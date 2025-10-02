Nový model globálního vzdělávání: program „budoucí předáci" Pekingské univerzity vítá šestou skupinu studentů

Charakteristický model programu sdružuje nejlepší studenty pečlivě vybrané každou partnerskou univerzitou, kteří po dvou letech studia na své domovské instituci nastupují na Pekingskou univerzitu Guanghua v Číně, kde absolvují intenzivní dvouletý program. Studenti mají náročné osnovy a spolupracují s předními podniky, přičemž studium se neomezuje pouze na Peking, ale zahrnuje i satelitní kampusy Guanghua po celé Číně. Tato struktura jim umožňuje přímý kontakt s rozmanitou ekonomickou dynamikou a inovativním duchem země a vybavuje je praktickým porozuměním čínských trhů v rámci globálně rozmanité skupiny.
Inovativní přístup programu byl dále zdůrazněn na nedávném Fóru budoucích předních děkanů v Pekingu, kde se sešli děkani z 16 institucí. Fórum vyvrcholilo podpisem Konsensu o budoucnosti obchodního vzdělávání, který klade důraz na digitální transformaci, udržitelnost, mezioborové učení a etické, globálně smýšlející vedení.
„Obchodní vzdělávání se nachází na křižovatce," řekl profesor Liu Qiao, děkan školy obchodního řízení Guanghua. „Musíme svým studentům vštípit nejen technické dovednosti, ale také představivost, hodnoty a odvahu řešit složité společenské problémy."
Přijímací obchodního řízení je velmi selektivní a vybírá studenty z nejlepších 20 % jejich univerzit prostřednictvím přísného dvoufázového hodnocení, což zajišťuje akademicky úspěšnou a globálně rozmanitou skupinu studentů.
Absolventi se věnují významným kariérám v oblasti financí, poradenství, technologie a sociálních inovací – včetně společností Goldman Sachs, McKinsey, Tencent a Organizace spojených národů – nebo zakládají podniky či pokračují ve studiu na vysokých školách, jako jsou Stanford, Harvard a Oxford.
Niklas Muennighoff, člen první skupiny absolventů, který nyní studuje na doktorát v oboru umělé inteligence na Stanfordově univerzitě, řekl: „Program Budoucí předáci mi dal skutečné pochopení čínské obchodní kultury a toho, jak efektivně pracovat přes hranice. Zkušenost se závěrečným projektem byla zásadní pro formování mého profesního pohledu."
S rozšiřováním sítě prostřednictvím dialogu s institucemi ve Velké Británii, Austrálii, Mexiku, Indonésii a dalších zemích se program „Budoucí předáci" vyvíjí v širší experiment zaměřený na to, jak mohou univerzity spolupracovat při přípravě studentů na éru společných globálních výzev.
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2785423/Future_Leaders__Program_students_campus.jpg
KONTAKT: Jiang Zhang, zhangjiang@pku.edu.cn