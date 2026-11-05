Nový finanční ředitel GARTAL Development přichází ze skupiny PPF

Vladimir Molodčenko přichází ze skupiny PPF, kde během sedmi let působil na různých pozicích v Home Credit a PPF Telecom Group. Ve své dosavadní praxi se zaměřoval na efektivní využívání kapitálu, finanční plánování a controlling na úrovni holdingů.
V GARTAL Development bude odpovídat za projektové financování, vztahy s bankami, řízení likvidity a ekonomiku jednotlivých projektů. Finanční plánování propojí s přípravou a realizací staveb tak, aby měla developerská divize potřebné prostředky pro stávající projekty i nové investiční příležitosti.
„Mým úkolem je zajistit, aby naše developerské plány měly oporu v dobře připraveném financování. U každého projektu potřebujeme vědět, kdy a za jakých podmínek budeme potřebovat kapitál a kolik rizika s tím neseme. Na tom chci stavět finanční řízení divize i dlouhodobou spolupráci s bankami,“ říká Vladimir Molodčenko.
O skupině GARTAL
GARTAL je developerská, stavební a investiční skupina, která pod společnou obchodní značkou zahrnuje GARTAL Development, GARTAL Stavební, GARTAL Fond a GARTAL Nadaci. Developerská divize se zaměřuje především na rezidenční projekty v Praze a jejím okolí a má za sebou více než 30 realizovaných projektů a 1000 bytů. Stavební divize zajišťuje realizaci projektů skupiny i zakázek pro externí developery a investory. GARTAL Fond propojuje prostředky kvalifikovaných investorů s rezidenčními projekty skupiny. GARTAL Nadace pomáhá znevýhodněným skupinám v místech, kde skupina působí.
Zdroj: GARTAL
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59947.