Nový retrak Jungheinrich ETV 4i se bude vyrábět v Chomutově.

- Až o 20 procent vyšší produktivita: nejvyšší rychlost zvedání a spouštění na trhu.
- Optimální dostupnost: integrovaná lithium-iontová technologie s rychlým nabíjením.
- Nejlepší využití prostoru ve skladu: kompaktní konstrukce vozíku a vysoká manévrovatelnost.
S novým modelem ETV 4i s nosností 1,4 až 2,5 tuny uvádí Jungheinrich na trh výkonný retrak, který je navržen pro maximální produktivitu. Vynikající rychlosti zvedání a spouštění, moderní lithium-iontová technologie a ergonomický koncept vozíku stanovují nové standardy ve vysokoregálových skladech. Novinka se bude vyrábět v moderním závodě, který postavil Jungheinrich před 3 lety v Chomutově.
Nový model ETV 4i rozšiřuje portfolio výkonných elektrických retraků Jungheinrich pro vysokoregálové aplikace s obzvláště vysokými požadavky na manipulaci. Vozík je určen pro uživatele s vysokými požadavky na manipulaci, například v distribučních centrech, při zásobování výroby nebo při vícesměnném provozu. S nosností od 1,4 do 2,5 tuny a výškou zdvihu až 14 metrů pokrývá ETV 4i širokou škálu aplikací.
„S ETV 4i se zaměřujeme na zákazníky, kterým ve skladu záleží na každé vteřině,“ říká Oliver Hißnauer, produktový manažer pro retraky ve společnosti Jungheinrich. „Vozík je navržen tak, aby kombinoval maximální manipulační výkon s vysokou účinností a jasným zaměřením na řidiče – jak z hlediska ergonomie, tak z hlediska bezpečného a přesného ovládání.“
Nejvyšší rychlost zvedání a spouštění na trhu jako klíčový faktor produktivity
Klíčovou výkonnostní vlastností ETV 4i je jeho výjimečná dynamika ve zvedacím sloupu. Standardně jsou zahrnuty různé funkce PRO: liftPRO zdvojnásobuje rychlost zvedání až na 1,5 m/s bez nákladu. Díky tomu má retrak nejvyšší rychlost zvedání ve své třídě na trhu. Funkce loweringPRO zdvojnásobuje rychlost spouštění až na 1,2 m/s – což je také špičková hodnota v tomto segmentu trhu. S funkcí reachPRO se také výrazně zvyšuje rychlost dosahu, což šetří další čas, zejména při častém přesunu palet.
Tyto výkonnostní údaje mají přímý vliv na manipulační výkon: procesy skladování a vyskladňování lze s ETV 4i provádět mnohem rychleji, zejména při vysokých výškách zdvihu. Současně citlivé ovládání hydrauliky s poloautomatickými pomocnými funkcemi zajišťuje plynulý pohyb sloupu a vysokou spolehlivost procesu i při maximální rychlosti.
„Zejména při vysokých skladovacích úrovních určuje rychlost zvedání a spouštění produktivitu za směnu,“ vysvětluje Hißnauer. „Díky špičkové rychlosti zvedání a spouštění vozíku ETV 4i mohou naši zákazníci výrazně snížit náklady na manipulaci s paletami, což znamená, že náklady na vozík se rychle amortizují, zejména při vícesměnném provozu.“
Kompaktní lithium-iontová konstrukce, vynikající viditelnost a vysoká bezpečnost
Plně integrovaná lithium-iontová baterie tvoří technologický základ vozíku ETV 4i. Umožňuje extrémně krátké doby nabíjení a flexibilní mezinabíjení, takže není nutné měnit baterie ani dělat dlouhé přestávky na nabíjení. To zvyšuje dostupnost vozíku, zejména při vícesměnném provozu.
Díky velmi kompaktní konstrukci vozíku je ETV 4i ideální pro úzké uličky a je konstruován pro efektivní využití prostoru ve skladu. Odstranění klasického bateriového boxu umožňuje optimální viditelnost ramen kol a nákladu, což je klíčový bezpečnostní faktor, zejména v úzkých uličkách.
Volitelné bezpečnostní prvky, jako jsou integrované světelné lišty, zvyšují viditelnost vozíku ve skladu. Asistenční systémy pro monitorování nosnosti a konfigurovatelný polohovací laser pro snadné stohování nákladu aktivně podporují řidiče a přispívají k bezpečnému a efektivnímu toku materiálu.
Ergonomický prostor pro řidiče pro produktivní práci
Velkoryse navržený prostor pro řidiče se schůdkem pro ergonomický přístup, individuálně nastavitelným volantem a loketní opěrkou a dostatkem volnosti pohybu zajišťuje vysoký komfort obsluhy. Volitelný inovativní kamerový systém dále zvyšuje ergonomii při skladování a vyskladňování tím, že umožňuje přesné umístění nákladu s minimální fyzickou námahou.
ETV 4i je k dispozici v několika modelových a výbavových variantách a lze jej přizpůsobit danému použití pomocí četných volitelných doplňků a asistenčních systémů. Jungheinrich tak nabízí robustní řešení připravené na budoucnost pro společnosti, které chtějí důsledně optimalizovat své skladové procesy pro maximální efektivitu a vysoký výkon.
O Jungheinrich:
Jako jeden z předních světových dodavatelů manipulační techniky a logistických systémů, Jungheinrich rozvíjí vývoj inovativních a udržitelných produktů a řešení materiálových toků již více než 70 let. Ve finančním roce 2024 Jungheinrich se svými téměř 21 000 zaměstnanci dosáhl tržeb ve výši 5,4 miliard EUR. Celosvětová síť zahrnuje 12 výrobních závodů a také servisní a prodejní společnosti ve 42 zemích. Akcie společnosti jsou kótovány na burze MDAX.
Zdroj: Jungheinrich ČR