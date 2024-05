Nový park v Mostě přilákal první návštěvníky

Most 1. května 2024 (PROTEXT) - Veřejný prostor v centru města Most získal novou dominantu. Mostecký primátor Marek Hrvol a ředitel nadace Karel Komárek Family Foundation (KKFF) Luboš Veselý slavnostně otevřeli zrekonstruovaný park Střed. Otevření parku a doprovodné akce přilákaly 1. května první návštěvníky. Díky obnově za zhruba 120 milionů korun se do parku dostaly nové prvky. Architekti přitom během proměny prostoru citlivě pracovali s jeho minulostí.