Nový Most Kosmonautů v Českých Budějovicích bude hotový až začátkem jara

Martin Kuba (NAŠE ČESKO), hejtman Jihočeského kraje: "Objevilo se tam podloží, které je řádově tvrdší než všude v Českých Budějovicích. Stavaři museli vystřídat tři technologie, dokonce na tom zlámali všechny vrtáky, které na to navezli. Bohužel to skončilo tím, že se tam musely dát betonové skruže, které se za pomoci potápěčů pokládaly na dno, vysypávaly štěrkem a musel se postavit takový sloup. Zároveň se to muselo pořád přepočítávat, aby vše staticky fungovalo. Zdrželi jsme se tak nějakých šest nebo osm týdnů. Nebylo to tedy vůbec o stavbě toho mostu. Nemohli jsme odstřihnout půlku Budějovic od dodávek tepla, tak jsme to museli vyřešit."
Každá změna technologie pro stavaře znamenala nové výpočty, úpravy projektu a hledání dalšího postupu. Teprve po vyřešení těchto komplikací bylo možné pokračovat v dalších etapách.
Martin Kuba (NAŠE ČESKO), hejtman Jihočeského kraje: "Se zprovozněním mostu počítáme někdy v průběhu nebo ke konci března. Stavaři samozřejmě udělají všechno, co půjde. Zaleží také na tom, jaká bude zima a jaké práce se budou moct dělat. Je ale třeba si to připustit a ty okolnosti se takhle nešťastně sešly."
Nová ocelová konstrukce mostu se aktuálně montuje mimo samotné staveniště a následně bude přesunuta na své místo. Zvolená technologie výstavby i přes současné komplikace výrazně zkracuje dobu dopravních omezení. Pokud by na tomto místě vznikal klasický betonový most, byla by Mánesova ulice uzavřená přibližně dva roky.
Zdroj: POLAR televize Ostrava
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59848.