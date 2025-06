Nový energetický štítek pro chytré telefony a tablety typu slate

Tyto informace, které v současnosti spotřebitelé k dispozici nemají, jim pomohou při srovnávání jednotlivých modelů výrobků a informovaném rozhodování při jejich koupi.

Nové povinné požadavky na výrobky zároveň zajišťují, že budou všechny modely výrobků nabízených v EU splňovat určitou úroveň kvality a účinnosti. Výrobky nesplňující tyto požadavky nebude nadále možné na unijním trhu prodávat. Například baterie musejí vydržet alespoň 800 cyklů nabití a vybití až do 80 % své původní kapacity. Dodavatelé musejí zajistit, aby byly náhradní díly dostupné do 5-10 pracovních dnů po dobu alespoň 7 let od posledního uvedení daného modelu výrobku na unijní trh. Povinná je také delší dostupnost aktualizací operačního systému. Odborné opravny musejí mít přístup k veškerému softwaru nebo firmwaru potřebnému k aktualizacím nebo opravám.

Do kategorií výrobků, kterých se tyto směrnice týkají, spadají chytré telefony a funkční telefony s integrovaným 4-7palcovým dotykovým displejem a tablety s obrazovkou o velikosti 7 až 17,4 palců.

Nové směrnice se nevztahují na tablety s externí klávesnicí, výrobky s ohebným hlavním displejem (rolovací chytré telefony) a chytré telefony určené pro vysoce zabezpečenou komunikaci.

Aktualizované energetické štítky a minimální požadavky na energetickou účinnost bubnových sušiček pro domácnosti

U nových modelů bubnových sušiček uváděných na trh od července 2025 budou použity aktualizované energetické štítky a zároveň se změní minimální požadavky na energetickou účinnost. Změny se týkají požadavků na energetickou účinnost, na účinnost kondenzace a režimy s nízkou spotřebou energie, dále také dostupnosti náhradních dílů, seznamu informací, které musejí být spotřebiteli dostupné, a vhodnějšího způsobu poskytování údajů o spotřebě na energetických štítcích.

Od července 2025 bude kvůli přísnějším nárokům na energetickou účinnost možné na unijní trh uvádět pouze modely bubnových sušiček s tepelným čerpadlem, přinese to také další úspory spotřebitelům. Starší, méně účinné modely se budou také muset opatřit novými energetickými štítky a mohou být prodávány po neomezenou dobu.

Náhradní díly musejí být dostupné alespoň 10 let od uvedení posledního kusu modelu bubnové sušičky na trh a to během 15 pracovních dnů od obdržení objednávky.

Jaké jsou hlavní výhody?

Chytré telefony a tablety typu slate:

- Snížení délky nabíjené baterie denně o 30 % a odpovídající zvýšení doby kapkového nabíjení (trickle charge time).

- U luxusních chytrých telefonů snížení roční spotřeby elektrické energie o 25 % a u tabletů o 23 %.

- V roce 2030 celková úspora energie v EU ve výši 2,2 TWh za rok, což je úspora 31 % oproti scénáři bez tohoto opatření.

- Očekává se, že v roce 2030 dosáhnou kombinované úspory na nákup a spotřebu energie v evropské sedmadvacítce přibližně 20 miliard EUR.

Bubnové sušičky:

- Přechod na jednu z nejúčinnějších bubnových sušiček může snížit spotřebu elektrické energie o cca 60 %.

- Díky energeticky účinnějším bubnovým sušičkám Evropa mezi lety 2020 a 2040 ušetří až 15 elektrické energie, což odpovídá 2,5násobku celkové roční spotřeby Malty.

- V roce 2020 byla spotřeba energie u bubnových sušiček díky energetickým štítkům a minimálním požadavkům na energetickou účinnost nižší o 49 %.

- Odhaduje se, že úspory dosáhnou v roce 2030 spotřeby elektrické energie Litvy.

Všechny tyto změny vycházejí z nařízení o ekodesignu (EU) 2023/1670 a nařízení o označování energetickými štítky (EU) 2023/1669 u chytrých telefonů a tablety typu slate. V případě bubnových sušiček se jedná o nařízení o ekodesignu (EU) 2023/2533 a nařízení o označování energetickými štítky (EU) 2023/2534.

Evropský projekt Compliance Services spolupracuje s dodavateli, prodejci, instalatéry a dalšími zainteresovanými profesionály, kterým pomáhá při adaptaci na nové právní předpisy tak, aby došlo k realizaci všech výhod zamýšlených pro spotřebitele a unijní trh.

Mezi činnosti projektu patří webináře, e-learning, pokyny a individuální konzultace týkající se i dalších relevantních kategorií výrobků pro zástupce z oboru.

Více informací o projektu viz: https://www.product-compliance-services.eu/

Informace uvedené v tiskové zprávě odrážejí postoje projektu a jako takové nejsou právně závazné.

Projekt Compliance Services je spolufinancován programem LIFE v rámci smlouvy č. 101120843.

Projekt Compliance Services je spolufinancován programem LIFE v rámci smlouvy č. 101120843.

Zdroj:

koordinátor projektu: Rakouská energetická agentura (AEA)

web: https://www.product-compliance-services.eu/

Národní koordinátor:

SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.