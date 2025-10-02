Nový model globálního vzdělávání: program „budoucí předáci" Pekingské univerzity vítá šestou skupinu studentů

Peking 2. října 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Škola obchodního řízení Guanghua Pekingské univerzity přivítala v září šestou skupinu studentů mezinárodního bakalářského programu „Budoucí předáci". Tento program dvojího diplomu, který Guanghua zahájila v roce 2019, vychovává vedoucí činitele s hlubokými znalostmi o Číně a globálním rozhledem. Od té doby vytvořil síť 15 předních mezinárodních obchodních škol a přilákal 235 vynikajících studentů z 35 zemí a regionů.

Charakteristický model programu sdružuje nejlepší studenty pečlivě vybrané každou partnerskou univerzitou, kteří po dvou letech studia na své domovské instituci nastupují na Pekingskou univerzitu Guanghua v Číně, kde absolvují intenzivní dvouletý program. Studenti mají náročné osnovy a spolupracují s předními podniky, přičemž studium se neomezuje pouze na Peking, ale zahrnuje i satelitní kampusy Guanghua po celé Číně. Tato struktura jim umožňuje přímý kontakt s rozmanitou ekonomickou dynamikou a inovativním duchem země a vybavuje je praktickým porozuměním čínských trhů v rámci globálně rozmanité skupiny.

Inovativní přístup programu byl dále zdůrazněn na nedávném Fóru budoucích předních děkanů v Pekingu, kde se sešli děkani z 16 institucí. Fórum vyvrcholilo podpisem Konsensu o budoucnosti obchodního vzdělávání, který klade důraz na digitální transformaci, udržitelnost, mezioborové učení a etické, globálně smýšlející vedení.

„Obchodní vzdělávání se nachází na křižovatce," řekl profesor Liu Qiao, děkan školy obchodního řízení Guanghua. „Musíme svým studentům vštípit nejen technické dovednosti, ale také představivost, hodnoty a odvahu řešit složité společenské problémy."

Přijímací obchodního řízení je velmi selektivní a vybírá studenty z nejlepších 20 % jejich univerzit prostřednictvím přísného dvoufázového hodnocení, což zajišťuje akademicky úspěšnou a globálně rozmanitou skupinu studentů.

Absolventi se věnují významným kariérám v oblasti financí, poradenství, technologie a sociálních inovací – včetně společností Goldman Sachs, McKinsey, Tencent a Organizace spojených národů – nebo zakládají podniky či pokračují ve studiu na vysokých školách, jako jsou Stanford, Harvard a Oxford.

Niklas Muennighoff, člen první skupiny absolventů, který nyní studuje na doktorát v oboru umělé inteligence na Stanfordově univerzitě, řekl: „Program Budoucí předáci mi dal skutečné pochopení čínské obchodní kultury a toho, jak efektivně pracovat přes hranice. Zkušenost se závěrečným projektem byla zásadní pro formování mého profesního pohledu."

S rozšiřováním sítě prostřednictvím dialogu s institucemi ve Velké Británii, Austrálii, Mexiku, Indonésii a dalších zemích se program „Budoucí předáci" vyvíjí v širší experiment zaměřený na to, jak mohou univerzity spolupracovat při přípravě studentů na éru společných globálních výzev.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2785423/Future_Leaders__Program_students_campus.jpg 

KONTAKT: Jiang Zhang, zhangjiang@pku.edu.cn

 

 

