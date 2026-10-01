Nový IPL epilátor Philips Lumea 9900 Pro vás provede ošetřením krok za krokem

Technologie v oblasti osobní péče udělaly v posledních letech výrazný pokrok. To, co bývalo výsadou profesionálních salonů, si dnes můžete jednoduše dopřát v pohodlí domova. Stačí jen vědět, jak na to.
Konec strachu z bolesti, bezpečnost na prvním místě
Jednou z nejčastějších obav při epilaci bývá strach z bolesti nebo podráždění pokožky. Na rozdíl od metod, při kterých se chloupky vytrhávají, využívá IPL epilace jemné pulzní světlo, které působí šetrně. O bezpečí pokožky se navíc starají chytré senzory, které vyhodnocují odstín pokožky a automaticky přizpůsobují intenzitu záblesků. Philips Lumea 9900 Pro navíc splňuje přísné standardy na zdravotnické úrovni.
Světelný paprsek cílí přímo na pigment v chloupku, proto nejlépe funguje na tmavší chloupky v kombinaci se světlejší pokožkou. Novinku lze využít na různé partie těla, včetně obličeje a citlivých oblastí, a přizpůsobit tak péči svým potřebám. Před aplikací stačí vybraná místa hladce oholit žiletkou a vyhnout se tetování, znaménkům či poraněné kůži. Po ošetření je pak vhodné dopřát pokožce alespoň 48 hodin bez přímého slunečního záření.
Jak poznat, že postupujete správně?
Při domácí IPL epilaci se výsledky neprojeví okamžitě, takže snadno ztratíte přehled o tom, která místa už máte za sebou. Philips Lumea 9900 Pro proto přichází s technologií SenseIQ Pro, která s využitím AI sleduje pohyb přístroje a pomáhá zajistit rovnoměrné ošetření. Vylepšená aplikace vás upozorní na příliš velkou mezeru, poradí, kdy se vrátit, nebo ověří správné přiložení přístroje. Nemusíte se tak spoléhat jen na vlastní odhad.
Nová generace myslí i na váš čas a pohodlí. Philips Lumea 9900 Pro je určena pro ženy i muže, kteří chtějí mít péči o hladkou pokožku jednoduše pod kontrolou. Oproti předchozí řadě je o 11 % menší, o 18 % lehčí a až o 30 % rychlejší, takže se s ním snadněji manipuluje a samotná péče zabere méně času. Při dlouhodobém používání se tak chytrý IPL epilátor vyplatí nejen svým komfortem, ale také úsporou času a nákladů spojených s pravidelným holením nebo návštěvami kosmetických salonů.
Kdy začít a jak dosáhnout nejlepšího výsledku?
Klíčem k úspěchu je správné načasování a především pravidelnost. S IPL epilací se vyplatí začít na podzim nebo v zimě, kdy pokožka není opálená od slunce a do léta je ještě dostatek času na vytvoření pravidelné rutiny. Na začátku vás čekají tři ošetření v rozestupu 14 dnů, poté už stačí pokračovat udržovací aplikací jednou měsíčně. Při pravidelném používání a dodržování správného režimu můžete dosáhnout více než 80% redukce chloupků již po dvou ošetřeních** a hladká pokožka vám vydrží až 5 let*.
Pět tipů, jak na IPL epilaci snadno a s jistotou
Chcete z domácí IPL epilace vytěžit maximum a dosáhnout nejlepších výsledků bez zbytečných pochyb? Držte se několika jednoduchých pravidel.
1. Začněte na podzim nebo v zimě: Nejlepší čas pro zahájení péče je období od října do prosince. Pokožka v této době není opálená od slunce, což je pro IPL epilaci důležité, a do léta máte dostatek času vytvořit si pravidelnou rutinu.
2. Vyberte si chytré zařízení: Vsaďte na technologii, která vám dodá jistotu, že nevynecháte žádná místa. Nová Philips Lumea 9900 Pro vás díky audio-vizuálnímu navádění v reálném čase provede ošetřením krok za krokem.
3. Pokožku předem oholte: Aby světelný záblesk mohl působit tam, kde má, ošetřovaná místa před aplikací hladce oholte klasickou žiletkou.
4. Dodržujte bezpečnostní pokyny: Vyhněte se aplikaci na znaménka, tetování nebo podrážděnou či poraněnou kůži. Po ošetření dopřejte pokožce alespoň 48 hodin bez přímého slunce.
5. Dbejte na pravidelnost: První tři ošetření provádějte přesně po 14 dnech. Jakmile dosáhnete požadovaného efektu, stačí výsledky udržovat rychlou aplikací jednou měsíčně.
Produktový tip: Philips Lumea 9900 Pro
Hledáte cestu k hladké pokožce, kterou zvládnete pohodlně i v domácích podmínkách? Nová Philips Lumea 9900 Pro je první IPL epilátor na světě, který vás ošetřením provede v reálném čase pomocí hlasových a vizuálních pokynů. Technologie SenseIQ Pro s využitím AI a propojená mobilní aplikace vám pomohou sledovat, jestli postupujete správně a zda jste některá místa nevynechali. Přístroj je navíc o 30 % rychlejší než předchozí generace, snadno se ovládá a díky inteligentním senzorům automaticky upravuje intenzitu záblesků podle odstínu pokožky. Výsledkem je bezpečná péče v pohodlí domova a dlouhodobě hladká pokožka jako ze salonu, která může vydržet až 5 let**.
DMOC: 18.999 Kč
Dostupnost: od září 2026
Více informací naleznete na stránkách: www.philips.cz/lumea
* S průběžnými dodatečnými ošetřeními.
** Průměrné výsledky na nohou.
Zdroj: Philips
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59418.