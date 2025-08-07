Nový most u Kfel roste rychleji, než se čekalo

Jiří Baloun, ŘSD Karlovarského kraje: “Ten most dožil, takže se na základě diagnostiky a zpracované projektové dokumentace se navrhla oprava a ten průběh opravy je přesně podle podkladů, takže prakticky už nemělo cenu ten most dále sanovat a musel se postavit nový.“
Původní termín dokončení byl plánován na podzim. Práce ale běží rychleji, než se čekalo. A tak by se řidiči mohli dočkat jízdy bez komplikací již dříve.
Jiří Baloun, ŘSD Karlovarského kraje: “Původní termín dokončení byl na konci října, zatím jsme oproti harmonogramu v drobném předstihu a předpokládáme, že by stavba skončila dříve.“
Silnice I/20 je velmi frekventovaný tah, který propojuje Karlovy Vary s Plzní. Denně tudy projedou tisíce osobních i nákladních vozidel. Řidiči kvůli pracím musí počítat s objízdnou trasou, kde musí dodržovat pravidla bezpečné jízdy.
Michal Hebeda, znalec v oboru silniční dopravy: “U tohoto mostu je zřízená objízdná trasa, která je ale úzká, pokud je tam trasa nákladních vozidel, kamionů, autobusů,tak je třeba dbát zvýšené opatrnosti, nechat si časovou rezervu, abychom nespěchali v těchto zúžených místech, poslouchali pokyny pracovníků, kteří usměrňují provoz tak, abychom projeli vždycky bezpečně.“
Nový most nabídne oproti původnímu pohodlnější průjezd mezi dvěma krajskými městy a výrazně zvýší bezpečnost dopravy v tomto vytíženém úseku.
Zdroj: POLAR televize Ostrava