Nový holící strojek na hlavu Philips Head Pro: Být sám sebou. Hladce a bez obav

S věkem tato čísla přirozeně rostou*. První známky plešatění se objevují už kolem třicítky, u padesátníků se s nimi setkává zhruba polovina mužů a ve vyšším věku je hladká nebo výrazně prořídlá hlava spíše pravidlem než výjimkou. To, co bylo dříve vnímáno jako nedostatek, se však proměňuje v sebevědomý projev osobního stylu a autenticity.
Hladce oholená hlava dnes symbolizuje rozhodnost a schopnost kontroly nad vlastním vzhledem. Ale k tomu, aby výsledek působil dokonale, je potřeba preciznost a spolehlivý nástroj. Právě zde přichází na scénu nový Philips Head Pro Series 9000, holicí strojek na hlavu navržený speciálně pro muže, kteří chtějí mít svůj styl pevně ve svých rukou.
Přizpůsobí se každé hlavě
Holení hlavy se může stát příjemným rituálem, který dodá pocit jistoty a upravenosti. Philips Head Pro Series 9000 se dokonale přizpůsobí tvaru vaší hlavy, takže každý pohyb je plynulý, přesný a pohodlný. Výsledkem je rovnoměrné, hladké oholení bez pořezání a bez zbytečně opakovaných tahů.
Každá hlava je jiná a přesně s tím Head Pro 9000 počítá. Inteligentní senzor PowerAdapt snímá hustotu vlasů až 125krát za sekundu a automaticky upravuje výkon strojku. Díky tomu strojek pracuje efektivně a poradí si jak s jemným porostem, tak s delšími či hustšími vlasy, aniž by bylo nutné měnit techniku holení.
Samoostřící břity ComfortCut s ochranou pokožky zajišťují hladké oholení bez pořezání a maximální šetrnost ke kůži. Holení je tak nejen rychlé, ale i bezpečné. Philips Head Pro zároveň vyniká snadným použitím a nenáročnou údržbou, což z něj dělá ideální volbu pro každodenní péči. Pevný a bezpečný úchop navíc dodává jistotu i při holení hůře dostupných míst.
Udrží krok s vaším životním tempem
Moderní muž potřebuje řešení, která fungují v souladu s jeho životním rytmem. Philips Head Pro 9000 nabízí technologii Wet&Dry, která umožňuje holení na sucho, s gelem i přímo ve sprše. Ergonomicky tvarovaná rukojeť s protiskluzovým povrchem zajišťuje bezpečný úchop i pod tekoucí vodou, zatímco integrovaný systém sběru vlasů pomáhá udržet koupelnu čistou.
Na cestách potěší cestovní zámek a elegantní pouzdro, doma pak čistící stanice, která zajistí snadnou údržbu a hygienu holicích hlav. Až 90 minut bezdrátového provozu po hodině nabíjení vystačí přibližně na 15 holení. Pokud spěcháte, pětiminutové rychlé nabíjení dodá energii na jedno kompletní oholení. Strojek funguje výhradně bez připojení k síti pro maximální bezpečnost a pohodlí.
Sebevědomí bez vlasů, styl bez kompromisů
Philips, světová jednička v oblasti elektrických holicích strojků na tělo**, přichází s produktem, který reflektuje realitu dnešních mužů. Plešatost neznamená konec stylu, naopak může být jeho novou kapitolou. Holící strojek na hlavu Head Pro Series 9000 je proto určen všem, kteří chtějí vypadat upraveně, cítit se dobře a být sami sebou bez kompromisů mezi stylem, komfortem a praktičností.
*Zdroj Společnost TripAdvisor
** Zdroj: Euromonitor International Limited, maloobchodní objem, kategorie holicích strojků na tělo, data z roku 2024.
Produktový tip: Philips Head Pro Series 9000
Philips Head Pro Series 9000 je holicí strojek na hlavu pro muže, kteří berou hladce oholenou hlavu jako samozřejmou součást svého osobního stylu. Díky inteligentnímu senzoru PowerAdapt se automaticky přizpůsobuje hustotě vlasů, zatímco samoostřící břity ComfortCut zajišťují hladké oholení bez pořezání a maximální šetrnost k pokožce. Strojek se snadno používá i udržuje, má pevný a bezpečný úchop a díky technologii Wet&Dry umožňuje holení na sucho i ve sprše. Výsledkem je čistý, upravený vzhled bez kompromisů, který působí sebejistě a přirozeně.
Doporučená cena: 3999 Kč**
**Cena se může lišit u různých prodejců.
Více informací najdete na webu www.philips.cz
