Novinky ve světě úklidu: Dyson představil pomocníky na mokré vysávání v akci

Robot, který nečistoty nejen vidí, ale rozpoznává je
Hlavní hvězdou setkání se stal robotický vysavač Spot+Scrub™ Ai – první robot Dyson, který zvládá současně suché vysávání i mokré vytírání za využití AI.
„Hlavní rozdíl oproti běžným robotickým vysavačům spočívá v pokročilém využití umělé inteligence. Zatímco běžné robotické vysavače používají AI primárně pro navigaci, Dyson Spot+Scrub Ai ji využívá k rozpoznávání typů nečistot. Dokáže identifikovat různé druhy skvrn a přizpůsobit tomu způsob čištění, což znamená efektivnější a cílenější úklid,“ vysvětlil Moses Benmoussa Quaddi, inženýr společnosti Dyson.
Adaptivní čištění odolných skvrn naživo
Na vlastní oči si všichni, jak robot reaguje na zaschlé a obtížně odstranitelné skvrny.
„Zařízení využívá adaptivní algoritmus, který vyhodnocuje míru znečištění a podle potřeby opakuje čištění daného místa. Může provést více průjezdů, dokud senzory nevyhodnotí, že je povrch skutečně čistý. Tento přístup výrazně zvyšuje účinnost při odstraňování odolných skvrn,“ popsal Moses Benmoussa Quaddi.
Spot+Scrub™ Ai cíleně čistí skvrny v reálném prostředí bytu.
Kartáč, který se čistí průběžně – nikoli až v doku
Inženýr během prezentace zdůraznil i unikátní samočistící systém zařízení. „Inovace spočívá v kontinuálním samočištění během provozu. Na rozdíl od běžných systémů, které kartáč čistí až v dokovací stanici, zde dochází k průběžnému oplachování, což zajišťuje, že robot čistí podlahu stále čistým hygienickým povrchem a nedochází k roztírání nečistot,“ uvedl odborník.
Součástí ukázky byla i dokovací stanice, která zajišťuje kompletní údržbu - automaticky vyprázdní sběrnou nádobu na suché nečistoty robota a jeho nádržku na špinavou vodu, vyčistí mokrý rotační kartáč z mikrovlákna teplou vodou, doplní robotu čistou vodu a nabije jeho baterii. Nemusíte pohnout ani prstem – vše probíhá zcela automaticky. Po dokončení úklidu dodá dokovací stanice vodu ohřátou na 60 °C, aby důkladně vyčistila mokrý rotační kartáč, a poté jej vysuší horkým vzduchem o teplotě 45 °C, čímž se eliminuje vlhké prostředí, kde se mohou množit bakterie.
Dyson Clean+Wash Hygiene: Jen 3,82 kg a přitom tak účinný!
Vedle robotického vysavače měli hosté možnost vyzkoušet také Dyson Clean+Wash Hygiene – nejlehčí a nejhygieničtější vysavač Dyson na suché i mokré nečistoty. Přístroj váží pouhých 3,82 kg a v poloze naplocho má výšku jen 113 mm, takže si poradí i s úklidem pod nízkým nábytkem. Vysoce absorpční váleček z mikrovlákna odstraňuje současně každodenní prach i mokré skvrny a díky systému bez filtrů zamezuje šíření bakterií a zápachu. Po použití váleček propláchne čistá voda a vysuší ho horký vzduch o teplotě 85 °C.
Ultralehký pomocník Dyson PencilWash™
Poslední představenou novinkou byl úklidový pomocník na mokré čistění podlah Dyson PencilWash™, který zaujal především svým ultratenkým designem a extrémně nízkou hmotností. Rukojeť o průměru pouhých 38 mm váží v ruce jen 380 g a celý přístroj 2,1 kg, díky čemuž patří k nejlehčím podlahovým myčkám na trhu. Rotační kartáč z mikrovlákna s 64 000 vlákny odstraňuje současně mokré i suché nečistoty, zatímco osmibodový zvlhčovací systém zajišťuje, že podlaha je vždy vytírána čistou vodou. Nádržka o objemu 300 ml zvládne pokrýt až 100 m2 podlahové plochy. Díky vlastnímu pojezdu snadno klouže, takže manipulace je velmi jednoduchá.
