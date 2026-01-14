Nový Amos spouští vyhledávač kurzů na státní přijímačky

Praha 14. ledna 2026 (PROTEXT) - Tým Nového Amose, provozovatele vzdělávacího portálu StatniPrijimacky.cz, představuje nový projekt: vyhledávač kurzů na státní přijímačky, který byl spuštěn na adrese PrijimaciZkousky.cz. Cílem této služby je zjednodušit rodičům orientaci v náročné životní etapě, kdy jejich děti čekají přijímací zkoušky na střední školy či víceletá gymnázia.

Nový vyhledávač umožňuje snadno vyhledat a porovnat stovky kurzů k přijímacím zkouškám podle regionu, formy výuky nebo předmětu. Rodiče i žáci tak během chvilky zjistí, zda se kurz koná prezenčně, online, formou doučování nebo v podobě testů nanečisto, a mohou vybírat mezi českým jazykem a matematikou.

U každého kurzu se návštěvníci dozvědí klíčové informace: cenu, kapacitu, počet lekcí, zaměření, termíny konání a přímý odkaz na web poskytovatele. Kurzy lze navíc seřadit podle ceny či nejbližšího termínu. Vyhledávač sdružuje nabídky nejvýznamnějších poskytovatelů v České republice a jeho databáze se neustále rozšiřuje.

„Každý rok vidíme, jak složité je pro rodiče vybrat vhodnou přípravu na přijímačky. Nabídka kurzů je obrovská, úrovně i ceny se liší a mnohé z nich bývají brzy obsazené. Proto jsme vytvořili přehledné místo, kde mohou rodiče i žáci během pár minut najít to, co potřebují, včetně online kurzů s neomezenou kapacitou,“ říká Tomáš Trejbal, spoluzakladatel Nového Amose.

„Pro vyhledávač jsme zvolili zapamatovatelnou doménu PrijimaciZkousky.cz. Zájemci o přípravu tak mají poprvé k dispozici otevřený přehled kurzů z různých zdrojů, od velkých vzdělávacích center až po menší regionální projekty,“ dodává Trejbal.

Projekt navazuje na více než deset let zkušeností s vývojem a provozem webu StatniPrijimacky.cz, který má v současnosti návštěvnost přes jeden milion ročně. „Přípravě uchazečů na zkoušky skutečně rozumíme. Sami provozujeme vlastní online kurzy pro žáky pátých i devátých tříd zaměřené na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia i střední školy. I díky tomu víme, co je při výběru vhodné přípravy opravdu důležité,“ vysvětluje další z dvojice zakladatelů projektu Jiří Kozák. Podle něj se právě tato zkušenost promítla i do tvorby nového vyhledávače.

Vyhledávač se v tuto chvíli zaměřuje především na přípravu k přijímačkám, databáze se však dál rozšiřuje. Do budoucna má projekt ambici nabídnout také přehled dalších vzdělávacích kurzů, například přípravy na maturitu nebo přijímací zkoušky na vysoké školy. „Mnoho vzdělávacích portálů se zaměřuje třeba i na maturanty nebo na budoucí studenty univerzit. A protože se podle všeho brzy můžeme dočkat i angličtiny u přijímaček, plánujeme nabídku ve vyhledávači postupně rozšiřovat i o další předměty,“ uzavírá Kozák.

 

Kontakt: 

Tomáš Trejbal

Nový Amos s.r.o.

jednatel

tomas.trejbal@novyamos.cz

 

 









Vystrašení psi při požáru domu pokousali hasiče i majitele, kočka dostala kyslík

Hasiči zasahovali u požáru rodinného domu v obci Hvozdná na Zlínsku. (14.1.2026)

Krátce po osmé hodině ranní vyjeli hasiči k požáru střechy rodinného domu v obci Hvozdná na Zlínsku. Kvůli jeho rozsahu a blízkosti hlavní silnice uzavřela policie příjezd do obce pro veškerou...

14. ledna 2026  11:02,  aktualizováno  15:21

