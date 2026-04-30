Novinky z Berlína

Berlín – město designu
V roce 2026 oslaví Berlín 20. výročí svého zařazení mezi města designu UNESCO. Více než 30.000 kreativních firem dělá z města jedno z nejzajímavějších designových center na světě – od udržitelné módy až po otevřené inovační prostory, jako je CityLab Berlin. Festivaly jako Berlin Design Week a DMY Design Festival, muzea designu, místa s pouličním uměním a prohlídky čtvrtí představují rozmanitost této scény. Na výroční rok jsou naplánovány speciální akce, včetně DesignDays. Berlin v září, nového festivalu interiérového designu, architektury a umění.
Velké sportovní okamžiky
V lednu 2026 se Berlín zapsal do basketbalové historie jako místo konání prvního zápasu pravidelné sezony NBA v Německu, kdy se v Uber Areně utkaly týmy Orlando Magic a Memphis Grizzlies. Od 4. do 13. září se uskuteční další významná sportovní událost, a to Mistrovství světa žen v basketbalu FIBA 2026. Pod heslem "Time for HER Game" budou nejlepší basketbalistky světa bojovat o titul mistrů světa v Uber Areně a Max-Schmeling-Halle – což je silný moment pro ženský sport.
Umělecké a kulturní události: Modernismus a impresionismus
Francouzské léto pokračuje: ve spolupráci s Centrem Pompidou pořádá Neue Nationalgalerie od 20. března do 9. srpna první velkou výstavu díla sochaře Constantina Brancusiho v Německu za více než 50 let. Od 22. května do 27. září věnuje Alte Nationalgalerie velkou speciální výstavu obchodníkovi s uměním Paulu Cassirerovi, na které bude k vidění přes 100 mistrovských děl francouzského impresionismu. Mezi nimi nechybí díla Moneta, Degase a Cézanna. Interaktivní a imerzivní výstavy nabývají na významu: přibližně 20 berlínských muzeí nabízí kulisy pro selfie a digitální umělecké zážitky. Další špičkové výstavy v Berlíně.
Léto ve městě
Kulturní léto se samozřejmě odehrává i pod širým nebem. Karneval kultur od 22. do 25. května, akce „Staatsoper für alle“ (Státní opera pro všechny) 24. května, Fete de la Musique 21. června a festival Classic Open Air od 9. do 12. července přinášejí do města hudbu. Součástí tradičního venkovního programu jsou také letní kina, divadla pod širým nebem a koncert Berlínské filharmonie na Waldbühne 27. června. Mezinárodní festival Pop-Kultur 2026 se bude konat od 24. do 29. srpna, přičemž Kulturbrauerei a silent green budou hlavními místy konání koncertů, přednášek a čtení.
Nové atrakce a zážitky
Berlín má nové divadelní hity: Cirque du Soleil uvádí v divadle Theater am Potsdamer Platz své první stálé představení v Evropě s názvem Alizé. Inscenace spojuje artistické umění s kouzelnictvím a strhujícím vyprávěním – a podtrhuje tak pověst Berlína jako kosmopolitní a mezinárodní metropole zábavy.
Skladba návštěvníků je také výjimečná: kromě školních tříd a stálých návštěvníků z regionu tvoří více než 50 procent zahraniční návštěvníci, a to především z anglosaského jazykového prostoru a sousedních evropských zemí.
Ve druhé polovině roku 2026 získá Berlín v podobě "House of Games" nové centrum pro hry, e-sport a digitální kulturu. Tento objekt ve čtvrti Friedrichshain o rozloze více než 15.000 metrů čtverečních nabídne prostor pro výstavy, konference, turnaje a interaktivní zážitky.
V Lichtenbergu se v současné době staví moderní centrum mořských zážitků s názvem "Ocean Berlin". Jeho srdcem je 7,5 milionu litrů velký akvárium s dravými rybami. Inovativní komunikační formáty kombinují zábavu, vzdělávání a odpovědnost k moři a rozšiřují tak nabídku berlínských atrakcí o další místo pro rodiny s dětmi.
Druhý Berlínský týden svobody ve městě svobody
Po úspěšném prvním ročníku v listopadu 2025 plánuje Berlín – město svobody – na rok 2026 další Berlínský týden svobody, týden plný akcí po celém městě věnovaných svobodě, demokracii a lidským právům. Vrcholem týdne bude mezinárodní Berlínská konference o svobodě, která se uskuteční 10. listopadu 2026 a na níž se sejdou angažovaní představitelé politiky, občanské společnosti a kultury. U příležitosti 37. výročí pádu Berlínské zdi se německé hlavní město opět stane mezinárodním fórem pro odvážné myšlenky, otevřenou debatu a sdílené vize.
Hlavní událost roku 2027: Muzeum Pergamon otevře své brány na začátku léta 2027
Muzejní ostrov slaví 200 let a rok 2027 je bezpochyby vrcholem: Pergamon muzeum, srdce Muzejního ostrova, absolutní magnet pro návštěvníky a světově proslulá turistická atrakce od svého vzniku, znovu otevře své brány v roce 2027 – to znamená, že dvě třetiny celkové plochy muzea budou opět k vidění, čerstvě zrenovované. Obrovský Pergamonský oltář, který nebyl po mnoho let vystaven, byl restaurován a opět je přístupný všem návštěvníkům.
Zdroj: Německá turistická centrála