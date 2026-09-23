Novinky v Tyrolsku: Více komfortu na sjezdovkách a nabídky šité na míru rodinám

Komfort a inovace v lyžařských střediscích
Nová kabinová lanovka na vrchol Harschbichl · Kitzbühelské Alpy – St. Johann
Ve ski areálu v obci St. Johann in Tirol nahradí od zimní sezony 2026/27 nová desetimístná kabinová lanovka vedoucí na Harschbichl dosavadní „dvousedačku“. Nová lanovka Jodlalmlift míří přímo na horský vrchol v nadmořské výšce 1603 metrů a zvyšuje přepravní kapacitu až na 2400 osob za hodinu. Cesta na Harschbichl tak bude pohodlnější a rychlejší. Uvedení do provozu je plánováno na začátek lyžařské sezony – 6. prosince 2026. www.kitzbueheler-alpen.com/en/stjo/wi/ski/jodlalmlift.html
Modernizovaná lanovka Venetbahn · Ferienregion TirolWest
Od 19. prosince 2026 bude z obce Zams u Landecku lyžaře a další milovníky zimních sportů na lyžařské svahy opět vyvážet kabinová lanovka Venetbahn. Po rozsáhlé přestavbě má nyní kapacitu 44 pasažérů. Kompletně zrekonstruovaná je také bezbariérová dolní stanice lanovky, která nabídne velkorysý prostor a prodejnu INTERSPORT s plochou více než 1000 m2. Nová lanovka Venetbahn zajistí nejen větší pohodlí, ale také vyšší přepravní kapacitu - až 300 osob za hodinu. www.venet.at/en
Modernizace ve ski areálech v regionu Paznaun-Ischgl pokračuje
V Galtüru nahradí nová lanovka Kopsseebahn dvojici dosavadních vleků. Odpojitelná šestisedačková lanovka s ochrannými kryty proti nepřízni počasí zajistí výrazně pohodlnější přístup do lyžařského střediska. Ve ski areálu Kappl se zase rozšiřuje nabídka zimních sportů: díky dvěma novým sjezdovkám zdejší resort nabídne celkem 45,5 kilometru lyžařských tratí. Přibude také nový snowpark s rozmanitými prvky pro začátečníky i pokročilé jezdce. www.ischgl.com/en/silvrettaseilbahnag/winter/news-winter
Více komfortu a modernější lyžařská infrastruktura v údolí Ötztal
Provozovatelé lyžařského střediska Sölden budou v zimní sezoně 2026/27 pokračovat v investicích do infrastruktury. Stěžejním projektem je aktuálně nová šestisedačková lanovka Gratl, která zpřístupní jednu z technicky nejnáročnějších sjezdovek a zkrátí dobu jízdy z přibližně osmi na 4,2 minuty. Současně bude modernizováno technické zázemí pro zasněžování sjezdovek pod vrcholem Gaislachkogl, kde vznikne nová čerpací stanice pro výrobu umělého sněhu. Dále bude rozšířeno technické zasněžování v okolí vrcholu Schwarzkogl a kotliny Wasserkar. Úpravy sjezdovek kolem Wasserkaru a lanovky Gratl slibují větší lyžařskou plochu i více komfortu. Na ledovci Tiefenbach pak projde modernizací vlek Mutkogl. https://bergbahnen.soelden.com/en
Nová lanovka Planseggbahn a freestyleové tratě · Serfaus-Fiss-Ladis
V Serfausu nahradí od zimní sezony 2026/27 dosavadní přepravní zařízení nová lanovka Planseggbahn. Osmisedačková lanovka zvýší přepravní kapacitu až na 4000 osob za hodinu a díky ochranným krytům proti nepřízni počasí a vyhřívaným sedačkám nabídne milovníkům zimních sportů pohodlnější transport na horský vrchol. Nabídku občerstvení rozšíří nový Panoramabar u spodní stanice lanovky. Milovníci freestylu si užijí více zábavy: ve snowparku Sun Park přibydou další tratě pro jezdce různých výkonnostních kategorií a snowpark tak kromě pestřejší skladby překážek nabídne celkem čtyři tratě včetně nové Rail Line a Funslope Line. www.serfaus-fiss-ladis.at/en
Nový vlek Schartenkogellift ve ski areálu Glungezer · Region Hall-Wattens
V lyžařském středisku Glungezer nahradí od zimní sezony 2026/27 dosavadní vlek Schartenkogellift nová vyhřívaná šestisedačková lanovka s ochranným krytem. Nová lanovka povede až na vrchol Schartenkogel a zkrátí dobu jízdy na přibližně sedm minut. Lyžařský resort se díky této modernizaci rozroste na celkem 24 kilometrů sjezdovek. www.glungezerbahn.at/en
Nová kabinová lanovka na Hintertuxském ledovci · Tux-Finkenberg
Na Hintertuxském ledovci od konce října 2026 nahradí nová desetimístná kabinová lanovka více než 40 let starou čtyřsedačku. Nová lanovka povede ze stanice Sommerbergalm k horské chatě Tuxer Fernerhaus a pasažérům na této trase nabídne více prostoru, komfortu i výhledů na ledovec. www.hintertuxergletscher.at/en
Více prostoru pro freeriding · Region Tiroler Oberland – Erlebnisraum Nauders
Ski areál Nauders rozšiřuje svou nabídku pro freeridery o šest nových míst. Společně s trasami Valdafur, Gipfellinie, Cannonrun, Piengtraum, Bergkastelride a Almlinie je nyní k dispozici celkem deset doporučených freeridových tratí. Různé typy terénu nabízejí rozmanité varianty pro milovníky zimních sportů, kteří preferují jízdu mimo upravované sjezdovky. www.nauders.com/en/Your-Nauders/In-Winter/Freeride%20Nauders
Speciální zimní nabídky pro rodiny
Dětský výukový areál Murmlis Kinderalm a nová rodinná sjezdovka · Serfaus-Fiss-Ladis
Stávající dětský výukový areál Kinderschneealm v Serfausu se mění na Murmlis Kinderalm. Oblíbený areál nově získá tematicky vyzdobené pojízdné koberce, které vytvoří hravé prostředí pro trénování prvních obloučků na sněhu. Novinkou je také rodinná sjezdovka Murmlis Familienpiste: při jízdě směrem k mezistanici lanovky Komperdellbahn bude malé lyžaře doprovázet maskot Murmli a jeho přátelé Fiona, Ingo a Bruno. Na konci sjezdovky je pak připraven fotopoint. www.serfaus-fiss-ladis.at/en
Nový dětský koutek Kükennest ve ski areálu SkiWelt Söll · Wilder Kaiser
V prostoru určeném pro vlastní stravování v zábavním komplexu „Blaues Wunder“ v lyžařském středisku Söll vzniká nové kryté tematické hřiště pro nejmenší návštěvníky. Jeho hlavní atrakcí je dráha, po které se pouštějí dřevěná vejce. Tato oblíbená zábava známá ze zdejšího letního areálu Hexenwasser je tak nyní k dispozici také v zimě. O víkendech bývá herní prostor pod dohledem personálu a rodiny tak mají další možnost, jak si během lyžařského dne udělat pauzu. www.skiwelt.at/cs
Nový IcePark Umhausen · údolí Ötztal
Také mimo lyžařské sjezdovky přichází Ötztal s novinkami: u přírodního koupaliště Umhausen vzniká nový ledový svět nazvaný IcePark Umhausen. Milovníci bruslení a zimních procházek se zde mohou těšit na přibližně 330 metrů dlouhou ledovou dráhu, další dvě ledové plochy, sněhové sochy, občerstvení a půjčovnu bruslí. Díky technickému chlazení lze ledovou dráhu využívat nezávisle na aktuální teplotě a srážkách. www.oetztal.com
Ice Magic – bruslení v centru města · Region Innsbruck
Pro období od 12. listopadu 2026 do 21. února 2027 vznikne na náměstích Landhausplatz a Bozner Platz v centru Innsbrucku nový svět zážitků na ledě Ice Magic. Namísto klasické ledové plochy nabídne koncept „Skate-Way“, tedy meandrující ledové stezky, které propojí jednotlivé části areálu. Kouzelnou atmosféru, zejména po setmění, bude dotvářet osvětlení podél stezek, světelné instalace a videomapping na fasádách okolních domů. Součástí rozmanitého tematického programu jsou mimo jiné večery s DJs nebo Ice Disco. Na náměstí Bozner Platz bude další ledová plocha a dráha pro curling. www.icemagic.tirol
Bruslení ve ski areálu Rangger Köpfl · Region Innsbruck
Také ski areál Rangger Köpfl si připravil rozšířenou zimní nabídku: u horní stanice Stiglreith vedle zrekonstruované restaurace vznikne od sezony 2026/27 kluziště s půjčovnou bruslí. Díky tomu mohou hosté toto místo po večerech využívat pro atraktivní zimní aktivity mimo lyžařské sjezdovky. www.rangger-koepfl.at/winter
Zimní zážitky a výletní cíle
Park světel u jezera Kampler See · Stubai
Od začátku adventu se jezero Kampler See v Neustift promění v nový park světel Lichterpark Stubai. Promenádu kolem jezera oživí sedm zastávek se světelnými instalacemi, které návštěvníky provedou zimní krajinou. K vidění budou mimo jiné liška, srna, jelen, sova, zajíc, svišť a kozorožec. Prostřednictvím QR kódů se návštěvníci dozvědí také mnohé zajímavosti o sedmi stubaiských horských vrcholech (Seven Summits Stubai). Park světel bude od konce listopadu 2026 do konce února 2027 otevřen denně od setmění do 22 hodin. Vstup je zdarma. www.stubai.at/cs
První certifikovaná celoroční turistická stezka v Rakousku · Alpbachtal
Přibližně devítikilometrová stezka Mittlerer Höhenweg v údolí Alpbachtal je první certifikovanou celoroční turistickou trasou v Rakousku. Skutečnost, že je trasa vhodná pro všechna čtyři roční období, potvrzuje Rakouský certifikát kvality pro pěší turistiku (Österreichische Wandergütesiegel). Okruh vede po slunečné straně Alpbachtalu napříč zasněženými loukami a lesy, kolem tradičních statků a osad a cestou se opakovaně otevírají krásné výhledy na horskou obec i okolní krajinu. www.alpbachtal.at
Via ferrata jako zimní zážitek · Ferienregion Fügen-Kaltenbach
V obci Hochfügen čeká na zimní návštěvníky mimo sjezdovek také nevšední horský zážitek v podobě via ferraty Pfaffenbichl. Tato 260 metrů dlouhá ferrata začíná přímo u stanice lanovky Waidoffenbahn v nadmořské výšce 2431 m a překonává přibližně 115 výškových metrů. Nejobtížnější úseky lezecké trasy jsou hodnoceny stupněm B. Potřebné vybavení si lze zapůjčit na místě, sestup dolů vede po pěší turistické stezce. Via ferrata je přístupná po celý rok. www.best-of-zillertal.at/en/winter/skiing-area-hochfuegen-hochzillertal/winter-via-ferrata-pfaffenbuehel
Nový krytý bazén v obci Ehrwald · Tiroler Zugspitz Arena
V listopadu 2026 se v Ehrwaldu otevře kompletně zmodernizovaný krytý bazén. Při přestavbě byl kladen hlavní důraz na energetickou efektivitu, bezbariérové řešení a bohatou nabídku pro rodiny s menšími dětmi. Dětská část získá mimo jiné novou skluzavku; dále bude k dispozici fitness centrum a bistro. Nový krytý bazén tak v zimním období rodinám nabídne další možnost odpočinku a společného trávení času mimo sjezdovky. www.freizeitbetriebe-zugspitze.at/hallenbad
Více informací o zimní dovolené v Tyrolsku najdete na www.tyrolsko.cz/aktivity/tipy-na-dovolenou/zimni-dovolena
Zdroj: Tyrolsko.cz
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59316.