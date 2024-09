Nový průzkum společnosti GSK ukázal, že povědomí o respiračním syncytiálním viru (RSV) je navzdory zdravotním rizikům hrozícím starší populaci velmi nízké

Šest z deseti (60 %) dotázaných starších 50 let o RSV nikdy neslyšelo, i když velká většina z nich (70 %) uvedla, že v uplynulých 12 měsících prodělala respirační onemocnění.1

Zájem získat více informací o RSV vyjádřily více než čtyři pětiny respondentů (85 %).

Cílem prvního Světového týdne povědomí o RSV je proto zlepšit obecnou informovanost o tomto viru. 1

Společnost GSK dnes zveřejnila výsledky nového online průzkumu, jehož realizaci zadala a financovala. Průzkum odhalil značné mezery v informovanosti o respiračním syncytiálním viru (RSV), což je nakažlivý virus běžně se vyskytující u osob i ve věku 50 let a starších. U seniorů může způsobovat vážné zdravotní komplikace. Průzkum zkoumal povědomí a postoje 3 516 dospělých ve Francii (1 000), Kanadě (1 000), Austrálii (671) a Brazílii (845) k RSV a dalším respiračním onemocněním a také jejich dopad na životy respondentů.1

Dopad infekcí RSV na veřejné zdraví

RSV patří mezi časté původce respiračních onemocnění u dospělých. Podle dostupných odhadů se virem RSV v zemích s vysokými příjmy každoročně nakazí přes 5 milionů lidí, infekce je příčinou 470 000 hospitalizací a v nemocnicích způsobí úmrtí 33 000 osob starších 60 let.2

I přes takto vysoký počet případů 60 % dotázaných o RSV nikdy neslyšelo.1 Povědomí je nízké i mezi dospělými, kteří jsou v důsledku svého zdravotního stavu vystaveni zvýšenému riziku závažného průběhu infekce RSV. Většina lidí (56 %) o tomto viru a jeho rizicích nevěděla, což znamená, že jim možná unikají příležitosti lépe se informovat a zaměřit se na prevenci RSV (n = 1 771).1

Prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc., přednosta Ústavu epidemiologie LF UK, Plzeň, zdůraznil: „RS viry mohou u starších lidí vyvolat stejně závažné, nebo dokonce závažnější komplikace než chřipka či covid-19. Obzvlášť pokud má osoba již nějaké chronické onemocnění, jako je srdeční nebo plicní choroba, onemocnění ledvin, metabolické onemocnění apod. RS viry mohou způsobit těžké záněty plic a dolních dýchacích cest, což může vést k hospitalizaci, podobně jako chřipka nebo covid-19. Každé z těchto onemocnění je ale odlišné a rizika závisí mj. na celkovém zdravotním stavu jednotlivce.“

Světový týden povědomí o RSV v roce 2024

Více než 85 % účastníků průzkumu vyjádřilo zájem získat o RSV více informací. Proto společnost GSK ve spolupráci s COPD Foundation, Global Allergy & Airways Patient Platform (GAAPP) a International Federation on Ageing (IFA) organizuje vůbec první Světový týden povědomí o RSV, který začíná 2. září 2024.1

Akce se zaměří na osvětu mezi dospělými, kteří jsou RSV ohroženi nejvíce, a vyzve je, aby se obrátili na svého praktického lékaře a požádali ho o více informací o RSV a možnostech prevence. Riziko nákazy respiračními onemocněními a riziko jejich šíření lze zmírnit různými způsoby. Patří mezi ně dodržování zásad respirační hygieny, například zakrývání úst kapesníkem při kašlání a vyhýbání se těsnému kontaktu s nemocnými.

Anna Wyatt, generální ředitelka GSK v České republice, dodává: „Vzhledem ke stárnutí světové populace lze očekávat, že dopady RSV budou v nadcházejících letech stále závažnější. Jelikož mnoho ohrožených osob není o RSV dostatečně informováno, je nanejvýš důležité zavést cílenou osvětu a uplatňovat v oblasti veřejného zdraví strategie, které se zaměří na vzdělávání ohrožených komunit a umožní jim podniknout kroky k prevenci RSV. Věříme, že první ročník Světového týdne povědomí o RSV přispěje k tomu, aby se o možnostech snižování rizika závažných důsledků RSV poradil se svým lékařem daleko větší počet lidí.“

Doplňující informace:

Proč jsou RS viry pro seniory nebezpečné?

S vyšším věkem imunitní systém obvykle slábne a hůře se brání infekcím, jako jsou ty způsobené virem RSV. Pokud jste starší 60 let nebo máte určitá přidružená onemocnění, můžete být vystaveni vyššímu riziku závažných průběhů infekcí způsobených RSV.

Čím se RSV liší od chřipky/covidu?

Na základě dostupných dat je RSV hlavním původcem komplikací kašle a dušnosti*. Bez testování však nelze spolehlivě určit původce respirační infekce. Na našem trhu jsou dostupné kombinované testy určené k sebetestování: chřipky, respiračního syncytiálního viru (RSV), SARS-CoV-2 (původce onemocnění covid-19). Nebo lékař onemocnění diagnostikuje na základě klinického stavu pacienta, případně na základě výsledků laboratorního vyšetření.

*Dostupná data nemusí být reprezentativní pro celkovou populaci v ČR.

Jak se onemocnění diagnostikuje?

Lékař onemocnění diagnostikuje na základě klinického stavu pacienta, případně na základě výsledků laboratorního vyšetření.

Jaká je inkubační doba a jaké jsou první příznaky nákazy?

Inkubační doba trvá přibližně 2-7 dní. Mezi běžné příznaky patří kašel, dušnost, zvýšená teplota/horečka, rýma a snížená chuť k jídlu.

Jaké jsou možné trvalé následky?

Onemocnění může vést až k závažným stavům – zápalu plic, zánětu průdušinek, zhoršení stávajících chronických onemocnění nebo ke zdravotním obtížím ovlivňujícím srdce či cévy. RSV však může mít také značný dlouhodobý dopad na funkční stav a kvalitu života u starších dospělých. 8 % hospitalizovaných pacientů ve věku nad 60 let uvedlo až 6 měsíců po nákaze RSV ztrátu soběstačnosti*

*Na základě dat z USA, nemusí být reprezentativní pro celosvětovou populaci.

Máme vysledovaný počet úmrtí v souvislosti s RS viry v ČR?

Je známo, že přibližně 20.000 hospitalizovaných pacientů ročně v Evropě zemře na následky onemocnění způsobeného RS viry. (Jde o odhad založený na počtu obyvatel v roce 2019 - údaje o obyvatelstvu byly získány z Odboru OSN pro hospodářské a sociální věci).

O společnosti GSK

GSK je globální biofarmaceutická společnost, jejíž snahou a cílem je spojovat vědu, technologie a talent, abychom byli společně před onemocněními o krok napřed. V příštích 10 letech chceme pozitivně ovlivnit zdraví 2,5 miliardy lidí. Naše smělé cíle týkající se léčby pacientů se odrážejí v nových závazcích k růstu a zásadní změně ve výsledcích. Soustřeďujeme se na inovace v oblasti vakcín a speciálních léčivých přípravků, abychom tak maximálně využili stále širší možnosti týkající se prevence a léčby onemocnění. V samém jádru tohoto přístupu se nachází naše zaměření na výzkum a vývoj v oblasti imunitního systému, lidské genetiky a pokročilých technologií, jakož i naše celosvětově vedoucí postavení ve vývoji vakcín a léčivých přípravků. Zaměřujeme se na čtyři terapeutické oblasti: infekční onemocnění, HIV, onkologii a imunologii. Další informace najdete na stránkách www.gsk.cz nebo www.gsk.com.

Reference:

[1] GSK Data on File: 2024N557710_00_RSV Awareness Survey Results

[2] Savic M, Penders Y, Shi T, Branche A, Pirçon JY. Respiratory syncytial virus disease burden in adults aged 60 years and older in high-income countries: A systematic literature review and meta-analysis. Influenza Other Respir Viruses. 2023;17(1):e13031. doi:10.1111/irv.1303

Zdroj: MSL

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.