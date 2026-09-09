Nový kroužek od DRONPRO učí děti ovládat drony!

Technologie se vyvíjejí rychle a děti se s nimi setkávají stále častěji. Místo pouhého sledování obrazovky se nyní mohou naučit moderní techniku samy ovládat, pochopit její fungování a využít ji k vlastní tvorbě. Právě na tom jsou založeny nové kroužky DRONPRO, které propojují létání, technické znalosti a kreativní práci.
„Drony dnes pomáhají v desítkách různých oborů a jejich využití se bude dál rozšiřovat. Dětem proto neukážeme pouze to, jak s dronem vzlétnout a přistát. Rádi bychom v nich probudili zájem o technologie, naučili je přemýšlet nad tím, jak dron funguje, a ukázat jim, co všechno s ním mohou vytvořit,“ vysvětluje zakladatel DRONPRO Alex Drak.
Při létání děti přirozeně rozvíjejí koordinaci rukou a očí, prostorovou orientaci, soustředění i schopnost rychle reagovat. Zároveň se učí trpělivosti a odpovědnosti, protože každý let vyžaduje přípravu, dodržování pravidel a bezpečné ovládání stroje.
Od prvního vzletu až k vlastnímu videu
Pro děti od 7 do 11 let je připraven program Mladí draci, který začíná úplně od základů. Děti se nejprve seznámí s ovladačem a pravidly bezpečného létání. Postupně si vyzkoušejí vzlet, přistání, základní pohyby v prostoru i průlet překážkovou dráhou.
Součástí programu je také trénink na simulátoru, pořízení prvních fotografií a videí z výšky nebo seznámení s tím, jak se dron před letem kontroluje a kalibruje. Vše probíhá hravou formou, bez tlaku na výkon a s ohledem na tempo každého dítěte.
Dračí akademie ukáže, co se skrývá uvnitř
Dětem od 12 do 15 let je určena Dračí akademie, která jde více do hloubky. Účastníci si vyzkoušejí pilotáž různých modelů dronů, pokročilejší manévry, práci s kamerou i sestřih vlastního videa.
Seznámí se také s FPV létáním, při kterém pilot sleduje obraz z kamery dronu prostřednictvím speciálních brýlí. Před samotným letem budou děti trénovat na simulátoru a teprve poté si vše vyzkoušejí v praxi pod dohledem instruktora.
Kroužek jim tak může otevřít cestu k dalšímu zájmu o robotiku, elektroniku, informatiku, filmovou tvorbu nebo technické obory. I když se z každého účastníka nestane profesionální pilot, získané zkušenosti může využít při dalším studiu i při volbě budoucího povolání.
Důležitou součástí výuky je bezpečnost
Děti se od první lekce učí, že dron není obyčejná hračka a jeho ovládání má jasná pravidla. Mladší účastníci létají s lehkým modelem DJI Neo vybaveným chrániči vrtulí. Všechny lety probíhají pod dohledem zkušených instruktorů a provoz je pojištěný.
Rodiče zároveň nepořizují žádné vlastní vybavení. Drony, ovladače, baterie, simulátory i FPV brýle budou dětem k dispozici přímo na místě v rámci ceny kurzu. Potřebnou administrativu spojenou s provozem dronů zajistí DRONPRO.
Kroužek si mohou děti nejprve vyzkoušet
Kroužky budou probíhat jednou týdně na Praze 1 a Praze 5. Jedno pololetí zahrnuje přibližně 12 lekcí, přičemž každá trvá 60 minut. První ukázková lekce je zdarma. Dítě si tak může létání s dronem vyzkoušet a rodiče se teprve poté rozhodnou, zda bude v kroužku pokračovat.
Více informací a možnost přihlášení najdete na https://dronpro.cz/teenage-a-detske-krouzky
Zdroj: www.dronpro.cz