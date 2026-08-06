Nový Chery TIGGO 7 HEV zvyšuje bezpečnost pro rodiny s 5* hodnocením Euro NCAP

Společnost Astana Motors Czech, oficiální importér značky Chery pro český trh, rozšířil nabídku modelové řady TIGGO 7 o novou full-hybridní variantu HEV. Vůz byl v létě slavnostně odhalen v průhonickém vlajkovém showroomu Chery. Novinka navazuje na benzinovou a plug-in hybridní verzi a cílí na zákazníky, kteří hledají úsporný rodinný vůz bez nutnosti externího dobíjení. Model TIGGO 7 HEV je na českém trhu dostupný od 689.000 Kč.
Novinka přichází na trh v době, kdy modelové řady TIGGO 7 a 8 získaly pětihvězdičkové hodnocení v nezávislých testech Euro NCAP. Hodnocení reflektuje výsledky v oblasti ochrany dospělých a dětských cestujících, ochrany zranitelných účastníků provozu i funkčnosti moderních asistenčních systémů.
Nová varianta HEV využívá kombinaci přeplňovaného benzinového motoru 1,5 TGDI a elektromotoru. Full-hybridní systém dosahuje výkonu 165 kW (224 koní) a podle metodiky WLTP vykazuje kombinovanou spotřebu 5,7 litru na 100 kilometrů. Technologie umožňuje časté využívání elektrického pohonu zejména při jízdě v městském provozu a v nižších rychlostech, aniž by bylo nutné vůz připojovat k externímu zdroji nabíjení.
TIGGO 7 se svými rozměry řadí do segmentu kompaktních SUV, který dlouhodobě patří mezi nejžádanější na českém i evropském trhu. Díky prostorné kabině, velkému zavazadlovému prostoru o objemu 484 litrů a rozměrům vhodným pro každodenní provoz míří především na rodiny a aktivně založené řidiče.
Jedním z hlavních argumentů modelu TIGGO 7 HEV je poměr ceny a nabízené výbavy. Zatímco řada konkurenčních SUV v segmentu kompaktních hybridů nabízí podobné prvky za příplatek nebo až ve vyšších výbavových stupních, Chery přichází na trh s komplexně vybaveným vozem již v základní nabídce. Standard zahrnuje například vyhřívaná a ventilovaná přední sedadla, vyhřívaný volant, panoramatickou střechu, dvouzónovou automatickou klimatizaci, bezdrátové Apple CarPlay a Android Auto, prémiový audiosystém Sony s osmi reproduktory, 50W bezdrátové nabíjení telefonu či sportovní skořepinová sedadla. Řidič má zároveň k dispozici dvojici 12,3palcových displejů a 540° kamerový systém, který usnadňuje manévrování ve městě a zvyšuje bezpečnost při parkování.
Součástí výbavy modelu TIGGO 7 HEV jsou dále také adaptivní tempomat, autonomní nouzové brzdění, systém sledování mrtvého úhlu nebo asistent jízdy v koloně.
„TIGGO 7 HEV rozšiřuje naši nabídku o variantu, která reaguje na rostoucí zájem zákazníků o plně hybridní pohony. Řidiči získávají úsporný vůz s bohatou výbavou, moderními technologiemi a bez nutnosti měnit své každodenní návyky spojené s tankováním nebo dobíjením. Věříme, že právě kombinace praktičnosti, bezpečnosti a dostupné ceny bude pro české zákazníky atraktivní,“ říká Vít Junek, ředitel prodeje společnosti Astana Motors Czech.
Zdroj: Astana Motors Czech, s.r.o.