Novozélandský projekt SYNTHONY zamíří v říjnu 2026 poprvé do České republiky

Po úspěšném evropském debutu na podzim roku 2025 se SYNTHONY v roce 2026 vrací na evropská pódia v rámci rozsáhlého turné. Českému publiku se přitom představí vůbec poprvé. Návštěvníci pražského koncertu budou moci zažít show, která přináší největší taneční hity posledních desetiletí v novém orchestrálním pojetí.
Projekt SYNTHONY vznikl na Novém Zélandu, kde byl poprvé uveden již v roce 2017. Od té doby se zařadil mezi nejvýraznější koncertní projekty svého druhu a představil se ve velkých arénách v Austrálii, na Novém Zélandu i v dalších zemích světa. Unikátní koncept spojuje energii elektronické taneční hudby s bohatostí symfonického zvuku a moderní audiovizuální produkcí.
Evropský debut SYNTHONY se uskutečnil na podzim roku 2025 a během něj se show představila v řadě významných evropských měst včetně Paříže, Amsterdamu, Frankfurtu, Curychu, Budapešti, Berlína a Varšavy. Úspěch těchto koncertů potvrdil rostoucí popularitu formátu, který propojuje dva zdánlivě odlišné hudební světy – elektronickou taneční scénu a symfonickou hudbu.
Turné pro rok 2026 zahrnuje koncerty v řadě evropských metropolí včetně Vídně, Berlína, Amsterdamu, Paříže, Barcelony, Madridu, Milána a Prahy.
Program nabídne orchestrální interpretace skladeb umělců a producentů, kteří významně ovlivnili podobu moderní taneční hudby. Diváci se mohou těšit na hudbu interpretů a projektů jako Avicii, David Guetta, Calvin Harris, Swedish House Mafia, Eric Prydz, Darude, Bob Sinclar, Fisher a dalších ikon světové EDM scény.
SYNTHONY není ani klasickým koncertem, ani tradiční klubovou akcí. Na jednom pódiu se setkávají DJové, živý orchestr, vokalisté a synchronizované vizuální efekty, které společně vytvářejí působivou multimediální podívanou.
Koncert SYNTHONY se uskuteční 4. října 2026 ve Sportovní hale Fortuna v Praze.
Více informací a vstupenky jsou k dispozici na www.synthony.com
Video: https://youtu.be/mEkdRaANR_s?si=YUAOUn3NpBkb234T
Zdroj: www.artpartner.cz