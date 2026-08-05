Nový kruhový objezd zklidní dopravu v Lovosicích, stavba si ale vyžádá postupné uzavírky

Autor:
  12:09
Sledovat Metro na Googlu

Lovosice 5. srpna 2026 (PROTEXT) - Lovosice v těchto dnech zažívají dopravní komplikace spojené s výstavbou nové křižovatky na silnici I. třídy. Práce na vybudování nového kruhového objezdu trvají už od června. Řidiči se tak musejí obrnit velkou trpělivostí. Investice za více než 31 milionů korun s DPH s sebou totiž nese výrazná omezení, uzavírky a jízdu po objízdných trasách. Jednopruhová okružní křižovatka o průměru 37 metrů se čtyřmi rameny by měla po dokončení přinést plynulejší a bezpečnější provoz.

 

Richard Topinka, znalec v oboru silniční dopravy: "Hlavně to zpomalí dopravu. To znamená, že i pokud by se ta nehoda sama o sobě stala, bylo by to v relativně nízké rychlosti, kdy vozidla vjíždějí na kruhový objezd nebo po něm jedou pomalou rychlostí. Kruhový objezd se stane plynulejším, takže vozidla nebudou muset dlouho čekat na dání přednosti v jízdě. V tomhle místě stačila jakákoliv chyba při vjezdu na komunikaci, přehlédnutí nebo únava a mohlo to znamenat nehodu. V tomhle případě se doprava zklidní a zvýší se bezpečnost, takže křižovatka bude bezpečnější."

Stavební ruch aktuálně pokračuje v dalších etapách, což si žádá postupné uzavírky silnice I/15 i přilehlých komunikací. Motoristé musejí dotčený úsek objíždět po vyznačené trase.

Jan Rýdl: mluvčí ŘSD: "Objízdná trasa pro veškerou dopravu povede od kruhového objezdu u Kauflandu na Libochovice a přes kruhový objezd u Prosmyk."

Omezení se stále týká i městské hromadné dopravy. Mimo provoz zůstávají zastávky u nákupní i průmyslové zóny a v ulicích Svatopluka Čecha a Purkyňova.

 

Zdroj: POLAR televize Ostrava 

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Aloha, namaste, salud! Znáte význam celosvětově známých frází?

Slavnostní zahájení hlavní letní sezony s havajskou tématikou Aquapalace Praha....

Na dovolené, ve filmech i na sociálních sítích. Některé cizojazyčné výrazy používáme téměř každý den, aniž bychom se zamysleli nad jejich skutečným významem. Víte, co znamená Carpe diem, kdy se říká...

Praha promlouvá ze zdí i chodníků. Vzkazy kolemjdoucích pobaví, překvapí i zamrazí

Je ti to jasný?!

Stojíš na mým fleku! Nemusíte číst knihu, abyste se dozvěděli o městě víc, než je někdy zdrávo. Výklady, vchody do domů, letáky na sloupech, upozornění za stěračem auta. Město je samo o sobě...

Barrandovský kopec bez pozlátka luxusu. Nafotili jsme zákoutí, kterým se filmová čtvrť nechlubí

Barrandov v postranních uličkách.

Filmový magnát Miloš Havel. Režiséři a herecké star. Takhle obvykle vnímáme Barrandov, hlavně jeho filmovou čtvrť. Jenže k dokonalosti to tady některá místa mají hodně daleko. Projděte se s námi...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zapomenuté místo vedle Nuselského mostu se proměnilo. Objevte „nový“ pražský park

Dominantou parku se stalo umělecké dílo ZPŘÍTOMNĚNÍ autorů Jana Darkse a Davida...

Jen pár kroků od rušného Nuselského mostu se skrývá místo, které většina Pražanů míjí bez povšimnutí. Karlovské předmostí prošlo rozsáhlou revitalizací a z někdejšího průchozího prostoru se proměnilo...

Tajuplná vila Rothmayerova vila v Praze ukrývá dlažbu z Hradu i atmosféru z fotek Sudka

Rothmayerova vila. Oválná věž v sobě skrývá točité schodiště. Přístavba...

Čistota a funkčnost. To je jednotící prvek funkcionalistické architektury. První republika byla do funkcionalismu zamilovaná. Tahle láska se přetransformovala do mnoha domů, vil nebo dopravních...

V areálu bývalé Tesly v Pardubicích se zřítila střecha, uvnitř nikdo nebyl

V areálu bývalé Tesly v Pardubicích se zřítila střecha, uvnitř nikdo nebyl. (6....

V areálu bývalé Tesly v Kyjevské ulici v Pardubicích se dopoledne zřítila střešní konstrukce. V objektu se nikdo nenacházel, na místě se provádějí demoliční práce. Strážníci nyní zajišťují oblast a...

6. srpna 2026  11:52,  aktualizováno  12:22

Demoliční firma převzala vyhořelou budovu ve Zlíně, bourání má začít odpoledne

Přípravy na demolici vyhořelé budovy 34 finišují. Klíčovým strojem bude obří...

Po více než měsíci od ničivého požáru začne dnes odpoledne těžká technika odstraňovat ohořelé části 34. budovy ve zlínském baťovském areálu. Jednu z jeho dominant začnou likvidovat velké hydraulické...

6. srpna 2026  10:52,  aktualizováno  12:10

Kritizovanou šedou dlažbu u kostela ve Žďáru obarvily křídy. Malovat může každý

Šedá plocha nově vydlážděného prostranství před žďárským kostelem svatého...

Originální nápad, jak rozzářit nově vydlážděné prostranství před kostelem svatého Prokopa ve Žďáře nad Sázavou, měla místní farnost. Dlažbu u chrámu dala k dispozici dětem a jejich nápadům. Na šedé...

6. srpna 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

Policie rozlouskla pomníček. Podezřelého ze surové vraždy usvědčila po 16 letech DNA

Kriminalisté dopadli podezřelého z patnáct let staré vraždy

Kriminalisté z Prahy objasnili tzv. „pomníček“, téměř 16 let starý případ vraždy. Pomohla jim k tomu DNA nalezená na místě činu a porovnaná s DNA z případu, který se odehrál letos. Podezřelého...

6. srpna 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kvůli nedostatku deště mají jihočeské řeky minimální průtoky

ilustrační snímek

Kvůli nedostatku srážek je téměř ve všech jihočeských řekách historicky nejmenší průtok vody. Nejhorší je situace v rovinatých oblastech, například na...

6. srpna 2026  10:25,  aktualizováno  10:25

Kvůli nedostatku deště mají jihočeské řeky minimální průtoky

ilustrační snímek

Kvůli nedostatku srážek je téměř ve všech jihočeských řekách historicky nejmenší průtok vody. Nejhorší je situace v rovinatých oblastech, například na...

6. srpna 2026  10:25,  aktualizováno  10:25

Nemocnici v Odrách čeká oprava za 78 milionů a stěhování pacientů

Městská nemocnice v Odrách na Novojičínsku (18. července 2024)

Městskou nemocnici v Odrách na Novojičínsku čeká od ledna rozsáhlá rekonstrukce lůžkového oddělení za 78 milionů korun. Po dobu oprav, které budou trvat celý příští rok, se lůžková péče dočasně...

6. srpna 2026  11:52,  aktualizováno  11:52

Na Sídlišti Solidarita v Dětské ulici došlo k havárii vodovodu.

vydáno 6. srpna 2026  11:50

Patrik Škamla bude reprezentovat Česko na světovém finále World Class 2026

6. srpna 2026  11:40

Rocková legenda The Sweet míří na Jižní Moravu. V srpnu ovládne Mikulov

Ve spolupráci
Britská rocková legenda The Sweet rozezpívá v srpnu mikulovský amfiteátr. V...

Přírodní amfiteátr v Mikulově zažije v srpnu jeden z hudebních vrcholů letošního léta. Do jihomoravského regionu zamíří britská ikona The Sweet, jejíž hity jako The Ballroom Blitz, Fox on the Run...

6. srpna 2026  11:35

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Krnovské slavnosti nabídnou v záři kapely Divokej Bill a Dymytry

ilustrační snímek

Hlavními hvězdami festivalové části letošních Krnovských hudebních slavností v Krnově na Bruntálsku budou skupiny Divokej Bill a Dymytry, zpěvák Jiří Korn se...

6. srpna 2026  9:51,  aktualizováno  9:51

ME v atletice 2026: Program, česká nominace i kde sledovat šampionát živě

Atletka Lurdes Gloria Manuel pózuje před objektivem na Zlaté tretře v Ostravě.

Evropský atletický šampionát v Birminghamu nabídne od 10. do 16. srpna souboje nejlepších atletů kontinentu. České barvy budou hájit například Jakub Vadlejch, Tomáš Staněk nebo Lurdes Gloria Manuel....

6. srpna 2026  11:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.