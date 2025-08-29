Nový interiér i pohodlnější zázemí. McDonald's v Mladé Boleslavi má znovu otevřeno

Lobby restaurace bylo kompletně přepracováno v duchu moderního designu GEOMETRY, který na první pohled zaujme poutavou kombinací geometrických ilustrací ve spojení s betonovými panely a světlými dřevěnými prvky. Hosté zde najdou 60 míst k sezení, kde se mohou nerušeně najíst. V lobby přibyl také samostatný vstup na nově oplocenou zahrádku, což zákazníkům usnadní pohyb mezi vnitřní a venkovní částí restaurace.
„Jsem rád, že jsme mohli zrekonstruovat i zázemí restaurace. Prostory, jako je odpočinková místnost, kancelář pro manažera nebo modernizované sklady, usnadní našim zaměstnancům každodenní práci a zpříjemní jim prostředí, ve kterém tráví svůj čas,“ říká franšízant Radek Janalík. Novinkou je i venkovní kryté výdejové místo pro kurýry donáškových služeb, které zrychlí a zefektivní provoz služby McDelivery.
Restaurace McDonald’s u stadionu je otevřena každý den od 7:00 do 24:00. Hosté si mohou vychutnat také snídaňovou nabídku, využít pohodlné služby McDrive a McDelivery a těšit se na tradičně rychlý servis i příjemné prostředí. Hosté tu najdou moderní třídicí stanice, díky kterým mohou sami jednoduše přispět k omezení odpadu a udržitelnosti.