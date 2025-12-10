Nový přístup k holení: Proměňte nutnost v zážitek

Představte si ráno, kdy místo spěchu a nepříjemného tahu holicího strojku cítíte klouzání hladkých břitů po pokožce. Každý pohyb je přesný a šetrný, jelikož Philips i9000 Prestige Ultra posouvá vaše holení na zcela novou úroveň. Inteligentní technologie SkinIQ Pro se přizpůsobí vašim potřebám a navede vás k optimálnímu oholení. Inovativní systém Lift & Cut jemně nadzvedává vousy a zastřihává je co nejblíže pokožce, čímž zajišťuje dokonale hladký výsledek.
Každý tah je mistrovské dílo
Flexibilní 360° otočné hlavy dokonale kopírují rysy vašeho obličeje. Obtížně dostupná místa jako krk, oblast pod nosem či jemné záhyby tak nejsou žádný problém. Ochranný povrch holících hlav HydroSkin Glide s mikrotechnickými kuličkami minimalizuje tření, takže tah strojku je pohodlný a holení se stává příjemným zážitkem.
Inteligentní senzor tlaku a pokročilá umělá inteligence udržují optimální přítlak a pohyb strojku, zatímco senzor Power Adapt snímá hustotu vousů a přizpůsobuje výkon až 500krát za sekundu. Najednou se každé ráno stává chvílí, na kterou se těšíte. Holení už není jen povinností, ale důležitým momentem péče o sebe, který vám dodá sílu na celý den.
Holení bez kompromisů
Ať už preferujete suché holení, nebo se necháváte hýčkat pěnou či gelem, Philips i9000 Prestige Ultra je vždy připraven. Je vodotěsný, takže ho můžete bez obav používat i ve sprše. Baterie vydrží až 60 minut chodu.
Údržba strojku je jednoduchá a mimořádně hygienická díky UV nabíjecí stanici, která během pouhých deseti minut eliminuje 99,9 % bakterií. Strojek je tak vždy dokonale čistý a připravený k použití, a vy si můžete užít bezstarostné holení bez kompromisů. Vaše novoroční předsevzetí věnovat více času péči o sebe tak každé ráno získá zcela konkrétní podobu.
Produktový tip: Philips i9000 Prestige
Začněte nový rok s předsevzetím věnovat každý den více času péči o sebe a proměňte běžné ráno ve výjimečný okamžik. S elektrickým holicím strojkem Philips i9000 Prestige Ultra nemusíte dělat kompromisy mezi dokonalým oholením a komfortem. Inteligentní technologie SkinIQ Pro se přizpůsobí vašim potřebám a spolu s inovativním systémem Lift & Cut zajistí hladký a šetrný výsledek bez podráždění. Strojek je vodotěsný a díky hygienické UV nabíječce vždy připraven k použití.
DMOC: 12.999 Kč
Více informací najdete na webu www.philips.cz
Zdroj: Philips