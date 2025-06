Nový Perštýn v Liberci roste do krásy a sbírá uznání

Vilapark Horizont, další fáze rezidenčního projektu Nový Perštýn v Liberci, se mílovými kroky přibližuje své finální podobě. Přestože výstavba prvních šesti věží této etapy odstartovala ani ne před rokem, více než 70 % bytů již zná své majitele. Výborná městská adresa, výjimečné výhledy do okolí a vysoké standardy dokončení jsou velmi silným lákadlem. Nyní přibydou do nabídky menší byty a zanedlouho i nejvyšší bytové budovy v libereckém centru.

Vilapark Horizont – Realitní projekt roku 2024

Enormní zájem o byty na Novém Perštýně nikoho nepřekvapuje. Jak tisku řekl liberecký realitní makléř Zdeněk Milfajt: "Tento projekt zkrátka patří k tomu nejlepšímu, co jde nyní v Liberci pořídit." Punc kvality projektu nedávno potvrdila i odborná porota prestižní soutěže nejlepších developerských projektů v ČR, když Vilapark Horizont ocenila titulem Realitní projekt roku 2024.

"Velice nás těší, že si nejen Vilapark Horizont, ale celková obnova lokality Nového Perštýna získala takovou oblibu u zájemců o bydlení i odborné poroty,“ říká Ing. Martin Kubišta, ředitel projektu Nový Perštýn. Doplňuje: “Vilapark Horizont, který se vyznačuje komornějším pojetím se zvýšenými standardy dokončení a klade důraz na soukromí a propojení s okolní přírodou, nyní rozšíříme o další dvě věže. Přípravné práce na těchto domech jsou v plném proudu tak, aby ještě v průběhu léta byla zahájena samotná stavba.”

Prázdniny plné příprav, nový školní rok odstartuje výstavbu

Projekt Nový Perštýn, který postupně obnovuje známou centrální část Liberce v moderní městskou čtvrť, zahrnuje několik fází. První etapou byly (dnes již zabydlené) Rezidence Kaskády, následoval Vilapark Horizont s osmi bytovými věžemi, z nichž šest již má za sebou tradiční "glajchu“*. Ta je spojována s dokončením hrubé stavby a symbolizuje dobrou budoucnost stavby.

*Pozn. Glajcha je označení pro tradiční rituál spojený se zakončením hrubé stavby domu.

Letní prázdniny budou ve znamení intenzivních prací na posledních dvou objektech, ve kterých bude k dispozici větší množství menších, velmi atraktivních bytů 1KK, 2KK a 3KK s výhledy na panoramata Lužických hor anebo pulzující město Liberec. V posledních podlažích budou nadále k dispozici větší luxusní penthousy s terasami, velkorysou světlou výškou v obytných místnostech, klimatizací a chytrou domácností; domy jsou zasazeny do rozvinuté zeleně a navazují mimo jiné na plánovanou obnovu javorové aleje, rozprostírající před bytovými domy směrem k rekonstruovanému objektu liberecké Střelnice. Unikání kombinace nejmodernějšího pojetí bydlení a historií a tradicemi naplněné lokality.

Na svůj zrod se ovšem již rovněž chystají také Liberec Towers, nejvyšší bytové domy v Liberci, které přinesou další příležitosti výjimečného městského bydlení, a budovy Central Park kolem středové piazzety s městskou zelení, obchody, službami a kancelářskými plochami, a podzemním parkingem, jež ambiciózní a investičně náročnou obnovu městské čtvrti dotvoří a nabídnou jedinečný prostor pro bydlení, odpočinek, či pracovní prostředí.

"Vyvážené spojení moderního bydlení s důrazem na soukromí, zeleň a výhledy, to vše v těsné blízkosti historického centra Liberce, navíc s nabídkou oddychových ploch či služeb pro každodenní potřeby rezidentů, je přesně to, co současní obyvatelé hledají," doplňuje Martin Kubišta. Vše v dochozí vzdálenosti, současně však dostupné veřejnou či individuální dopravou s napojením na všechny hlavní tahy města.

Bydlení bez kompromisů: prostor, komfort, kvalita a unikátní zákaznické centrum

Nové dva bytové domy nabídnou další byty s podlahovým topením a velkoformátovými francouzskými okny, které zajistí dostatek světla a panoramatické výhledy na Liberec a okolní zeleň. Stejně jako u stávajících objektů Vilaparku Horizont, i zde bude kladen důraz na praktické dispozice, dostatek úložných prostor a pohodlné parkování. Komorní ladění této části projektu zaručuje bydlení stranou dopravního ruchu s dostatečnými rozestupy mezi budovami a privátními předzahrádkami. To vše jsou parametry, kterými se projekt odlišuje od konkurence, a pro které se do zákaznického centra Nového Perštýna vrací klienti nejen z předcházejících etap projektu Nový Perštýn, ale i z jiných libereckých a pražských projektů. A zákaznické centrum Nového Perštýna rovněž není ledajaké. Jedná se o unikátní prostor o výměře přesahující 550 m2, navíc v 11. podlaží sousední kancelářské budovy, ze kterého je celá rostoucí čtvrť Nového Perštýna vidět jak na dlani. A vedle fyzické prezentace standardů dokončení, prvků koupelen, podlah, dveří a dalších prvků dokončení bytů je k dispozici prezentace projektů ve virtuální realitě, která zájemcům o koupi jednotek v prezentovaných projektech nabídne zcela jinou dimenzi představení rostoucích domů.

V samém centru města

Dostupnost je jednou z klíčových předností Nového Perštýna. Z nové čtvrti se pěšky za pouhé dvě minuty dostanete na terminál veřejné dopravy Fügnerova, odkud se pohodlně dopravíte kamkoli po Liberci, do sousedního Jablonce nad Nisou, ale i přímou linkou do Prahy. A chcete-li, s dokončenou obnovou celé čtvrti Nového Perštýna bude nabídka služeb, místa k oddychu a prostor pro bydlení tak komplexní, že nebude potřeba Nový Perštýn vůbec opouštět.

"Zatímco v Rezidencích Kaskády, první fázi projektu, již spokojeně žijí první obyvatelé, poptávka po bytech ve Vilaparku Horizont nás utvrzuje v tom, že Liberci chybělo moderní, promyšlené a komfortní bydlení s přidanou hodnotou. S budoucí výstavbou Liberec Towers a fází Central Park se Nový Perštýn stane kompletní a prosperující městskou čtvrtí," dodává Ing. Martin Kubišta.

O vlajkovém projektu Liberce Nový Perštýn a jeho investorech

Investorem projektu Nový Perštýn je společnost LIC s.r.o., člen holdingu LIF GROUP, působícího na českém trhu od roku 1991. Vedle investiční a developerské činnosti se LIF GROUP profiluje i v oborech pivovarnictví, strojírenství, finančních služeb a správy vlastních nemovitostí. V rámci ambiciózní a investičně nesmírně náročné obnovy městské čtvrti Nového Perštýna (mnoho let opuštěné lokality po krachu developmentu nákupního centra) má za sebou investor již úspěšnou realizaci první fáze projektu, a to bytových domů Rezidence Kaskády. Ty s celkem 104 bytovými a dvěma nebytovými jednotkami, byly dokončeny na přelomu let 2023 a 2024 a nyní jsou již předány a zabydleny novými vlastníky bytů.

Stavební práce od první etapy provádí v roli generálního dodavatele společnost SYNER, s.r.o. Financování zajišťuje Česká spořitelna a.s. S ohledem na hladkou a úspěšnou realizaci úvodní fáze je tato konfigurace stavitele a financující banky zachována i pro další fázi Nového Perštýna, bytových domů Vilapark Horizont. Dokončení prvních objektů této etapy projektu se plánuje na druhou polovinu roku 2026.

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.