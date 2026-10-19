Nový operační sál, moderní péče a Jitka Sedláčková. OneDayCare v Ústí nad Labem dál roste

Herečka také společně se zdravotnickým personálem, sestrami a lékaři symbolicky přestřihla pásku k novému operačnímu sálu a prohlédla si nové prostory, včetně dospávacího pokoje, který také voněl novotou. Jaký má Jitka Sedláčková vztah k moderní medicíně Důvěřuje nově vznikajícím zdravotnickým pracovištím?
"Většinou důvěru mám. Než se totiž obrátím na lékaře, sbírám reference od lidí, kteří danou klinikou prošli. Ani tak nehledím na technické vybavení, tomu stejně nerozumím, ale musím se tam cítit příjemně. A šeptanda mi donesla, že ve OneDayCare pracují dobří doktoři a k ruce mají erudovaný a milý personál. Určitě vítám rychlou péči s moderními metodami, protože je složité marodit, když máte roztočený film, seriál nebo nasmlouvanou šňůru divadelních představení. Fandím takovým zařízením, ale pochopitelně předpokládám, že mají smlouvy se zdravotními pojišťovnami, což OneDayCare má."
"V rámci cévní chirurgie provádíme miniinvazivní zákroky v lokální anestezii, které jsou velice šetrné. Umožňují pacientům brzký návrat do pracovního procesu, mají pouze několikahodinovou hospitalizaci a výborný kosmetický efekt naprosto bez jizev a s minimální pooperační bolestivostí," říká MUDr. Jan Hrubý, PhD., vedoucí lékař.
Klinika OneDayCare v Ústí nad Labem funguje již jeden rok a nadále se rozvíjí a rozšiřuje své pracoviště. Za jejím budováním stojí spousta úsilí a plánování. Jak uvedla výkonná ředitelka Halina Trsková, jsou ještě stále na stavbě.
"Před rokem jsme začali léčit v ambulancích a na prvním operačním sále. Brzy se ukázalo, že nám kapacita nestačí, a proto jsem začali budovat druhý operační sál. První operace v něm proběhne už v listopadu," pochlubila se Halina Trsková.
"Zahajujeme velmi šetrnou operativu ve spektru herniologie, hemoroidálních problémů, žlučníků a ostatních diagnóz v režimu jednodenní péče," říká chirurg MUDr. Petr Malý.
"V rámci ortopedie se zaměřujeme především na artroskopické operace velkých kloubů, zejména kolena a ramene, a na chirurgické výkony v oblasti ruky a nohy. Díky moderním operačním technikám, špičkovému vybavení a kvalitní pooperační péči můžeme pacientům nabídnout šetrné zákroky s minimální dobou hospitalizace. Naší velkou výhodou jsou krátké čekací doby, individuální přístup a možnost rychlého návratu pacientů do běžného života i ke sportovním aktivitám," říká MUDr. Michal Burian, Ph.D., ortoped kliniky OneDayCare.
Na klinice OneDayCare tvoří tým zejména kmenoví zaměstnanci, ale také celá řada externích odborníků, kteří sem dojíždějí podle potřeby třeba jen na několik hodin. "Jsem sama překvapená, jak úžasný tým se tady za ten rok podařilo vybudovat. Sestry a lékaři jsou nejen erudovaní odborníci, ale také empatičtí lidé s individuálním přístupem a ochotou vyjít pacientům vstříc," usmívala se Halina Trsková a naznačila, že rozvoj kliniky OneDayCare tímto nekončí.
Zdroj: OneDayCare
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59671.