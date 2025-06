Novinky z Berlína! Berlín bude v letech 2025 a 2026 top destinací díky několika událostem

Podle nejnovější studie „Nejlepší města Evropy“ je Berlín opět jednou ze tří nejatraktivnějších metropolí v Evropě. Německé hlavní město je 36 let po pádu Berlínské zdi dynamickou kreativní metropolí, kde se prolíná historie, současnost a budoucnost. V letech 2025 a 2026 se Berlín opět představí jako pulzující dějiště pro mimořádné zážitky: s mezinárodními kulturními událostmi, ikonickou architekturou, novými gastro možnostmi ve výšce přes 200 metrů a premiérami v oblasti zábavy i sportu.

200 let Muzejního ostrova v Berlíně: Výročí kulturní historie

Světoznámý Muzejní ostrov v centru Berlína letos oslaví 200 let od svého založení – a zve vás na program plný zajímavostí, který bude probíhat v následujících letech. Zahájen byl 1. června velkým festivalem u příležitosti Dne světového dědictví UNESCO pod širým nebem. V létě se Kolonnadenhof promění v bar Kolonnaden s kulturním programem. Od července bude ve Sbírkách klasického starověku k vidění výstava "Základní kámen antiky. První berlínské muzeum, v listopadu pak výstava “Mýty v kameni. Göbeklitepe a svět posledních lovců". Výroční cyklus bude probíhat po dobu pěti let a každý rok se zaměří na jiné z pěti muzeí: v roce 2026 bude v centru pozornosti Alte Nationalgalerie. Jedním z vrcholů bude částečné znovuotevření Pergamonského muzea na jaře 2027, kdy bude opět zpřístupněno jeho severní křídlo. V roce 2028 bude následovat Neues Museum, v roce 2029 Bode Museum a v roce 2030 oslaví celý ostrov své velké finále. Více informací.

Premiéra Berlínského týdne svobody ve městě svobody

Od 8. do 15. listopadu 2025 vás Berlín – město svobody – zve na první Berlínský týden svobody, nový celoměstský týden akcí věnovaných svobodě, demokracii a lidským právům. U příležitosti 36. výročí pádu Berlínské zdi se hlavní město stane mezinárodní scénou angažovaných hlasů, odvážných myšlenek a společných vizí. Plánují se konference, kulturní akce, workshopy a interaktivní formáty pro všechny generace – otevřené Berlíňanům i zahraničním hostům. Berlínský týden svobody vytváří prostor pro reflexi, dialog a setkání – na místě, které jako žádné jiné představuje hodnotu svobody.

Umělecké novinky 2026: Moderna a impresionismus

Rok 2026 bude ve znamení „Francouzského léta“: v Německu po více než 50 letech představí Neue Nationalgalerie (20. března až 9. srpna 2026) první velkou výstavu děl významného sochaře Constantina Brancusiho – včetně velkolepé rekonstrukce jeho pařížského ateliéru. Alte Nationalgalerie (22. května až 27. září 2026) věnuje velkou speciální výstavu legendárnímu obchodníkovi s uměním Paulu Cassirerovi (1871-1926) s více než 100 mistrovskými díly francouzského impresionismu, včetně děl Moneta, Degase, Cézanna a van Gogha.

Od 1. do 3. května 2026 zve Gallery Weekend Berlin mezinárodní milovníky umění do hlavního města – více než 50 galerií otevře své brány a představí současné expozice v jedinečné atmosféře. Interaktivní výstavy a strhující zážitky jsou v Berlíně novým trendem: Přibližně 20 muzeí je ideálním místem pro selfie a zážitky z moderního umění.

Nejvýznamnější památky a výročí 2025

V září oslaví East Side Gallery 35. výročí své existence jako nejdelší galerie pod širým nebem na světě. Gendarmenmarkt, jedno z nejkrásnějších historických náměstí hlavního města, zve po dvouleté stavební přestávce opět k procházce. Mezinárodně proslulé výstavní centrum C/O Berlin slaví 25 let, Berlinische Galerie, muzeum moderního umění, fotografie a architektury, 50 let, a to výstavou o průkopníkovi dada Raoulu Hausmannovi. Všechny špičkové výstavy zde.

Požitek a glamour na nejvyšší úrovni

„Sphere by Tim Raue“ v televizní věži: od června 2025 otevře nejslavnější berlínský šéfkuchař ve výšce 207 metrů svou novou restauraci – v otáčivé restauraci televizní věže s panoramatickým výhledem. Další novinky o restauracích najdete zde a tipy nejlepších berlínských šéfkuchařů zde.

Zábava o třídu výš: Cirque du Soleil a nová Grand Show ve Friedrichstadt-Palast

Od listopadu 2025 představí Cirque du Soleil v divadle na Postupimském náměstí v Berlíně svou první stálou show v Evropě, která bude premiérou představení „Alizé“ a kombinací umění a magie. Berlín byl vybrán jako ideální stálá lokalita díky své kosmopolitnosti a mezinárodní přitažlivosti.

Friedrichstadt-Palast Berlin představuje od podzimu 2025 novou velkou show „Blinded by Delight“. Představení zavede diváky do snového světa plného štěstí a klade otázky o odvaze žít sny. Přehlídka s více než 100 umělci na největším divadelním jevišti na světě slibuje výjimečný a okouzlující zážitek. Světová premiéra se uskuteční 8. října 2025.

Mezinárodní sportovní událost: premiéra NFL v Berlíně

Americký fotbal v německém hlavním městě: 9. listopadu 2025 se na Olympijském stadionu v Berlíně poprvé odehraje regulérní zápas NFL – milník pro fanoušky i sportovní metropoli Berlín.

Růst do výšky i hloubky

Berlín má nový mrakodrap: Estrel Tower, jehož dokončení se plánuje na konci roku 2025, se bude tyčit do nebe jako nejvyšší hotelová věž v Německu – velkolepé místo se 45 patry pro přenocování nebo setkání. Všechny hotelové novinky najdete zde.

V Berlíně-Lichtenbergu vzniká zcela jiná atrakce: v roce 2026 bude otevřen mořský park „Ocean Berlin“ jako nový dobrodružný prostor zaměřený na prostředí oceánu. Díky nádrži o objemu 7,5 milionu litrů s dravými rybami a inovativním vzdělávacím nabídkám se tu ekologická výchova stane skutečným zážitkem – a Berlín bude zas o jednu atrakci bohatší.

Češi rádi cestují do Berlína

Význam České republiky jako klíčového zdrojového trhu je při pohledu na statistiky cestovního ruchu zřejmý: v roce 2024 přijelo do Berlína více než 80.000 hostů z České republiky, kteří strávili 175.000 přenocování v městských hotelech. To znamená, že počet přenocování se zvýšil přibližně o 1,5 procenta.

Všechny termíny visitBerlin najdete na about.visitBerlin.de. VisitBerlin sestavil seznam nejdůležitějších akcí v Berlíně v roce 2025 zde. Nově otevřené prostory v Berlíně najdete zde.

