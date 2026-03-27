Nový Braun Series 9 Pro+: hladká pleť bez kompromisů

Pokročilý holicí systém kombinuje několik specializovaných prvků pro zachycení vousů v různých směrech i délkách. Technologie ProLift pomáhá nadzvednout přilehlé vousy, zatímco přesné břity OptiFoil® zajišťují důkladné oholení až na 0 mm. Stabilní a efektní kontakt s pokožkou podporují sonické mikrovibrace, které zvyšují účinnost každého vašeho tahu.
Strojek se aktivně přizpůsobuje individuální hustotě vousů díky inteligentnímu systému Pro SensoAdapt™, jenž průběžně optimalizuje výkon. Pro citlivou pokožku je k dispozici ochranná technologie SkinGuard, která přispívá k jemnějšímu a komfortnějšímu oholení bez podráždění.
Integrovaný zastřihovač ProTrimmer z chirurgické oceli také umožňuje detailní úpravu kontur kotlet či knírku. Výkonná lithium-iontová baterie poskytuje dlouhou výdrž a rychlé nabíjení pro maximální flexibilitu nejen během používání doma, ale i na cestách. Voděodolnost strojku navíc umožňuje přizpůsobit způsob holení vašim individuálním preferencím — od rychlé ranní úpravy nasucho po komplexní holení s pěnou či gelem během večerní sprchy.
Součástí výbavy je multifunkční stanice SmartCare Center 6 v 1, která zajišťuje automatickou údržbu zařízení a pomáhá dlouhodobě udržovat jeho optimální výkon. LED indikátor vás také včas upozorní na to, že je třeba holicí strojek dobít. Výsledkem je tak spolehlivý nástroj pro každodenní péči, který spojuje německou technologickou preciznost s důrazem na uživatelský komfort.
Zdroj: Procter & Gamble