Nový ročník, nový styl, noví vítězové. Seznamte se s nejlepšími produkty Volby spotřebitelů 2025

„Volba spotřebitelů figuruje na trhu již dlouhých 25 let. Její obliba každým rokem stoupá. Každým rokem máme tu čest poukázat na to nejlepší a nejvíce inovativní, co firmy vyvinuly a na co jsou hrdé. S nimi vstupují na konkurenční pole – do obchodů, kde pevně věří, že si zákazník vybere právě jejich výrobek. Orientace je ale stále složitější, a to vzhledem k množství produktů na trhu. Proto se i my snažíme, a to především možností označení vítězných novinek naším logem, poukázat na ty skutečně spotřebitelsky nejatraktivnější. Proto jsme i my v letošním roce přistoupili k inovaci loga,“ uvádí Lukáš Matějka, manažer marketingové skupiny pořádající společnosti. „Nové logo pro nás připravila agentura Growyo. Zadáním byl moderní vzhled, čistota grafiky a jasnost. Je přátelštější, čistší, ale stále vaše volba. Snažili jsme v něm zachovat DNA Volby spotřebitelů, jen v přitažlivější podobě. Například design ruky je přepracovaný tak, aby působil méně schematicky, a naopak více lidsky, což zlepšuje emocionální vnímání loga. Ruka je zároveň novým komunikačním konceptem – maskotem. Animovaná ruka s palcem nahoru nyní doprovází rodinu i v prodejně a slogan „Palec nahoru pro chytrý nákup“ odkazuje na hlavní poselství projektu, a to pomoci zákazníkům rychle najít ověřené produktové novinky,“ dodává Lukáš Matějka.

Velký zájem byl letos v oblasti proteinových výrobků, a to hlavně v kategorii „proteinové tyčinky“. Mnoho inovací zaznamenala oblast nápojů, ať už šlo o vody funkční, vitamínové, minerální, dětské, ovocné nebo energetické. Zajímavým trendem byla v letošním ročníku kategorie ekologických prostředků do domácnosti, která byla hojně zastoupena řadou českých značek. Kreativní novinkou byla například i Šunka na rohlík. Tedy šunka tvarovaná podle rohlíku, aby plátek spotřebitel využil snadno a beze zbytků. Nebo třeba toaletní papír Harmony 4=8, který má dvakrát tolik papíru oproti standardní ruličce. Také známý nanuk Mrož nyní nově ve verzi lahodného dezertu s 63 % tvarohu. S inovacemi přišla i řada českých firem, jako například Lakma Česká republika s čisticími výrobky Sidolux, řadou ekologických produktů obsahující minimálně 96 % přírodních látek, a navíc s příjemnou vůní ranní rosy. Nebo Spontex, který přišel s inovací staršího výrobku v podobě hadříku z mikrovlákna. Ten okna čistí beze šmouh a je účinný i bez použití čisticích prostředků. Pivovary Staropramen ohromily nejenom spotřebitele, ale i odbornou porotu, která dala nealkoholickému pivu Guinness 0.0 nejvyšší ocenění. A to nejenom pro 0 % alkoholu, ale i pro jedinečné použití dusíku, který se po otevření plechovky uvolní z malé plastové kuličky. Vytvoří tak příval bublinek, které způsobí, že po nalití do sklenice si můžeme vychutnat bílou hustou pěnu jako z právě načepovaného piva.

Hlavním symbolem nové kampaně Volby spotřebitelů je animovaná ruka s palcem nahoru – přátelská, nadsazená a rozhodně ne nudná. Tato ruka není jen tak ledajaký ukazatel, ale chytrý pomocník, který v nákupním dobrodružství najde ty nejčerstvější a nejspolehlivější produktové novinky. Slogan „Palec nahoru pro chytrý nákup“ tak přesně vystihuje, na co program chce poukázat. Tedy rychlý a jistý výběr bez nekonečného hledání a pochybností. Protože kdo by dnes chtěl bloudit mezi regály bez jasného signálu, že produkt je ověřený a stojí za to? Volba spotřebitelů je právě takovým nástrojem, propojujícím výrobce a spotřebitele.

Program Volba spotřebitelů každoročně spolupracuje s mnoha silnými mediálními partnery. Do jejich řad letos přibyl přední nákupní rádce AkčníCeny.cz, také Regionální vydavatelství s titulem Noviny kraje a po drobné odmlce i portál Babinet.cz. Prostřednictvím mediálních partnerů se informace o novinkách dostanou přímo k zákazníkům. Logo Volba spotřebitelů a jeho vítěze lze najít ve spotech v TV, na YouTube a v online prostředí, v tisku, rádiích, outdooru, dále v rámci instore podpory v prodejnách Tesco a Makro a samozřejmě v online prostoru hlavně na sociálních sítích.

SEZNAM OCENĚNÝCH VÝROBKŮ 2025

Název kategorie Název produktu Název firmy ALKOHOL BEEFEATER GRAPEFRUIT PERNOD RICARD CZECH REPUBLIC ALKOHOL MÍCHANÉ DRINKY MÍCHANÉ DRINKY JAKO OD BARMANA STOCK PLZEŇ BOŽKOV ALTERNATIVNÍ STRAVA ZOTT HUNGRY? DRINK THIS! ZOTT AUTOKOSMETIKA SHERON SHINY RIDE DF PARTNER AVIVÁŽE COCCOLINO PARFÉM NA PRANÍ UNILEVER ČR BEZLEPKOVÉ POTRAVINY MATCHA MUFFINY BEZ LEPKU LABETA CEREÁLNÍ TYČINKY K-CLASSIC MÜSLI TYČINKY KAUFLAND ČESKÁ REPUBLIKA ČISTICÍ PROSTŘEDKY DENKMIT OŠETŘUJÍCÍ SPREJ NA NÁBYTEK DM DROGERIE MARKT ČOKOLÁDOVÉ CUKROVINKY KITKAT TABULKY NESTLÉ ČESKO DÁMSKÁ HYGIENA PRODUKTOVÁ ŘADA BELLA FOR TEENS TZMO CZECH REPUBLIC DĚTSKÉ NÁPOJE #YESS MATTONI 1873 DĚTSKÉ PŘÍKRMY BABYDREAM BIO PŘÍKRMY ROSSMANN DOPLŇKY STRAVY HEPACTUM FORTE NATURAMED PHARMACEUTICALS EKOLOGICKÉ AVIVÁŽE FEELECO AVIVÁŽ RELAX FOSFA EKOLOGICKÉ ČISTICÍ PROSTŘEDKY SIDOLUX ECO LAKMA EKOLOGICKÉ PROSTŘEDKY NA MYTÍ NÁDOBÍ FEELECO PROSTŘEDEK NA NÁDOBÍ FOSFA EKOLOGICKÉ PROSTŘEDKY NA PRANÍ FEELECO PRACÍ GEL FRESH FOSFA ENERGETICKÉ NÁPOJE ENERGETICKÉ NÁPOJE BOHEMSCA SNOWBALL HOUBIČKY A HADŘÍKY HADŘÍK Z MIKROVLÁKNA SPONTEX WINDOW RECYCLED MAPA SPONTEX CE INSTANTNÍ JÍDLA ŘADA VÝROBKŮ – CHUTĚ SVĚTA ORKLA FOODS ČESKO A SLOVENSKO JOGURTOVÉ NÁPOJE ACTIMEL TRIPLE ACTION DANONE KRMIVA PRO KOČKY GOURMET REVELATIONS JEMNÉ KOUSKY S LOSOSEM V ŽELÉ NESTLÉ ČESKO KRMIVA PRO PSY BRIT CARE MINI RAW DELIGHTS VAFO PRAHA KUCHYŇSKÉ POTŘEBY SIGURO SADA DÓZ NA POTRAVINY VIEWSTASH ALZA.CZ MINERÁLNÍ OCHUCENÉ VODY MATTONI ESENCE MANGO MATTONI 1873 MLÉČNÉ DEZERTY MROŽ TVAROHOVÝ DEZERT JAHODOVÝ SAVENCIA FROMAGE & DAIRY CZECH REPUBLIC MOPY MOP SPONTEX FULL ACTION CORNER SYSTEM MAPA SPONTEX CE MOUKY MOUKA NA PIŠKOTOVÉ TĚSTO BABIČČINA VOLBA GOODMILLS ČESKO MRAŽENÉ PIZZY TESCO FINEST MRAŽENÁ PIZZA TESCO STORES ČR MRAŽENÉ RYBÍ PRODUKTY RYBÍ PRSTY FROSTA FROSTA ČR OČNÍ PÉČE BALEA BEAUTY EXPERT OČNÍ BOOSTER DM DROGERIE MARKT OŘECHY A SUCHÉ PLODY NICE BITES OŘECHY V ČOKOLÁDĚ BILLA OVOCNÉ NÁPOJE OVOCNÉ NÁPOJE RIO ALOE VERA A RIO NATA DE COCO MCCARTER OVOCNÉ SNACKY ŠNEK BOB OVOCNÉ ROLKY RODINNÉ BALENÍ ATI DELICATES PAMLSKY PRO PSY BRIT PREMIUM BY NATURE HAPPY SNACKS VAFO PRAHA PAŠTIKY KRAJANKA PAŠTIKY A POMAZÁNKY ALIMPEX FOOD PEČIVO CHLEBY DOPEČ SI MĚ! PENAM PIVNÍ NÁPOJE NEALKOHOLICKÉ BEER MIXY COOL+ PIVOVARY STAROPRAMEN PIVO GUINNESS 0.0 PIVOVARY STAROPRAMEN PRACÍ PROSTŘEDKY WOOLITE KERATIN THERAPY NA BAREVNÉ PRÁDLO FRUITY RECKITT BENCKISER PRACHOVKY LEIFHEIT PRACHOVKA SUPERDUSTER LEIFHEIT CZ PROTEINOVÉ TYČINKY DENUTS PROTEIN NUTREND D.S. PŘÍRODNÍ PLEŤOVÁ KOSMETIKA KAUFLAND BEVOLA NATURALS PŘÍRODNÍ PLEŤOVÁ KOSMETIKA KAUFLAND ČESKÁ REPUBLIKA RYBÍ SPECIALITY TUŇÁKOVÉ SALÁTY FRANZ JOSEF KAISER GASTON RÝŽE A LUŠTĚNINY ORGANIS JASMÍNOVÁ RÝŽE BÍLÁ ALLNATURE SALÁTY A ZDRAVÉ SVAČINY BILLA READY SALÁTY A ZDRAVÉ SVAČINY BILLA SLADKÉ PEČIVO DINOO PENAM SPRCHOVÁ KOSMETIKA ISANA SPRCHOVÉ GELY ROSSMANN SUCHARY A PUFOVANÉ VÝROBKY BIO ŘEMESLNÉ SUCHARY PEK GROUP SUŠÁKY NA PRÁDLO VILEDA INFINITY FLEX SUŠÁK NA PRÁDLO ČERNÝ 30M FREUDENBERG HOME AND CLEANING SOLUTIONS SUŠENKY KRÁLOVSKÁ CHUŤ SUŠENKY VE TVARU ZVÍŘÁTEK PERNÍK ŠUNKY ŠUNKA NA ROHLÍK LIDL ČESKÁ REPUBLIKA TABLETY DO MYČKY DOMOL TABLETY DO MYČKY EXTRA POWER ALL IN ONE ROSSMANN TĚSTOVINY K-JARMARK TĚSTOVINY VAJEČNÉ KAUFLAND ČESKÁ REPUBLIKA TOALETNÍ PAPÍRY TOALETNÍ PAPÍR HARMONY 4=8 COMPACT ROLL SHP HARMANEC ÚKLIDOVÉ POMŮCKY VILEDA SAFE HANDS FREUDENBERG HOME AND CLEANING SOLUTIONS VEGETARIÁNSKÉ POTRAVINY GARDEN GOURMET VEGETARIÁNSKÝ ŠPENÁTOVO-SÝROVÝ ŘÍZEK NESTLÉ ČESKO VITAMÍNY A MINERÁLY MAXI VITA VAŠE ZDRAVÍ – ŠUMIVÉ VITAMÍNY S VLÁKNINOU VITAR VLASOVÁ KOSMETIKA DIXI KOPŘIVA – KOFEIN ŠAMPON HERBA DRUG VLHČENÉ TOALETNÍ PAPÍRY A UBROUSKY ZEWA VLHČENÝ TOALETNÍ PAPÍR ESSITY CZECH REPUBLIC VODY FUNKČNÍ A VITAMÍNOVÉ HANÁCKÁ KYSELKA KOLAGEN A HANÁCKÁ KYSELKA PAMĚŤ MATTONI 1873 WC HYGIENA DOMESTOS POWER FOAM UNILEVER ČR ZMRZLINY NANUKY A ZMRZLINY PINKO PINKO ZUBNÍ PASTY LYSS OCHUCENÁ ZUBNÍ PASTA LYSS ŽEHLICÍ PRKNA VILEDA DIAMOND S ŽEHLICÍ PRKNO FREUDENBERG HOME AND CLEANING SOLUTIONS ŽVÝKAČKY CHUPA CHUPS MAGIC CUBES PERFETTI VAN MELLE CZECH REPUBLIC

SEZNAM OCENĚNÝCH VÝROBKŮ V DOPROVODNÝCH SOUTĚŽÍCH

Médium Oceněný produkt Společnost A11 #YESS MATTONI 1873 AkčníCeny.cz NEALKOHOLICKÉ BEER MIXY COOL+ PIVOVARY STAROPRAMEN TUŇÁKOVÉ SALÁTY FRANZ JOSEF KAISER GASTON MATTONI ESENCE MANGO MATTONI 1873 Babinet.cz TUŇÁKOVÉ SALÁTY FRANZ JOSEF KAISER GASTON City Digital Media CHUPA CHUPS MAGIC CUBES PERFETTI VAN MELLE CZECH REPUBLIC Čestné uznání odborné poroty GUINNESS 0.0 PIVOVARY STAROPRAMEN Evropa 2 GOURMET REVELATIONS JEMNÉ KOUSKY S LOSOSEM V ŽELÉ NESTLÉ ČESKO NANUKY A ZMRZLINY PINKO PINKO NEALKOHOLICKÉ BEER MIXY COOL+ PIVOVARY STAROPRAMEN Frekvence 1 FEELECO PROSTŘEDEK NA NÁDOBÍ FOSFA #YESS MATTONI 1873 MROŽ TVAROHOVÝ DEZERT JAHODOVÝ SAVENCIA FROMAGE & DAIRY CZECH REPUBLIC Gurmet časopis SIDOLUX ECO LAKMA Maxvision ENERGETICKÉ NÁPOJE BOHEMSCA SNOWBALL MojeObrazovka LYSS OCHUCENÁ ZUBNÍ PASTA LYSS Regionální vydavatelství: Noviny kraje DINOO PENAM

