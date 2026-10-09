Nový exit na D48 má výrazně ulehčit dopravě u Nošovic

Nyní se připravuje vše pro zahájení stavby, která by mohla začít v roce 2028.
Miroslav Mazal, mluvčí ŘSD: „Připravujeme nové propojení dálnice D48 a průmyslové zóny v Nošovicích. Tato stavba umožní přímé napojení automobilky a zlepší obslužnost oblasti jižně od této dálnice. Příští rok očekáváme vydání stavebního povolení, včetně výběrového řízení na zhotovitele. Rozsah stavby bude odpovídat dopravním intenzitám. Během projektování vycházíme z posledního sčítání dopravy z roku 2025. Předpokládaná cena stavby přesahuje 290 milionů korun.“
Nový exit bude na dálnici napojen z obou stran, aby se do průmyslové zóny dalo najíždět jak ze směru od Olomouce, tak od Slovenska a Polska. Samotná stavba by měla provoz na dálnici omezit jen minimálně, protože možnosti objíždění jsou velmi komplikované. Při budování přemostění by měl být provoz sveden do jednoho jízdního pruhu pro každý směr jízdy.
Zdroj: POLAR televize Ostrava
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59562.