Automatický kávovar dnes nemusí znamenat jen několik přednastavených variant espressa nebo cappuccina. Sencor SES 9470BK ENZO (doporučená cena 16.999 Kč) nabízí celkem 22 nápojů, z toho 16 horkých specialit a šest variant Cold Brew. U studených káv využívá pulzní technologii extrakce při nízké teplotě a nízkém tlaku, díky které je dokáže připravit přibližně za tři minuty. Stačí zvolit nápoj na displeji a další přípravu už obstará kávovar.
Jednou espresso, podruhé cappuccino. Každý má své menu
V domácnosti přitom nemusí všichni pít stejnou kávu. ENZO umožňuje vytvořit až šest samostatných uživatelských profilů. Každý si v nich může upravit nabídku podle svých preferencí a oblíbené nápoje přesunout na přední pozice. Kávovar navíc umožňuje měnit jednotlivé parametry nápojů nebo vytvořit vlastní recepturu a pojmenovat ji.
Výběr a nastavení usnadňuje velký 6,86" barevný dotykový TFT panel. Menu je dostupné v 16 jazycích včetně češtiny, takže není nutné složitě hledat jednotlivé funkce nebo se orientovat podle symbolů.
Jemná mléčná pěna na jeden dotyk
Cappuccino, latte a další mléčné speciality připravuje systém LatteFlow. Ten automaticky vytváří jemnou mikropěnu a umožňuje také regulovat poměr mléka a mléčné pěny podle chuti. Součástí kávovaru je skleněná nádoba na mléko o objemu 580 ml, kterou lze po přípravě jednoduše odejmout, vyčistit nebo se zbylým mlékem uložit do lednice.
Na výsledném šálku se podílí také způsob mletí a následného spaření kávy. ENZO používá tichý keramický mlýnek s plochými mlecími kameny a devíti stupni hrubosti. Systém rychlého chlazení při mletí pomáhá zachovat chuť a aroma zrn. Vedle čerstvě namleté kávy lze použít také kávu již namletou.
O samotné spaření se stará systém Smart Brew. Spařovací jednotka automaticky pracuje s tlakem a připravuje kompaktní kávový puk. Nejprve jím voda prochází při nízkém tlaku a rovnoměrně jej nasákne, následně přichází vysokotlaká extrakce. Kávovar zároveň kombinuje ohřevný systém Thermoblock s čerpadlem o tlaku 20 barů a nabízí tři možnosti nastavení extrakce. Výpust lze výškově nastavit pro šálky a sklenice až do výšky 13 cm.
Každodenní obsluha bez zbytečného posouvání
Při pravidelném používání hrají důležitou roli i zdánlivé detaily. Nádržka na vodu i zásobník na kávovou sedlinu jsou u modelu ENZO přístupné z přední strany, takže kvůli jejich doplnění nebo vyprázdnění není nutné celý přístroj posouvat.
Údržbu usnadňuje funkce Self-cleaning pro vybrané vnitřní části i automatické čisticí programy. Pokud je potřeba důkladnější péče, kávovar uživatele jednotlivými kroky provede pomocí instrukcí přímo na displeji. Snadno lze udržovat také mléčnou cestu a vybrané části je možné rozebrat a vyčistit manuálně.
Design modelu ENZO zaujal také mezinárodní odbornou porotu a kávovar získal iF Design Award 2026.
Zdroj: Sencor
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60229.