Nový Braun Series 9 Pro+: hladká pleť bez kompromisů

Autor:
  8:40
Praha 27. března 2026 (PROTEXT) - Každodenní péče o hladkou pleť bez vousů už nemusí znamenat časově náročný rituál. Nejnovější holicí strojek BRAUN Series 9 Pro+ nabízí řešení všem mužům, kteří chtějí vypadat upraveně bez ohledu na to, zda se připravují na pracovní schůzku, velkou společenskou událost, nebo mají před sebou zdánlivě obyčejný den. Důraz byl kladen nejen na výkon a praktičnost, ale také na pocit pohodlí při každém použití.

Pokročilý holicí systém kombinuje několik specializovaných prvků pro zachycení vousů v různých směrech i délkách. Technologie ProLift pomáhá nadzvednout přilehlé vousy, zatímco přesné břity OptiFoil® zajišťují důkladné oholení až na 0 mm. Stabilní a efektní kontakt s pokožkou podporují sonické mikrovibrace, které zvyšují účinnost každého vašeho tahu.

Strojek se aktivně přizpůsobuje individuální hustotě vousů díky inteligentnímu systému Pro SensoAdapt™, jenž průběžně optimalizuje výkon. Pro citlivou pokožku je k dispozici ochranná technologie SkinGuard, která přispívá k jemnějšímu a komfortnějšímu oholení bez podráždění.

Integrovaný zastřihovač ProTrimmer z chirurgické oceli také umožňuje detailní úpravu kontur kotlet či knírku. Výkonná lithium-iontová baterie poskytuje dlouhou výdrž a rychlé nabíjení pro maximální flexibilitu nejen během používání doma, ale i na cestách. Voděodolnost strojku navíc umožňuje přizpůsobit způsob holení vašim individuálním preferencím — od rychlé ranní úpravy nasucho po komplexní holení s pěnou či gelem během večerní sprchy.

Součástí výbavy je multifunkční stanice SmartCare Center 6 v 1, která zajišťuje automatickou údržbu zařízení a pomáhá dlouhodobě udržovat jeho optimální výkon. LED indikátor vás také včas upozorní na to, že je třeba holicí strojek dobít. Výsledkem je tak spolehlivý nástroj pro každodenní péči, který spojuje německou technologickou preciznost s důrazem na uživatelský komfort.

 

K dostání na alza.cz za 8 799,-

 

Zdroj: Procter & Gamble

 

 

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku 1990 k nepoznání. Nové jsou obklady, eskalátory i vestibul. Nápor cestujících se čeká už příští týden...

Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa

Demonstrace na Letné (21. března 2026)

Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro demokracii dorazily podle odhadů statisíce účastníků. Organizátoři očekávali vysokou účast a atmosféra...

Stanice metra Českomoravská se otevře v pátek. Víme, v kolik hodin přesně

Stanice metra Českomoravská po rekonstrukci (19. března 2026)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská proběhne podle očekávání v pátek 20. března 2026. Dopravní podnik Praha (DPP) nyní zveřejnil, že do nově zrekonstruované stanice linky B začnou...

KVÍZ: Co víte o krasobruslení?

V logu krasobruslařského šampionátu 2026 v Praze jsou trojúhelníky, symbolizují...

Praha se od 24. do 29. března promění v hlavní město krasobruslení. Do metropole dorazí světová špička a k vidění budou třpytivé kostýmy i nervy drásající skoky.Myslíte si, že o tomhle elegantním...

Noc divadel

Turnov

Pravda, absurdita, odvaha. Tak zní letošní téma Noci divadel, do které se poprvé zapojí i turnovské divadlo.

27. března 2026  10:17

Hlavní turistická sezona na zámku Loučeň

27. března 2026  10:15

Rudišův hit ožil v Liberci. Helšuse s Winterbergem pojí svatební hostina

Šaldovo divadlo nastudovalo román Jaroslava Rudiše Winterbergova poslední...

Román Winterbergova poslední cesta spisovatele Jaroslava Rudiše nastudovalo Šaldovo divadlo v Liberci. V hlavní roli se představí Václav Helšus. Premiéra se uskuteční dnes večer v Malém divadle.

27. března 2026  10:12,  aktualizováno  10:12

Elektrowin loni zrecykloval elektrospotřebiče o váze šesti Žižkovských věží

27. března 2026  10:09

Velikonoce v Křišťálovém údolí

„Výroba je složitá, protože trofej je dlouhá a hodně úzká. Musíme pracovat s...

Nalaďte se na Velikonoce přímo u výrobců. Dva dny otevřených dveří ve sklárnách, ateliérech a muzeích.

27. března 2026  10:08

Vzpomínka na zavražděné Židy i pouť smíření. Sudetští Němci odhalili brněnský program

Zleva předseda Sudetoněmeckého krajanského sdružení Bernd Posselt a Čeněk...

Část potomků sudetských Němců vyhnaných po druhé světové válce z Československa v květnu hromadně vykročí na trasu, kterou před osmi desítkami let v opačném směru nuceně absolvovali jejich předci....

27. března 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

V Krchlebech na Benešovsku hořel rodinný dům, jeden hasič se popálil

ilustrační snímek

Hasiči dnes časně ráno vyjížděli k požáru rodinného domu v Krchlebech, části obce Křečovice na Benešovsku, vyhlásili druhý stupeň poplachu ze čtyř možných, na...

27. března 2026  8:19,  aktualizováno  8:19

Po více než roce padlo obvinění za smrt policisty na D5, řidičce hrozí až šest let

ilustrační snímek

Bezmála rok a čtvrt po tragické nehodě obvinili kriminalisté třicetiletou řidičku, která smetla autem na dálnici D5 nedaleko Blatnice u Nýřan na Plzeňsku policistu řešícího předchozí havárii a další...

27. března 2026  9:52,  aktualizováno  9:52

Pardubické letiště po deseti letech konečně otevře patro. Víme, co tam bude

Cestující na pardubickém letišti čekající na úterní let na Mallorcu. (3. června...

Letiště v Pardubicích otevře v půlce dubna první patro letištního terminálu. Od roku 2018 fungovalo pro odbavování cestujících jen přízemí budovy, patro zůstávalo nedokončené. Politici se na dostavbě...

27. března 2026  9:52

Společnost Shanghai Electric podporuje globální dekarbonizaci námořní dopravy a realizuje první velkoobjemové tankování biometanolu pro mezinárodní námořní dopravu

27. března 2026  9:47

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Čeští krasobruslaři na MS 2026 v Praze: Kdo zabojuje o úspěch před domácím publikem?

Natálie a Filip Taschlerovi při tréninku před mistrovstvím světa.

Světová krasobruslařská špička se tento týden představí na mistrovství světa v Praze 2026. O co nejlepší umístění zabojují také domácí krasobruslaři. Kdo reprezentuje Česko a jaké jsou jejich šance...

27. března 2026  9:45

MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny míří světová špička, předvedou se i Češi

Americký krasobruslař Ilja Malinin.

Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrátilo do Česka. A to konkrétně do pražské O2 areny. Šampionát, jenž začal ve středu, nabídne tréninky, krátké programy, volné jízdy a...

27. března 2026  9:43

