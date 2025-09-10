Nový holicí strojek BRAUN Series 9 Pro+ - ještě lepší technologie pro dokonale hladké oholení

Tajemství dokonalého oholení tkví v několikastupňovém holicím systému. Strojek je vybaven tenkými a dlouhým břity OptiFoil®, které zajišťují dokonale hladké oholení až na 0,00 mm.
Ochranná technologie SkinGuard současně minimalizuje riziko podráždění pokožky.
Zastřihovač Direct&Cut si poradí s vousy rostoucími v různých směrech, zatímco technologie ProLift nadzdvihuje i dlouhé ležící vousy a zajišťuje jejich snadné a rychlé oholení.
Pro precizní detaily slouží vestavěný ProTrimmer z chirurgické oceli, vhodný na úpravu kotlet nebo kníru. Inteligentní systém Pro SensoAdapt™ analyzuje hustotu vousů 300× za sekundu a automaticky přizpůsobuje výkon strojku, čímž zajišťuje hladké a rovnoměrné oholení při každém tahu.
Technologie sonických vibrací s 10 000 mikrovibracemi napomáhá efektivnímu klouzání strojku po pokožce a ještě zvyšuje účinnost každého tahu.
O bezproblémový provoz se stará výkonná lithium-iontová baterie s až 60minutovou výdrží a rychlonabíjením – pouhých 5 minut stačí na jedno kompletní oholení.
Součástí balení je chytrá čisticí a nabíjecí stanice SmartCare Center 6 v 1, která strojek čistí, vysouší, dobíjí, optimalizuje výkon a prodlužuje životnost břitů. Strojek je navíc 100% voděodolný, takže jej lze používat nasucho, s pěnou, gelem i ve sprše. Praktický LED indikátor informuje o stavu nabití i provozu.
Braun Series 9 Pro+ je ideálním řešením pro moderní muže, kteří hledají v péči o vzhled dokonalé spojení špičkového designu, výkonu a komfortu.
K dostání na Notino.cz za 11 990,-Kč.
Zdroj: Braun