Nový svět pro gastronomii: Objednáme přináší revoluční systém řízený hlasem a AI

Praha 7. května 2026 (PROTEXT) - Společnost Objednáme přichází na trh s úplně novým systémem pro restaurace, který zásadně mění způsob jejich řízení. Ruší složité formuláře, administrace a roztříštěné nástroje – nově lze celý provoz ovládat hlasem a pomocí umělé inteligence. Restaurace tak mohou řídit svůj byznys rychleji, jednodušeji a bez technických bariér.

Klíčovou součástí nového ekosystému je myMage, AI pomocník, který zná provoz restaurace do detailu a neustále se učí. Čím více ho podnik využívá, tím je chytřejší. Už není potřeba složitě klikat v administraci nebo vyplňovat formuláře – stačí říct nebo napsat, co se má stát, a systém to automaticky provede. Gastronomie tak vstupuje do nové „hands-free“ éry řízení provozu.

Poslední dva roky jsme vzali všechno, co jsme se naučili za předchozí roky vývoje, a celý systém jsme postavili znovu. Chtěli jsme, aby se restaurace nemusely přizpůsobovat systému, ale aby se systém přizpůsobil jim,“ říká Adam Růžička, CEO společnosti Objednáme.

Admin platforma stvořená pro růst

Nová administrační platforma je navržena jako základ pro škálování podniků – od jedné restaurace až po rozsáhlé sítě poboček a franšízy. Nabízí přehledné prostředí, které se přizpůsobuje velikosti i potřebám podniku a umožňuje efektivní řízení celého provozu z jednoho místa.

Díky napojení na AI lze navíc systém dále rozšiřovat bez čekání na dodavatele. Restaurace mohou zadat požadavek svému AI nástroji (například GPT nebo Claude), který nové funkce rovnou vytvoří a zapojí do systému.

Všechny platformy na jednom místě

Velkým problémem dnešní gastronomie je roztříštěnost rozvozových služeb. Objednáme tento problém řeší sjednocením všech objednávek do jednoho systému. Platformy jako Foodora, Wolt, Bolt nebo meníčka.cz jsou plně automaticky synchronizované.

Změny v menu, cenách nebo nabídce stačí provést jednou – systém je okamžitě propíše do všech napojených kanálů. Restaurace tak eliminují chyby, šetří čas a zbavují se nutnosti spravovat více zařízení a administrací.

„Majitelé restaurací dnes tráví zbytečně moc času tím, že totéž nastavují na několika místech. Znám restaurace, které mají na každém portálu např. 5 profilů, když to pak upravují, tak neupravují 5, ale 15 profilů. Chtěli jsme jim tuhle práci plně automatizovat,“ doplňuje Adam Růžička.

Moderní eShop a mobilní aplikace na míru

Součástí nového řešení je také plně přizpůsobitelný objednávkový eShop a mobilní aplikace pro iOS a Android. Restaurace si mohou jednotlivé části skládat podle vlastních potřeb a upravovat objednávkový proces bez technických omezení.

Díky propojení s AI je navíc možné systém dále rozšiřovat a vyvíjet nové funkce podle aktuálních požadavků podniku.

eKiosk dostupný pro každého

Novinkou je také samoobslužný objednávkový kiosek eKiosk, který zůstává cenově dostupný i pro menší podniky. Cena zařízení se pohybuje pod 15 tisíci korun.

Kiosek zjednodušuje objednávání, zrychluje obsluhu a podle firmy může zvýšit průměrnou útratu až o 30 %, protože zákazník má při výběru více času a není pod tlakem fronty.

AI v praxi: méně práce, více času na hosty

myMage dokáže automatizovat i komplexní úkoly. Typickým příkladem je úprava cen při zdražení surovin – místo ručního přepisování systém sám identifikuje relevantní položky a změny provede napříč celou nabídkou.

Chceme, aby majitelé restaurací nemuseli dokola dělat opakující se úkoly, které může dělat stroj. Tohle období skončilo, nyní je tu hands free doba, kdy stačí jen říct, co se má stát a ono se to začne dít zcela autonomně. Objednáme je systém, který se přizpůsobuje restauracím na míru,“ uzavírá Adam Růžička.

O společnosti Objednáme:

Objednáme sdružuje restaurace, které společně vyvíjejí vlastní komplexní objednávkový systém. Princip je takový, že zapojené restaurace navrhují nové funkce, vzájemně o nich hlasují a ty nejlepší návrhy Objednáme implementuje. Za roky fungování tak vznikl komplexní ekosystém, který se neustále posouvá vpřed a obslouží každou činnost restaurace – od e-shopu a mobilní aplikace na míru, přes zařízení pro personál v restauraci až po aplikaci pro kurýry. Restaurace kromě fixní sazby neplatí žádná procenta navíc – předem tak ví, s jakými náklady počítat.

Adam Růžička

CEO společnosti Objednáme, kterou se svým společníkem Janem Papikem založil před 9 lety. Za tu dobu vyvinuli systém pro více než 500 restaurací, které jsou součástí projektu dodnes.

Zdroj: Crest Communications

