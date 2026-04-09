Novinky oboru potřeb pro děti i nastávající maminky představí veletrh For Kids

V rámci veletrhu FOR KIDS se opět představí široké portfolio tuzemských i zahraničních firem a značek. Např. Mlaskni.cz předvede ovocné tyčinky a gurmánské oleje, Health Academy prémiové kojenecké a dětské výživy a ekologické dětské pleny. Hry a knihy bude mimo jiné zastupovat ALBI a SVOJTKA & Co, Slezská Harmonia nabídne ručně šité lůžkoviny, ale i veškerou výbavu pro miminka, potřeb do kočárku, postýlky, dětského pokoje i ložnic, Malvík představí novinky od Maxi Cosi či Little Dutch, ale přítomna bude i řada dalších.
„Jarní veletrh FOR KIDS bude nejen o novinkách a nejnovějších trendech napříč všemi obory, které k těhotenství, rodičovství a dětem všech věkových kategorií spadají, ale bude zde i velký prostor pro zábavu i vzdělávání a já pevně věřím, že si s námi návštěvníci strávený čas na letňanském výstavišti užijí. Zároveň jsem velmi ráda, že jim budeme opět moci v rámci FOR KIDS představit Klokart, charitativní projekt Fondu ohrožených dění,“ říká manažerka veletrhu Monika Pavlíčková.
Premiéra v rámci veletrhu
Svůj debut si v rámci veletrhu FOR KIDS odbude firma Jadob mimo jiné se svými chladivými hydrogelovými náplastmi přinášejícími úlevu při horečce, po očkování, migréně, bolesti zubů, přehřátí organismu či drobných popáleninách. Dále Electronic Emergency Brake s jedinečnou dálkově ovládanou elektronickou brzdou pro dětská kola Brakee a v neposlední řadě polská firma Espiro specializující se na výrobu dětských kočárků a příslušenství. Je známá moderním designem, vysokou kvalitou zpracování a důrazem na funkčnost i bezpečnost.
Tři dny plné zábavy pro všechny věkové kategorie
O zábavu se v rámci veletrhu FOR KIDS postará souběžně běžící Bezva Fest , který dostane svůj prostor hned v několika halách a v každé z nich bude na příchozí čekat pořádná dávka energie, hudby a zážitků. Každý si tu najde to své. Páteční program Bezva Festu je navržený speciálně pro školy (MŠ, ZŠ, SŠ), ale ani v sobotu a neděli se příchozí rozhodně nudit nebudou. Připraveno je hned několik tematických zón – Nintendo, K-pop, parkour, kostičky, princezny, gaming a Dino, ty doplní mimo jiné YoYo show, vědecká show IQlandia, průvod obřích masek a kostýmů, workshop na skákacích botech Kangoo Jumping či kurz první pomoci pro miminka a děti a mnoho dalšího.
Podrobnosti najdete na www.forkids.cz.
Zdroj: ABF
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.