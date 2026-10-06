Nový průzkum poukazuje na význam léků z krevní plazmy i klíčovou roli dárců

- 69 % respondentů zaznamenalo během několika měsíců změnu svého zdravotního stavu nebo zdravotního stavu někoho, o koho pečují, a 77 % vyjadřuje vděčnost dárcům plazmy.
- Přibližně dva ze tří respondentů uvedli, že oni sami nebo někdo, o koho pečují, dostávají léky získané z plazmy alespoň jednou za měsíc, přičemž 41 % z nich podstupuje léčbu každý týden.
- Téměř tři čtvrtiny (72 %) respondentů vědí, že dárci plazmy mohou dostávat finanční odměnu, a 83 % z nich uvádí, že tato informace jejich důvěru v léky z krevní plazmy buď nemění, nebo ji dokonce zvyšuje.
- 87 % pacientů důvěřuje bezpečnosti a účinnosti léků z krevní plazmy.
U příležitosti zahájení Mezinárodního týdne dárcovství krevní plazmy (International Plasma Awareness Week neboli IPAW) vyšel 5. října nový globální průzkum, který zadala Asociace Plasma Protein Therapeutics Association (PPTA). Výsledky ukazují, že většina respondentů cítí k dárcům vděčnost.
Mezinárodní průzkum mezi více než 1100 pacienty, pečujícími osobami, zdravotnickými pracovníky a zástupci pacientských organizací z celého světa ukázal vysokou důvěru v léky z krevní plazmy a hlubokou vděčnost dárcům, díky nimž jsou tyto léky možné.
„Miliony lidí po celém světě spoléhají na léky z krevní plazmy při léčbě různých onemocnění a závažných zdravotních stavů, včetně vzácných nebo chronických onemocnění, jako jsou poruchy imunity, poruchy srážlivosti krve nebo autoimunitní onemocnění, a za každou takovou léčbou stojí štědrost dárce plazmy,“ uvedla prezidentka a generální ředitelka PPTA Anita Brikman.
„Průzkum ukazuje, jak zásadní vliv mají léky na bázi plazmy na životy lidí. Zasazuje tento vztah mezi dárcem a pacientem do širších souvislostí a ukazuje nejen to, jak tyto typy léčby mění životy, ale také hlubokou vděčnost, kterou pacienti a jejich rodiny cítí vůči dárcům, díky nimž je to možné. Během Mezinárodního týdne dárcovství krevní plazmy jsme hrdí na to, že můžeme vzdát hold dárcům plazmy a připomenout světu, že plazma skutečně otevírá nové možnosti,“ dodala.
Kdo je závislý na krevní plazmě?
Pro mnoho lidí jsou léky získané z plazmy trvalou nezbytností. Přibližně dva ze tří respondentů uvedli, že oni sami nebo někdo, o koho pečují, podstupují léčbu alespoň jednou za měsíc, přičemž 41 % z nich podstupuje léčbu každý týden.
Téměř polovina respondentů uvedla, že oni sami nebo někdo, o koho pečují, dostávají léky z krevní plazmy kvůli poruše imunity, 18 % kvůli poruše srážlivosti nebo jinému krevnímu onemocnění, 16 % kvůli neurologickému onemocnění a 15 % kvůli onemocnění plic.
Mnoho lidí, které tyto zdravotní obtíže postihují, se se svými příznaky potýká roky, než najdou úlevu. Téměř polovina (49 %) uvedla, že oni sami nebo někdo, o koho pečují, poprvé dostali lék z krevní plazmy ve věku 36 až 64 let.
Řada respondentů uvedla, že změnu zdravotního stavu zaznamenali poměrně rychle po zahájení léčby. Více než dvě třetiny respondentů (69 %) zaznamenaly během několika měsíců od zahájení léčby lékem z krevní plazmy změnu svého zdravotního stavu nebo zdravotního stavu někoho, o koho pečují, přičemž 26 % zaznamenalo změnu již během několika dní.
Rychlý účinek, který pacienti a jejich pečující osoby popisují, posiluje vděčnost, kterou mnozí z nich pociťují, i význam darování krevní plazmy.
„Díky plazmě můžeme jako rodina společně vytvářet vzpomínky. Tento úžasný dar je s námi každý okamžik každého dne a cestuje s námi, kamkoli jdeme,“ uvedla Christy Savino, příjemkyně plazmy s diagnózou primární poruchy imunity.
Jak pacienti a pečující osoby vnímají darování plazmy?
Respondenti vyjádřili hlubokou vděčnost dárcům plazmy a velkou důvěru v bezpečnost a účinnost léčivých přípravků vyrobených z plazmy. Více než tři čtvrtiny (77 %) respondentů uvádějí, že jsou dárcům plazmy vděční, a většina pacientů (87 %) vyjádřila vysokou důvěru v bezpečnost a účinnost léků z krevní plazmy.
Tyto pocity přetrvávaly i s vědomím, že mnoho dárců plazmy dostává za svůj dar odměnu. Když bylo respondentům sděleno, že dárci mohou být odměněni, 83 % z nich uvedlo, že tato informace jejich důvěru v léky odvozené z plazmy buď nemění, nebo ji zvyšuje.
Povědomí o odměně dárců bylo rovněž spojeno s vyšší důvěrou v léky odvozené z plazmy. Mezi respondenty, kteří věděli, že dárci mohou obdržet odměnu, vyjádřilo důvěru v bezpečnost a účinnost léků odvozených z plazmy 88 % respondentů oproti 75 % těch, kteří o možnosti odměny nevěděli.
„Jsem vděčná, že letošní kampaň IPAW poukazuje na lidi a rodiny žijící s imunodeficiencemi a jinými vzácnými onemocněními,“ uvedla Jorey Berry, prezidentka a generální ředitelka Immune Deficiency Foundation. „Pro mnoho pacientů nejsou léky z plazmy jen léčbou. Jsou tím, co jim umožňuje vést každodenní život, a proto je každý dar plazmy tak nesmírně důležitý. Plazma otevírá nové možnosti a doufám, že IPAW inspiruje více lidí, aby si vyhrnuli rukávy, darovali plazmu a pomohli tak pacientům žít zdravější a plnohodnotnější život.“
Se svými zkušenostmi se svěřila i Andrea, pacientka z České republiky: „Žiji se vzácným stiff person syndromem, který se mimo jiné projevuje velmi silnými a bolestivými svalovými křečemi. Léčbu přípravky z krevní plazmy dostávám pravidelně jednou za pět týdnů a bez této podpůrné léčby by se s mojí nemocí prakticky nedalo žít. Díky ní mohu být alespoň částečně soběstačná a starat se o svého syna s mentálním postižením, který je na mně závislý. Jsem velmi vděčná, že je pro mě tato léčba dostupná, a děkuji všem, kteří plazmu darují.“
Lidé po celém světě spoléhají na léky z krevní plazmy. Mezinárodní týden dárcovství krevní plazmy je příležitostí připomenout si lidi, kterým tyto léky pomáhají, a vyjádřit vděčnost dárcům po celém světě, díky nimž jsou tyto léky možné. Více informací o jejich příbězích, informace o odběrovém centru nebo o darování plazmy najdete na plasmaweek.org.
Zdroj: PPTA (Plasma Protein Therapeutics Association)
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59489.