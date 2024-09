Nový projektor K3 a populární model T2 od společnosti Yaber ohromil davy na veletrhu IFA 2024 fantastickým zvukem a designem

Společnost Yaber rovněž představila své oblíbené venkovní projektory T2 / T2 Plus, a to včetně speciální edice T2 Plus Keith Haring. Řada T2 – známá svým kompaktním a zároveň stylovým designem – zaujala návštěvníky živým obrazem a přenosností. Speciální edice Keitha Haringa, která kombinuje nejmodernější technologie s ikonickým pop-artem, dále přitahovala davy lidí a vytvářela u stánku společnosti Yaber neustálý ruch, takže se stal jednou z povinných zastávek celé akce.

O společnosti Yaber

Společnost Yaber, založená v roce 2018, je průkopníkem v oblasti zábavních projektorů a úspěšně dodala již více než dva miliony zařízení zájemcům ve více než 120 zemích a regionech celého světa. Získala také řadu prestižních ocenění, včetně cen Red Dot Award, Yanko Design Award a CES Innovation Award 2024.

Společnost Yaber je odhodlána posouvat hranice dokonalého obrazu i zvuku. Každý projektor Yaber je vytvořen tak, aby poskytoval výjimečné zážitky, byl ztělesněním snahy o dokonalost a nabízel uživatelům vynikající audiovizuální kvalitu i obohacující cestu stálého sebepřekonávání.

