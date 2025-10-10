Novinky na tyrolské ubytovací scéně v zimě 2025/26

Praha 10. října 2025 (PROTEXT) - Od butikových hotelů v historických budovách přes skvěle vybavené dětské herny až po exkluzivní prázdninové apartmány – tyrolští provozovatelé ubytování do svých zařízení investují značné částky. Rekonstrukce, znovuotevření a novostavby přichystané na zimu 2025/26 opět dokazují, jak rozmanitá je nabídka ubytování v Tyrolsku: tradice se zde setkává s moderní architekturou, udržitelné koncepty s prostory pro vysokohorská dobrodružství.

 

Nejnovější zprávy ze světa tyrolských hotelů | Rekonstrukce, znovuotevření a novostavby

Boutiquehotel Acherl, Achenkirch · Region Achensee

Bývalý penzion Panorama byl přebudován na stylový a útulný butikový hotel s 29 pokoji a apartmány. Majitelé Sonja a Marco Lechnerovi se zaměřili na velkorysé herní a venkovní prostory: více než 900 m2 vnitřních a venkovních hracích ploch zahrnuje mj. ninja hřiště, boulderingovou stěnu, herní zónu, v létě je k dispozici trať pro mini čtyřkolky a v zimě kopec se skluzavkou. Hosté mohou využívat také zahradu o rozloze 2500 m2 a prostorné wellness centrum, které je ve stanovených časech přístupné pro všechny členy rodiny. www.acherl.at

Hotel Traube, Rattenberg · Prázdninový region Alpbachtal

Po pětileté rekonstrukci tradiční hostinec v centru městečka Rattenberg znovu zahájil provoz jako butikový hotel. Kdysi to byl měšťanský dům bavorských vévodů, dnes má 14 dvoulůžkových pokojů, čtyři apartmá (celkem 47 lůžek) a exkluzivní „Traube Loft“ v nejvyšším poschodí. www.hoteltraube-rattenberg.at 

Boutiquehotel ZOMM · Region Seefeld

Pokoje a apartmány v malém, ale mimořádně útulném butikovém hotelu ZOMM v Seefeldu byly před nadcházející zimní sezonou nově zařízeny. Hotelová restaurace využívá převážně regionální produkty odebírané od farem z blízkého okolí a pro případné zájemce mezi hosty organizuje kurzy vaření s předními šéfkuchaři. www.zomm.at 

Hotel Quellenhof, Leutasch · Region Seefeld

Hotel Quellenhof Leutasch rozšiřuje svou nabídku pokojů o luxusní apartmá Grand Panorama #640. Apartmá o rozloze 156 m2, kde se mohou pohodlně ubytovat dva až šest hostů, má tři ložnice, tři koupelny, vlastní infračervenou kabinu a dva balkony, ze kterých se otevírají krásné výhledy na okolní krajinu. www.quellenhof.at 

Schlosshotel Mitterhart, Vomp · Silberregion Karwendel

Historický zámek a restaurace Schloss Mitterhart v obci Vomp byl přebudován a rozšířen na zámecký hotel s novým křídlem a dalšími 28 pokoji a apartmány. Při přestavbě majitelé pečlivě dbali na udržitelnost a přirozené začlenění nových prostor do stávajícího romantického zámku. Původní zdi a romantická atmosféra se snoubí s moderními lázeňskými apartmány a komfortním zázemím – Schlosshotel Mitterhart je příkladem zdařilé kombinace tradičního a současného. www.schlosshotel-mitterhart.com

Hotel Kirchenwirt, Feichten · Tiroler Oberland – Erlebnisraum Kaunertal

Hotel Kirchenwirt otevírá dne 25. prosince 2025 nové wellness s výhledem na kostelní věž a pohoří Kaunertal. Nekonečný bazén, bio a finská sauna, parní lázeň, velkorysé relaxační prostory a prosluněné terasy – to vše zajistí dokonalý relax. Rozšíření hotelu zahrnuje také nové, individuálně navržené pokoje různých kategorií. Majitelé Simone a Martin Larcherovi hotel modernizují citlivě, krok za krokem a vždy při tom dbají na zachování jeho historické podstaty. www.kirchenwirt.com

Hotel Sonnenhof, Zell am Ziller · Údolí Zillertal

Hotel Sonnenhof v údolí Zillertal se může pochlubit novými přístavbami: díky nové vstupní hale a zmodernizované restauraci a baru je zde nyní více prostoru pro zábavu a setkávání. Rozšířena byla také zahrada a terasa u bazénu, podzemní parkoviště s přímým vstupem do hotelu a nový areál pro děti a mládež s krytým ninja hřištěm. www.sonnenhof.tirol

Kinderhotel Kröller, Gerlos · Údolí Zillertal

Tradiční rodinný hotel Kröller v údolí Zillertal otevírá nový krytý dobrodružný svět s názvem „Captain K Playworld“ o rozloze 500 m2. Díky široké nabídce atrakcí zahrnující mimo jiné trampolínový park, motokárovou dráhu, trenažér CycloBeat a další hry ve smíšené realitě si zde na své přijdou také starší děti a teenageři. www.kroeller.at 

Almhof Family Resort, Gerlos · Údolí Zillertal

Opakovaně oceněný rodinný resort Almhof v údolí Zillertal rozšiřuje svou nabídku pro hosty o nové dobrodružné hřiště „ALMI-opolis“ – unikátní herní areál ve stylu alpské vesničky. Dále je zde připraveno vlastní divadlo Almhof Theatre a prostor s karaoke barem ve stylu „Swiftie“ s kulečníkem a šipkami, kde si nekonečnou zábavu užije celá rodina. www.familyresort.at 

SkiWelt Lodge, Brixen im Thale · Kitzbühelské Alpy – Údolí Brixental

Přímo v centru obce Brixen im Thale otevírá moderní hotel v alpském stylu SkiWelt Lodge s 30 ubytovacími jednotkami a 60 lůžky. Hotel typu ski-in/ski-out hostům nabízí vyhřívanou úschovnu lyží, půjčovnu lyží a prodej skipasů – zkrátka vše potřebné pro bezstarostnou lyžařskou dovolenou. www.skiweltlodge.at

 

Prázdninové apartmány a sruby | Rekonstrukce, znovuotevření a novostavby

Weidenchalets, Sellraintal · Region Innsbruck

Exkluzivní sruby a apartmány v údolí Sellraintal se zařízením ve vysokém standardu a některé s vlastní saunou nabízejí luxusní základnu uprostřed nedotčené přírody. Hosté mohou využít také kavárnu Bergliebe, restauraci Weidenalm a nově postavenou kapli – ta může být výjimečným místem mimo jiné pro svatby a křtiny. www.weidenchalets.at

Das 1494, náhorní plošina Mieminger · Region Innsbruck

V památkově chráněném statku z roku 1494 na náhorní plošině Mieminger vzniklo idylické prázdninové útočiště spojující tradici a moderní životní styl. Pro návštěvníky je připraven půltucet kompletně vybavených apartmánů až pro šest osob a jeden dvoulůžkový pokoj. www.das1494.at

Stay Here Living, Thiersee · Region Kufsteinerland

Devět nových, moderně vybavených apartmánů pro jednoho až šest hostů nabízí ideální zázemí na dovolenou nedaleko Kufsteinu a jezera Thiersee. Hosté si zde užijí veškerý komfort v kombinaci s ideální polohou uprostřed přírody. www.apartment-thiersee.com

Lärchenlodge Apartments & Spa, Fulpmes · Údolí Stubaital

Lärchenlodge ve Fulpmes ve Stubaiském údolí tvoří 13 apartmánů postavených z modřínového dřeva z lesa, který patří majitelům tohoto zařízení. Kvalitní řemeslné zpracování se snoubí s alpskou útulností, apartmány mají velkoplošná panoramatická okna, balkony nebo lodžie a pro hosty je dále připraveno exkluzivní wellness centrum s nerez vířivkou na střeše, saunou a relaxačními lůžky v nejvyšším poschodí. www.laerchenlodge.at

Gasthaus Traube, Hopfgarten · Kitzbühelské Alpy – region Hohe Salve

Památkově chráněný historický dům v centru obce Hopfgarten prošel kompletní rekonstrukcí. Nyní nabízí šest moderních rekreačních apartmánů pro čtyři až šest hostů. Součástí komplexu je znovuotevřená restaurace s regionální kuchyní a rustikální vinný sklípek. www.gasthof-traube.tirol

Kristall Apartments, Neustift · Údolí Stubaital

Bývalý penzion Kristall v Neustift se po rekonstrukci provedené ekologickým stavebním konceptem maximálně šetřícím zdroje proměnil v moderní apartmánový komplex. Velkorysé stylové pokoje byly zařízeny s využitím přírodních materiálů z regionu. Hosté mohou využívat novou snídaňovou zónu, vlastní saunu s relaxační místností a výhledem na vrchol Serles. Objekt má perfektní polohu pro milovníky zimních sportů – stojí v blízkosti sjezdovek, běžkařských stop, horských vrcholů a alpských pastvin. www.pension-kristall.com

 

Další informace o ubytování v Tyrolsku najdete na adrese www.tyrolsko.cz/ubytovani.

 

 

Zdroj: Skupina Tirol

 

 

