní vrstvy na ty opravdu odolné kousky. Doporučená cena je 99,90 Kč.

Vileda Actifibre mikrohadřík do kuchyně 2 ks

je nyní uveden na trh také v novém kabátě. Díky jeho oblíbenosti i ve dvou kusové variantě. Jeho funkce však zůstavají nezměněné. Mikrohadřík Vileda Actifibre Pro Kitchen jehož součástí je PVA vrstva, která usnadňuje úklid kuchyně a nabízí výhodu 3 v 1 – čistí, suší a leští povrchy jediným tahem bez nutnosti použití chemikálií. Díky své výjimečné savosti rychle nasaje rozlité tekutiny, cákance i vlhkost, zatímco jeho jemná textura zajišťuje šetrnou péči i o choulostivé povrchy. Snadno se máchá a znovu používá, účinně odstraňuje špínu i nečistoty a pomáhá udržovat kuchyňské linky, dřezy a spotřebiče dokonale čisté. Lze jej použít v celé kuchyni s výsledkem beze šmouh. Nově jej Vileda na trh uvádí v praktickém dvoukusovém balení. Jeho doporučená cena je 132,90 Kč.

Vileda Actifibre mikrohadřík na okna 1 ks

Jedná se o mikrohadřík s PVA vrstvou usnadňující čištění skel i oken. Nabízí výhodu 3 v 1 – čistí, suší a leští jediným tahem bez nutnosti použití chemikálií. Díky své výjimečné savosti rychle odstraňuje skvrny od vody, otisky prstů, prach i šmouhy. Po namočení je měkký a zajišťuje péči beze šmouh pro choulostivé povrchy, jako jsou zrcadla a skleněné stoly. Snadno se máchá a znovu používá, účinně odstraňuje špínu i nečistoty a pokaždé zanechává okna, zrcadla a skleněné povrchy zářivé a dokonale čisté. Doporučená cena je 89,90 Kč.

 

Zdroj: Vileda

Novinka Punch - pomocník do každé domácnosti od značky Vileda

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
