Nový nástroj od ARBES usnadňuje sestavení finanční části výročních zpráv – přináší úsporu měsíců práce s návratností již během prvního roku

Společnost ARBES Technologies představuje modul pro automatizované generování příloh výročních zpráv, což je tradiční „strašák“ všech účetních a analytiků. Zatímco dnes sestavení příloh představuje měsíce ruční práce, nové řešení dokáže zpracovat strukturu majetku, aktiv, pasiv a dalších účetních údajů a vytvořit kompletní výstup včetně textů a grafických prvků během několika minut.
„Jakmile si s klientem nadefinujeme data, která je třeba zveřejňovat, tak v systému nakonfigurujeme odpovídající sestavy. Příloha výroční zprávy se následně vygeneruje sama. Při opakovaném použití je to otázka několika minut. V podstatě to poté funguje na dva kliky. Přílohy výroční zprávy jsou následně připravené k okamžitému použití, jelikož systém aplikuje nastavené formáty, grafy a ostatní designové prvky, ať už pro auditora nebo k samotnému zveřejnění,“ říká Petr Červenka, ředitel divize Kapitálových trhů ve společnosti ARBES Technologies.
Modul funguje jako nezávislá nadstavba, kterou lze propojit s libovolným ekonomickým nebo jiným primárním systémem, který eviduje data. Jedná se například o ARBES TOPAS, AMS nebo řešení třetích stran, jako je třeba SAP.
Od půlroční práce k minutám
Firmy, které například spravují čtyři fondy, musí každoročně připravit čtyři kompletní výroční zprávy. Dříve to znamenalo měsíce ruční práce účetních a analytiků, nyní systém zvládne přípravu všech příloh během několika minut. U opakovaných zpráv pak doslova na dva kliky. Mimo ušetřený čas je navíc velmi pozitivně vnímáno i snížení operačního rizika nebo prostoru pro chyby a překlepy.
Výstupy jsou generovány přímo do Wordu nebo PDF podle předem připravených šablon. Ty lze marketingově i vizuálně upravit: měnit barvy, fonty, styly a celkový vzhled. „Klienti oceňují, že po vygenerování dat se výsledný dokument otevře přímo ve Wordu, kde jej mohou snadno upravit podle svých potřeb. Díky tomu je celý proces maximálně přizpůsobitelný,“ doplňuje Vendula Koubková, analytička v ARBES Technologies.
Systém umožňuje i kontrolu a validaci dat, včetně nastavení vlastních pravidel, například pro ověřování a zaokrouhlování. Po úpravě dat v modulu SDAT se změny automaticky promítnou do budoucích let. Výsledný dokument je možné použít přímo jako přílohu výroční zprávy k zveřejnění i jako podklad pro auditora.
Cena řešení se odvíjí od počtu a složitosti sestav. Pokud má firma jednotnou strukturu, náklady se pohybují v řádech stovek tisíc korun. Složitější implementace s desítkami unikátních sestav mohou dosáhnout i více než milionu korun. V praxi se investice vrací už během prvního roku, což odpovídá nákladům na půlroční mzdu účetního, který by jinak přípravu zprávy prováděl ručně po dobu čtyř až šesti měsíců, a to každoročně.
Výhoda bez konkurence a rychlá implementace
Na českém trhu zatím neexistuje plně srovnatelné řešení. Některé společnosti, včetně velkých poradenských firem, nabízejí podobné systémy, ale jen s částečnou funkčností a bez kompletní automatizace.
„Naše řešení je pokaždé šité na míru. Vždy ho přizpůsobujeme podle toho, jak má klient data uložená,“ vysvětluje Koubková a dodává: „Implementace obvykle trvá jen několik měsíců a v ideálním případě nepřesáhne čtyři měsíce. Pokud si tedy klient modul objedná například před koncem roku, může ho plně využít pro přípravu výroční zprávy v následujícím roce. Modul je dodáván jako součást SDAT a může fungovat i bez části regulativního výkaznictví, k čemuž modul slouží primárně.“
Potenciál řešení je značný, a to nejen pro investiční společnosti a správce fondů, ale potenciálně i ve výrobních firmách, obchodních řetězcích či jiných odvětvích, kde je nutné sestavovat pravidelné finanční a majetkové přehledy.
Připraveno na budoucnost a legislativní změny
„Zpracování výročních zpráv je v mnoha firmách strašákem. Lidé na tom tráví měsíce, přepisují data, kontrolují čísla a řeší formátování. My ten proces zkrátíme na dny a v dalších letech na minuty,“ uzavírá Koubková.
Systém je připraven reagovat na legislativní a regulatorní změny ve velmi krátkém čase. Do budoucna se počítá s rozšířením grafických komponent, napojením na další tiskové servery a do dvou let také zapojením prvků umělé inteligence. Po českém a slovenském trhu je v plánu nabídnout toto řešení i za hranicemi.
O společnosti Arbes Technologies:
Arbes Technologies je přední český dodavatel bankovních systémů a řešení pro kapitálové trhy s více než 30letou zkušeností. Tým 200 odborníků se specializuje na vývoj inovativních softwarových řešení, která finančním institucím umožňují rychle a efektivně zavádět a poskytovat unikátní produkty a služby pro své klienty. Digitální řešení Arbes vychází z moderní microservice architektury a modularizace a může být nasazeno jak na vlastní, tak i na cloudové infrastruktuře zákazníka. Arbes Technologies je spolehlivým partnerem pro velké i menší finanční organizace, jehož ambicí je být preferovaným dodavatelem komplexních systémových řešení pro privátní banky a investiční společnosti. Od roku 2007 je Arbes Technologies členem skupiny Expandia a od roku 2023 Expandia Digital, což reflektuje jeho závazek k digitální transformaci a inovacím.
Zdroj: ARBES Technologies