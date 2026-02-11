Nový holící strojek na hlavu Philips Head Pro: Být sám sebou. Hladce a bez obav

Autor:
  15:18
Praha 11. února 2026 (PROTEXT) - Plešatost už dávno není téma, které by muži obcházeli obloukem. Naopak. V Česku se stala přirozenou součástí mužského života a stále častěji i vědomou stylovou volbou. Podle dostupných průzkumů patří čeští muži k nejplešatějším v Evropě i na světě, přičemž výrazné řídnutí vlasů nebo ztrátu porostu zažívá více než 40 %* dospělých mužů.

S věkem tato čísla přirozeně rostou*. První známky plešatění se objevují už kolem třicítky, u padesátníků se s nimi setkává zhruba polovina mužů a ve vyšším věku je hladká nebo výrazně prořídlá hlava spíše pravidlem než výjimkou. To, co bylo dříve vnímáno jako nedostatek, se však proměňuje v sebevědomý projev osobního stylu a autenticity.

Hladce oholená hlava dnes symbolizuje rozhodnost a schopnost kontroly nad vlastním vzhledem. Ale k tomu, aby výsledek působil dokonale, je potřeba preciznost a spolehlivý nástroj. Právě zde přichází na scénu nový Philips Head Pro Series 9000, holicí strojek na hlavu navržený speciálně pro muže, kteří chtějí mít svůj styl pevně ve svých rukou.

Přizpůsobí se každé hlavě

Holení hlavy se může stát příjemným rituálem, který dodá pocit jistoty a upravenosti. Philips Head Pro Series 9000 se dokonale přizpůsobí tvaru vaší hlavy, takže každý pohyb je plynulý, přesný a pohodlný. Výsledkem je rovnoměrné, hladké oholení bez pořezání a bez zbytečně opakovaných tahů.

Každá hlava je jiná a přesně s tím Head Pro 9000 počítá. Inteligentní senzor PowerAdapt snímá hustotu vlasů až 125krát za sekundu a automaticky upravuje výkon strojku. Díky tomu strojek pracuje efektivně a poradí si jak s jemným porostem, tak s delšími či hustšími vlasy, aniž by bylo nutné měnit techniku holení.

Samoostřící břity ComfortCut s ochranou pokožky zajišťují hladké oholení bez pořezání a maximální šetrnost ke kůži. Holení je tak nejen rychlé, ale i bezpečné. Philips Head Pro zároveň vyniká snadným použitím a nenáročnou údržbou, což z něj dělá ideální volbu pro každodenní péči. Pevný a bezpečný úchop navíc dodává jistotu i při holení hůře dostupných míst.

Udrží krok s vaším životním tempem

Moderní muž potřebuje řešení, která fungují v souladu s jeho životním rytmem. Philips Head Pro 9000 nabízí technologii Wet&Dry, která umožňuje holení na sucho, s gelem i přímo ve sprše. Ergonomicky tvarovaná rukojeť s protiskluzovým povrchem zajišťuje bezpečný úchop i pod tekoucí vodou, zatímco integrovaný systém sběru vlasů pomáhá udržet koupelnu čistou.

Na cestách potěší cestovní zámek a elegantní pouzdro, doma pak čistící stanice, která zajistí snadnou údržbu a hygienu holicích hlav. Až 90 minut bezdrátového provozu po hodině nabíjení vystačí přibližně na 15 holení. Pokud spěcháte, pětiminutové rychlé nabíjení dodá energii na jedno kompletní oholení. Strojek funguje výhradně bez připojení k síti pro maximální bezpečnost a pohodlí.

Sebevědomí bez vlasů, styl bez kompromisů

Philips, světová jednička v oblasti elektrických holicích strojků na tělo**, přichází s produktem, který reflektuje realitu dnešních mužů. Plešatost neznamená konec stylu, naopak může být jeho novou kapitolou. Holící strojek na hlavu Head Pro Series 9000 je proto určen všem, kteří chtějí vypadat upraveně, cítit se dobře a být sami sebou bez kompromisů mezi stylem, komfortem a praktičností.

*Zdroj Společnost TripAdvisor

** Zdroj: Euromonitor International Limited, maloobchodní objem, kategorie holicích strojků na tělo, data z roku 2024.

Produktový tip: Philips Head Pro Series 9000

Philips Head Pro Series 9000 je holicí strojek na hlavu pro muže, kteří berou hladce oholenou hlavu jako samozřejmou součást svého osobního stylu. Díky inteligentnímu senzoru PowerAdapt se automaticky přizpůsobuje hustotě vlasů, zatímco samoostřící břity ComfortCut zajišťují hladké oholení bez pořezání a maximální šetrnost k pokožce. Strojek se snadno používá i udržuje, má pevný a bezpečný úchop a díky technologii Wet&Dry umožňuje holení na sucho i ve sprše. Výsledkem je čistý, upravený vzhled bez kompromisů, který působí sebejistě a přirozeně.

Doporučená cena: 3999 Kč**

**Cena se může lišit u různých prodejců.

Více informací najdete na webu www.philips.cz

Zdroj: Philips

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Veronika Kolajová na řece Moravě

Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se ryby rozhodnou, že se zrovna nechtějí fotit. Které z nich byly ty nejpamátnější?

V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah

Motorola Moto G57 Power

Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil funkční a co v něm mají. Uvedl to ruský oficiální server Kommersant. Stejně je tomu kdekoli v placené...

Proč jsou ve výtazích naleštěná zrcadla? 3. důvod vás možná překvapí

Zrcadla ve výtazích nejsou jen kvůli make-upu či selfie.

Zrcadla ve výtazích nejsou jen designovým prvkem. Pomáhají cestujícím cítit se bezpečně, zkracují vnímání času při jízdě a usnadňují orientaci osobám s omezenou mobilitou. Objevte všechny důvody,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Snowboarding na ZOH 2026: Známe program! Kdy jedou Adamczyková a Ledecká?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

Očekávání jsou vysoká! Eva Adamczyková a hlavně Ester Ledecká patří na ZOH 2026 k velkým favoritkám ve snowboardingu. Kdy se na tratí objeví, kompletní program závodů i další informace najdete v...

Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku

Olympionici a paralympici v nové kolekci

Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce nadcházejících zimních olympijských her v Miláně a Cortině je široká a oproti předešlým ročníkům...

Při nehodě tří osobních aut na obchvatu Plzně se zranili tři lidé

ilustrační snímek

Tři lidé utrpěli dnes středně těžká a těžká zranění při nehodě tří osobních aut v Regensburské ulici na západním obchvatu Plzně. Jedno auto skončilo po nehodě...

11. února 2026  16:08,  aktualizováno  16:08

Lidé ve Frýdlantu poprvé rozhodli o části rozpočtu, k dispozici měli půl mil.Kč

ilustrační snímek

Úprava prostoru před šatníkem free-clubu, knihobudka a hřiště na pétanque, jsou tři projekty, které se díky participativnímu rozpočtu "Tvoříme Frýdlant"...

11. února 2026  16:08,  aktualizováno  16:08

Děčínská nemocnice má nový pavilon pro matku a dítě za půl miliardy korun

DÄ›ÄŤĂ­nskĂˇ nemocnice mĂˇ novĂ˝ pavilon pro matku a dĂ­tÄ› za pĹŻl miliardy korun

Děčínská nemocnice otevřela nový pavilon pro matku a dítě s nefrologicko-dialyzačním oddělením. Stavba trvala dva roky. Skončit měla už na konci loňského roku,...

11. února 2026  15:52,  aktualizováno  15:52

V Otrokovicích budou od března k dispozici sdílená kola

ilustrační snímek

V Otrokovicích na Zlínsku budou k dispozici sdílená kola. Pilotní provoz začne v březnu. Prvních 15 minut každé jízdy uhradí město, sdělila dnes ČTK mluvčí...

11. února 2026  15:46,  aktualizováno  15:46

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vlak na Vyškovsku se na přejezdu střetl s vozem, zranila se seniorka

ilustrační snímek

Vlak se dnes na přejezdu v úseku mezi Nesovicemi a Nemoticemi na Vyškovsku srazil s osobním vozem, lehce se zranila seniorka z auta. Provoz na trati byl v...

11. února 2026  15:43,  aktualizováno  15:43

Brno opraví budovu na Zelném trhu, kde sídlí Divadlo Husa na provázku

ilustrační snímek

Areál Centra experimentálního divadla na Zelném trhu v Brně, kde sídlí i Divadlo Husa na provázku, čeká rekonstrukce. Radní města dnes schválili investiční...

11. února 2026  15:38,  aktualizováno  15:38

Dálnice D55 mezi Otrokovicemi a Hulínem je uzavřená, shořel tam kamion

Na dálnici D55 mezi Otrokovicemi a Hulínem hořel kamion. (11. únor 2026)

Na dálnici D55 mezi Otrokovicemi a Hulínem ve středu hořel kamion. Oheň už hasiči zlikvidovali, teď odstraňují následky a uvolňují vozovku. Úsek bude pro dopravu uzavřený přibližně do 19 hodin.

11. února 2026  15:52,  aktualizováno  17:13

Před lety ukradli Piláta z pašijové cesty v Římově, teď se socha vrací domů

Od 90. let 20. století se z křížové cesty ztratilo 19 soch, sedm už jich...

Před sedmnácti lety zloději ukradli z pašijové cesty v Římově na Českobudějovicku barokní sochu Piláta Pontského. Policisté ji vypátrali až ve Španělsku. A nyní se vrací zpět. Římovská farnost ji už...

11. února 2026  17:02,  aktualizováno  17:02

Ústavní soud zrušil předběžnou vykonatelnost styku dítěte se sociální matkou

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) dnes zrušil předběžnou vykonatelnost rozhodnutí, na jehož základě měl čtyřletý chlapec trávit více času s bývalou partnerkou své biologické...

11. února 2026  15:23,  aktualizováno  15:23

Hurvínek oslaví 100 let na výstavě ve strakonickém muzeu

ilustrační snímek

Výstava Hurvínek na strakonickém hradě letos potěší malé i velké návštěvníky. Sto let nejslavnější české loutky mohou oslavit přímo v pokojíčku prostořekého...

11. února 2026  15:19,  aktualizováno  15:19

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Legionella byla loni v pětině kontrolovaných vzorků vody v Libereckém kraji

ilustrační snímek

Nebezpečnou bakterii legionella našli loni hygienici v Libereckém kraji v téměř pětině vzorků teplé vody. Odebrali je při 110 kontrolách zdravotnických,...

11. února 2026  15:06,  aktualizováno  15:06

Oprava sportovního areálu v Jemnici vyjde na více než 69 milionů korun

ilustrační snímek

Jemnice uzavřela smlouvu na opravu sportovního areálu. Náklady budou 69,3 milionu korun. Práce mají skončit příští rok, slavnostní otevření bude součástí oslav...

11. února 2026  15:05,  aktualizováno  15:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.