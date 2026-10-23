Nový projekt Máte právo pomáhá klientům při sporných realitních transakcích

Nevrácená rezervační záloha, vysoká smluvní pokuta nebo škoda způsobená nesprávnou radou či zavádějící informací mohou při realitní transakci znamenat citelnou finanční ztrátu. Klient přitom často neví, zda jde pouze o nepříjemnou zkušenost, nebo o situaci, ve které se může domáhat vrácení peněz, náhrady škody či jiné nápravy.
„Při koupi nebo prodeji nemovitosti pracujete často s celoživotními úsporami a závazky na desítky let. Když se něco pokazí, může mít člověk pocit, že podpisem smlouvy všechno skončilo. Ne vždy to tak ale je a konkrétní situaci má smysl odborně posoudit,“ říká Ivo Hromec, spoluzakladatel projektu.
O jak významnou oblast jde, ukazuje samotný objem českého realitního trhu. Podle analýzy realitní platformy Reas zveřejněné ČTK se v roce 2025 prodalo přibližně 54.000 bytů, 21.800 rodinných domů a 2600 chat a chalup. Průměrná cena prodaného bytu činila pět milionů korun a rodinného domu 6,6 milionu korun.
Kolik těchto obchodů skončí sporem nebo finanční újmou klienta, z dostupných veřejných dat nelze určit.
S jakými problémy se klienti obracejí na projekt Máte právo, ukazují konkrétní případy z praxe. V jednom z nich klientka na doporučení realitní makléřky uzavřela smlouvy na koupi nové nemovitosti s předpokladem, že se nejprve prodá její dosavadní dům. Ten se však prodat nepodařilo, klientka neměla prostředky na úhradu kupní ceny a vznikla jí povinnost zaplatit smluvní pokutu. Našim právníkům se podařilo tuto částku následně vymoci po makléřce, která jí uzavření smluv doporučila a způsobila tak majetkovou škodu nevhodnou radou.
V dalším případě realitní kancelář soudně vymáhala smluvní pokutu po klientovi, který odstoupil od zprostředkovatelské smlouvy. Po převzetí případu se podařilo dosáhnout toho, že klient pokutu platit nemusel a realitní kancelář mu zaplatila náklady, které v souvislosti s bráněním svých práv vynaložil. Významného výsledku dosáhla právní pomoc také ve sporu s developerem. Po koupi domu se objevily skryté vady, které developer nedokázal odstranit a odmítal finančně kompenzovat. Klientovi se nakonec podařilo získat slevu z kupní ceny přesahující částku tři miliony korun.
„Člověk, který už přišel o desítky nebo stovky tisíc korun, může váhat, zda investovat další peníze do právního sporu s nejistým výsledkem. Z toho důvodu poskytujeme klientům právní názor předem, nežli se do případného sporu pustí, a zhodnotíme případná rizika se sporem spojená. Rozhodující pro každý případ je konkrétní smluvní ujednání mezi klientem a realitní kanceláří, případně protistranou realitní smlouvy. Na první pohled stejné smlouvy mohou obsahovat zcela rozdílná ujednání, která poté mají zásadní vliv na úspěšnost klienta ve sporu,“ říká Mgr. Pavel Datinský, advokát a spoluzakladatel projektu.
„Od začátku pro mě nebylo cílem ukazovat, že realitní kanceláře dělají svoji práci špatně. Právě naopak. Pokud chceme, aby lidé realitním makléřům důvěřovali, musí existovat vysoký standard služby a také možnost řešit situace, kdy dodržen nebyl. Máte právo vnímám jako další způsob, jak přispívat ke zvyšování úrovně realitních služeb a zároveň pomáhat lidem, kteří při realitní transakci neměli dobrou zkušenost,“ dodává Ivo Hromec.
O projektu Máte právo
Máte právo propojuje zkušenosti z realitní praxe s právní odborností a pomáhá lidem, kteří mohli být finančně poškozeni v souvislosti s činností realitní kanceláře nebo realitního zprostředkovatele. První posouzení případu poskytuje zdarma prostřednictvím specializovaného advokáta.
Ivo Hromec
Ivo Hromec je majitelem realitní kanceláře Vysněný dům a certifikovaným realitním makléřem. Bezmála 20 let se věnuje podnikání v oblasti obchodu a marketingu a zkušenosti získal také vedením vlastní digitální agentury. Ještě před založením realitní kanceláře nakoupil a prodal řadu vlastních nemovitostí, díky čemuž poznal realitní služby také z pohledu klienta. Vlastní zkušenosti následně promítl do způsobu fungování své realitní kanceláře a dlouhodobě se věnuje zvyšování úrovně služeb při prodeji a nákupu nemovitostí.
Mgr. Pavel Datinský
Mgr. Pavel Datinský je advokát, specializující se mimo jiné na realitní právo, realitní transakce a oblasti s tímto spojené. Právnické vzdělání získal na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a v advokacii působí od roku 2016. Od roku 2021 vede vlastní advokátní praxi. V projektu zajišťuje právní posouzení případů a navazující právní zastoupení klientů.
Zdroj: Ivo Hromec
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59781.