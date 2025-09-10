Nový holicí strojek BRAUN Series 9 Pro+ - ještě lepší technologie pro dokonale hladké oholení

Autor:
  8:53
Praha 10. září 2025 (PROTEXT) - Německá značka Braun uvedla na trh svůj nejmodernější model pánského holicího strojku – BRAUN Series 9 Pro+. Je určen mužům, kteří požadují tu nejvyšší kvalitu s ohledem na preciznost, výkonost a maximální komfort. Díky inteligentním technologiím, špičkové ergonomii a snadné údržbě mění Braun rutinní holení na opravdový zážitek.

Tajemství dokonalého oholení tkví v několikastupňovém holicím systému. Strojek je vybaven tenkými a dlouhým břity OptiFoil®, které zajišťují dokonale hladké oholení až na 0,00 mm.

Ochranná technologie SkinGuard současně minimalizuje riziko podráždění pokožky.

 Zastřihovač Direct&Cut si poradí s vousy rostoucími v různých směrech, zatímco technologie ProLift nadzdvihuje i dlouhé ležící vousy a zajišťuje jejich snadné a rychlé oholení.

Pro precizní detaily slouží vestavěný ProTrimmer z chirurgické oceli, vhodný na úpravu kotlet nebo kníru. Inteligentní systém Pro SensoAdapt™ analyzuje hustotu vousů 300× za sekundu a automaticky přizpůsobuje výkon strojku, čímž zajišťuje hladké a rovnoměrné oholení při každém tahu.

Technologie sonických vibrací s 10 000 mikrovibracemi napomáhá efektivnímu klouzání strojku po pokožce a ještě zvyšuje účinnost každého tahu. 

O bezproblémový provoz se stará výkonná lithium-iontová baterie s až 60minutovou výdrží a rychlonabíjením – pouhých 5 minut stačí na jedno kompletní oholení.

Součástí balení je chytrá čisticí a nabíjecí stanice SmartCare Center 6 v 1, která strojek čistí, vysouší, dobíjí, optimalizuje výkon a prodlužuje životnost břitů. Strojek je navíc 100% voděodolný, takže jej lze používat nasucho, s pěnou, gelem i ve sprše. Praktický LED indikátor informuje o stavu nabití i provozu.

Braun Series 9 Pro+ je ideálním řešením pro moderní muže, kteří hledají v péči o vzhled dokonalé spojení špičkového designu, výkonu a komfortu.

K dostání na Notino.cz za 11 990,-Kč.

 

Zdroj: Braun

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Když potkáte v lese divočáka. Hlavně nikam nezdrhejte a zkuste si s ním v klidu promluvit

Kunratický, nebo taky Krčský či Michelský les, záleží na tom, z které strany do něho vstoupíte, je plný lesní zvěře. Narazit můžete na srny, mufllony, zajíce, ale také na divoká prasata.

Exkluzivní pohled do zákulisí Cirque du Soleil v Praze. Máme jedinečné fotky

Kanadský soubor Cirque du Soleil se poprvé v historii českých vystoupení představil pod vlastním šapitó. Na Letenské pláni v Praze vyrostl obří stan vysoký 19 metrů, ve kterém umělci uvádějí show...

Stačilo přidat pár mravenců. Zoo Praha přepisuje historii chovu luskounů a láká rekordní davy

Zoo Praha má za sebou letní prázdniny, které přilákaly nebývalé množství lidí. Letošní miliontý návštěvník přišel už 17. srpna, tedy dříve než loni. Co za tím stojí?

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Užijte si babí léto s pivem v ruce! Některé zahrádky v Praze mají skutečně nevšední kouzlo

Kam zajít na pivo a hezkou večeři, dokud je ještě teplo? Restaurací se zahrádkou je v Praze spousta, ale jen některé jsou skutečně nezapomenutelné, tak jako by mělo každé první rande být. Varování:...

KVÍZ: Neznámé výroky známých osobností

Některé věty, které vyšly z úst současníků i historických osobností, jsou dostatečně známé a obvykle se nezmýlíme, máme-li určit autora výroku. Například to, že „toho bohdá nebude, aby český král z...

Krize nákladní železnice doléhá i na výrobce vlaků, CZ Loko propustí až 50 lidí

Výrobce nákladních lokomotiv CZ Loko z České Třebové propustí až 50 zaměstnanců, hlavně z výroby. Na podnik s šesti stovkami pracovníků podle zakladatele Josefa Bárty doléhá svízelná situace, v jaké...

10. září 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

Sdílená elektrokola od nextbiku jezdí na Berounsku už pět let a trhají celostátní rekordy

10. září 2025  9:16

Proměny centra Opavy. Slezanka půjde k zemi, osud Divadelního klubu je nejistý

Horní náměstí v centru Opavy zásadně změní svou tvář – někdejší obchodní centrum Slezanka čeká po několika odkladech demolice. Opavský magistrát právě soutěží zhotovitele celé akce. Město se zároveň...

10. září 2025  9:12,  aktualizováno  9:12

Akko představuje na veletrhu IFA 2025 klávesnici Year of the Snake a urychluje svou globální strategii magnetických spínačů

10. září 2025  9:08

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Bary střídají kavárny. Bourání Šmoulího města ve Zlíně začne příští týden

Příští týden odstartuje demolice Šmoulího města, dnes už uzavřené lokality plné barů, restaurací a dalších služeb na největším zlínském sídlišti Jižní Svahy. Nahradí jej nový multifunkční objekt...

10. září 2025  9:02,  aktualizováno  9:02

Nový holicí strojek BRAUN Series 9 Pro+ - ještě lepší technologie pro dokonale hladké oholení

10. září 2025  8:53

Akademie vzdělávání: nový program Svazu pro obce a města

10. září 2025  8:51

Cestující jeli minibusem, řidič ho ovládal z kanceláře. Firma testuje budoucnost

Minibus, který pasažéry rozváží bez přítomnosti řidiče. Že jde o hudbu daleké budoucnosti? Zatím sice ano, ale v testovacím režimu si už cestu takovým vozem vyzkoušely ve Žďáře nad Sázavou stovky...

10. září 2025  8:42,  aktualizováno  8:42

Vycházející hvězda ASTRAUX zazářila na veletrhu IFA v Berlíně a urychlila expanzi na klíčové trhy EU

10. září 2025  8:41

Zájem rodičů o výživu batolat roste - téměř o 40 % více než loni. NutriCHEQ pokračuje

10. září 2025  8:35

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

IFA 2025: Dreame představuje v Evropě nové kuchyňské spotřebiče pro praktický život plný chuti

10. září 2025  8:30

16. Mezinárodní Job Days lékařství a zdraví - kariérní dny

10. září 2025  8:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.