NOVÝ BARBIE™ TELEFON SNŮ JE TADY

Ať právě děláte cokoliv, na tohle si raději sedněte. HMD Barbie™ telefon je tady. Jeho funkce zahrnují volání, psaní zpráv a život v reálném světě bez online rozptýlení.

Human Mobile Devices se spojil s Mattel, aby společně vytvořily nový HMD Barbie™ telefon, který přináší nával nostalgie a špetku jedinečného stylu v podobě retro véčka.

Je růžový, je stylový, je elegantní. A navíc má zrcátko na přední straně, takže se můžete rychle upravit, ať jste kdekoliv. Je jednoduše perfektní k tomu, když si chcete dát pauzu od svého smartphonu a žít chvilku opravdu naplno.

Přináší s sebou také oblíbené vyměnitelné kryty a to dokonce ve dvou designech. První je inspirovaný ikonickou Barbie™ Totally Hair panenkou, druhý vintage designem “střílejícího srdce”. V balení je také korálková šňůrka, na kterou můžete připnout přívěsky Barbie bruslí a nebo zmrzliny. Véčko si můžete navíc ozdobit množstvím krystalků a Barbie samolepek.

Lars Silberbauer, globální marketingový ředitel Human Mobile Devices, komentoval uvedení telefonu Barbie Flip Phone na trh takto:

„V našem rychle se rozvíjejícím digitálním světě se často může zdát, že online svět nikdy nespí. Tento telefon vás vybízí, abyste svůj smartphone klidně na chvilku odložili a užili si daný moment naplno. To vše s pomocí skutečné kulturní ikony, Barbie. Barbie se opět vrátila na vrchol popularity a mobilní telefony jsou v kurzu neustále – spojujeme tak dvě populární věci v jednu. Nemůžeme se dočkat, až si lidé náš telefon vyzkouší a vezmou si zaslouženou dovolenou od svého smartphonu."

Ruth Henriquez, vedoucí oddělení licencí ve společnosti Mattel EMEA, dodala:

„Ve společnosti Mattel máme dlouhodobý závazek k designu a inovacím a tento nový telefon je toho skvělým příkladem. Využívá důležité poznatky o tom, že lidé chtějí omezit čas strávený u obrazovky a věnovat se životu mimo online prostor. Společnost HMD do telefonu navíc skryla i spoustu zajímavých překvapení, díky nimž bude uživatelská zkušenost ještě výjimečnější a hravější a jistě potěší fanoušky Barbie po celém světě”.

Vyvinut v úzké spolupráci s interním designovým týmem Mattel, nový HMD Barbie™ telefon evokuje původní vintage-chic svět Barbie, ovšem s pořádnou dávkou moderního šarmu, a je poctou jedné z nejtrvalejších a nejslavnějších hraček v historii. A i když z něj Barbie přímo čiší, zároveň nabízí i množství možností, jak ho dotvořit k obrazu svému.

Kromě růžového Barbie krytu v balení najdete také dva další vyměnitelné zadní kryty; vybrat si můžete buď ten inspirovaný ikonickou Barbie™ Totally Hair panenkou, nebo vintage designem “střílejícího srdce”. Sladit ho tak můžete jak s outfitem, tak i s vaší aktuální náladou.

To ale pořád není všechno! Tohle véčko, které se vám vejde pohodlně do kapsy, vám přijde i s množstvím třpytivých krystalků, Barbie samolepek a korálkovou šňůrkou, na kterou můžete připnout přívěsky palmy, zmrzliny, ikonických bílých kolečkových bruslí a další. Navíc je všechno zabalené v roztomilé Barbie x HMD šperkovnici, do které si můžete všechny tyto novinky bezpečně schovat.

Součástí telefonu je samozřejmě uživatelské rozhraní na míru včetně tapet Barbie a Barbie ikon. Navíc v něm najdete aplikace, které podpoří vaši psychickou pohodu a v nastavení si můžete zapnout upomínky, díky kterým nikdy nezapomenete na svou self-care. Nabízí dokonce i množství jemných a uklidňujících tónů, které si můžete nastavit jak na vyzvánění tak na budík.

Zmíněná skrytá překvapení můžete najít tak, že zkusíte na klávesnici napsat BARBIE (tedy zmáčknete tlačítka *#227243#).

0,3MP fotoaparát se zabudovanou baterkou zachytí autentické snímky ve stylu Y2K, což je nejnovější trend mezi generací Z, a také přichází s rámečkem Barbie, kterým můžete své fotky upravit. S baterií, která vydrží až 9 hodin můžete dělat cokoliv, aniž byste se jakkoliv omezovali.

Když se telefon odklopí – což je samo o sobě skvělým zážitkem – vše na obrazovce vypadá, jako by to bylo přímo z Barbie DreamHouse. Kromě známé uvítací „Hi Barbie!“ zprávy, která se přehraje, když zařízení zapnete, zmeškaného hovoru od Kena, kterého si můžete přidat do kontaktů, je jednoduché uživatelské rozhraní ve stylu Barbie velmi snadno navigovatelné. Všechno bylo vytvořeno s odkazem na Barbie, dokonce si můžete zahrát i Malibu hada, který mění jablka za melouny. I když už žádnou jinou hru hrát tento rok chtít nebudete, nezapomeňte i na svůj digitální detox!

