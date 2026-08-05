Nový kruhový objezd zklidní dopravu v Lovosicích, stavba si ale vyžádá postupné uzavírky

Richard Topinka, znalec v oboru silniční dopravy: "Hlavně to zpomalí dopravu. To znamená, že i pokud by se ta nehoda sama o sobě stala, bylo by to v relativně nízké rychlosti, kdy vozidla vjíždějí na kruhový objezd nebo po něm jedou pomalou rychlostí. Kruhový objezd se stane plynulejším, takže vozidla nebudou muset dlouho čekat na dání přednosti v jízdě. V tomhle místě stačila jakákoliv chyba při vjezdu na komunikaci, přehlédnutí nebo únava a mohlo to znamenat nehodu. V tomhle případě se doprava zklidní a zvýší se bezpečnost, takže křižovatka bude bezpečnější."
Stavební ruch aktuálně pokračuje v dalších etapách, což si žádá postupné uzavírky silnice I/15 i přilehlých komunikací. Motoristé musejí dotčený úsek objíždět po vyznačené trase.
Jan Rýdl: mluvčí ŘSD: "Objízdná trasa pro veškerou dopravu povede od kruhového objezdu u Kauflandu na Libochovice a přes kruhový objezd u Prosmyk."
Omezení se stále týká i městské hromadné dopravy. Mimo provoz zůstávají zastávky u nákupní i průmyslové zóny a v ulicích Svatopluka Čecha a Purkyňova.
Zdroj: POLAR televize Ostrava