Nový motor českých polovodičových startupů: Spinoffy a CNSC spojí síly

Společně chtějí podporovat vznik a růst nových technologických firem, univerzitních spin-offů a startupů vycházejících z výzkumných organizací i z konkrétních potřeb průmyslu. Ambicí spolupráce je pomoci vytvářet firmy, které budou stavět na výsledcích české vědy a zároveň reagovat na strategické potřeby evropského průmyslu.
Polovodiče jsou dnes jednou z klíčových technologií pro digitální, energetickou i bezpečnostní suverenitu Evropy. Současně se ukazuje, že budoucnost výpočetní techniky, umělé inteligence, mobility i energetiky bude stále více záviset nejen na dostupnosti čipů, ale i na jejich energetické účinnosti, specializaci a schopnosti rychle přecházet z výzkumných laboratoří do průmyslové praxe.
Spolupráce Spinoffy SICAV a.s. a Czech National Semiconductor Cluster se proto zaměří zejména na podporu projektů v oblastech:
- polovodičových technologií a čipového designu,
- energeticky účinného hardwaru,
- výkonové elektroniky a technologií pro energetiku,
- senzoriky, fotoniky, pokročilých materiálů a kvantových technologií,
- univerzitních spin-offů a startupů vznikajících z výzkumných organizací,
- nových technologických firem reagujících na konkrétní potřeby průmyslu.
"Česká republika má silné technické univerzity, výzkumné týmy i průmyslovou tradici. To, co často chybí, je schopnost dostat špičkový výzkum včas do podoby investovatelné firmy. Právě tady chceme se Spinoffy pomáhat – identifikovat nadějné technologie, připravit je na komercializaci, propojit je s průmyslem a kapitálem a vytvořit z nich firmy, které mohou obstát i v evropském měřítku," říká Jana Soukupová, spoluzakladatelka Spinoffy.
Czech National Semiconductor Cluster dlouhodobě propojuje české firmy, výzkumné organizace a veřejné instituce v oblasti polovodičového ekosystému. Jeho role je významná zejména v kontextu evropských iniciativ, jako jsou Chips Act, evropské pilotní linky, design platformy a programy na podporu fabless designu a pokročilých polovodičových technologií.
"Evropa dnes masivně investuje do polovodičové infrastruktury, pilotních linek a kompetenčních center. Aby z těchto investic mohly těžit také české firmy a výzkumné týmy, potřebujeme vytvářet konkrétní projekty, startupy a spin-offy, které budou schopné tuto infrastrukturu využít. Spolupráce se Spinoffy je pro nás cestou, jak posílit komercializaci českých technologií a propojit polovodičový ekosystém s investory a zakladateli," říká Stanislav Černý, prezident Czech National Semiconductor Cluster.
Memorandum počítá mimo jiné se společnou identifikací technologických příležitostí na univerzitách a výzkumných institucích, podporou výzkumníků při zakládání spin-off společností, propojováním projektů s průmyslovými partnery, přípravou na financování a společnou propagací českého polovodičového a energetického ekosystému.
Důležitou součástí spolupráce bude také práce s univerzitami a transferovými kancelářemi. Spinoffy i Czech National Semiconductor Cluster chtějí podporovat vznik projektů, které mají jasný průmyslový problém, chránitelné know-how, realistickou cestu na trh a potenciál přerůst z akademického výsledku do škálovatelné technologické firmy.
"Nejde nám o obecnou podporu inovací na papíře. Chceme hledat konkrétní technologie, konkrétní zakladatele a konkrétní tržní příležitosti. Polovodiče a energetika jsou oblasti, kde bude Evropa v příštích letech potřebovat nové firmy – nejen velké průmyslové hráče, ale i agilní startupy, které dokážou rychle přenášet nové poznatky do praxe," doplňuje Alexandra Kala, spoluzakladatelka Spinoffy.
Podpis memoranda je prvním krokem k systematické spolupráci mezi venture kapitálem, polovodičovým průmyslem a českou akademickou sférou. Spinoffy a Czech National Semiconductor Cluster již zároveň pracují na prvním konkrétním technologickém projektu, který propojuje špičkový mezinárodní výzkum s významným průmyslovým a investičním potenciálem v globálním měřítku. Bližší informace o projektu plánují obě strany představit v následujících měsících. Současně budou společně vytipovávat další technologie vhodné pro rozvoj a připravovat širší formát spolupráce s univerzitami, výzkumnými organizacemi a průmyslovými partnery.
Zdroj: Czech National Semiconductor Cluster