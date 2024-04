Nový trend v oblasti módy: Potisky triček pomocí AI technologie!

„Jsme tu pro jednotlivce, firmy, školy, skupiny a další, kteří chtějí rychle a jednoduše vytvořit své vlastní produkty online. Tak neváhej a pusť se do toho!“ uvedl Zdeněk Pauch, zakladatel této společnosti.

Tvorba vlastního trička nebyla nikdy jednodušší

Tričko dle vlastní fantazie? Pro umělou inteligenci to dnes už není vůbec žádný problém. Pomocí jednoduchého nástroje si dokáže každý během pár minut navrhnout vlastní tričko, a to vše z pohodlí domova.

Díky inovativní technologii si mohou zákazníci vygenerovat obrázek dle svého přání. Například, pokud chtějí mít na svém tričku roztomilou kočičku sedící v růžovém pelíšku, AI technologie jim tento požadavek splní. Stačí k tomu použít jednoduchý nástroj na webových stránkách společnosti.

Pro vytvoření originálního potisku na tričko stačí popsat návrh obrázku. Například „ Delfín vyskakuje z vody při západu slunce na pozadí starověkého města, kresba.“ Obrázek musí být popsán co nejpodrobněji, aby měla umělá inteligence k dispozici veškeré potřebné informace.

Následně popište i styl, ve kterém má být obrázek vygenerován, jako je fotografie, karikatura, kresba nebo například moderní umění, AI k tomu přihlédne. Dále je možné upravit grafiku, včetně pozadí a barev.

Revoluce ve vytváření potisků

Společnost Vytvoř si potisk.cz využívá pokročilé algoritmy umělé inteligence ke generování obrázků, které vypadají profesionálně a zaručují originalitu. Pomocí AI je možné například odebírat pozadí, což je důležité proto, aby celkový vzhled potisku působil profesionálně.

AI také upravuje obrázky tak, aby byly maximálně kvalitní a ostré, čímž je zvýšena i kvalita samotného tisku. Novinkou společnosti je také úprava rozhraní AI pro mobilní telefon a možnost okamžité platby.

Výhody umělé inteligence

Umělá inteligence se pomalu dostává do všech odvětví lidské tvorby a bezesporu s sebou přináší řadu výhod. V oblasti potisku triček mezi ty největší výhody patří zejména rychlost a efektivita, profesionalita a originalita a snadné použití AI i pro méně zdatné uživatele. „I bez zkušeného grafika zvládnete vytvořit dokonalé dílo za 1 minutu, aniž byste byli proškoleni v oblasti AI. Každý si vytvoří svůj vlastní návrh, není nic, co by se opakovalo!" uvádí ředitel této společnosti Zdeněk Pauch.

Dokonalé umění potisku

Kromě potisku triček nabízí společnost Vytvoř si potisk.cz širokou škálu dalších produktů. Ve své nabídce mají opravdu velké spektrum potisků produktů od oblečení, přes batohy a trička až k potisku šperků či IT příslušenství.

Potisk reklamních produktů je také naprostou samozřejmostí. Chcete originální přívěsek, hrneček pro babičku nebo originální potisk na podložku pod myš či praktické ponožky? Vyberte si z více jak 400 produktů, které jsou na webových stránkách k dispozici.

O firmě

Společnost Vytvoř si potisk.cz založil v roce 2022 Zdeněk Pauch. Jedná se o webové stránky spojené s e-shopem, které nabízejí skvělý a jednoduchý nástroj pro online potisk triček, textilu, reklamních produktů a netradičních originálních dárků.

V současné době tisknou přes 500 produktů denně a vybrat si můžete z více jak 400 typů zboží. Společnost tiskne pouze na materiály té nejvyšší kvality, které vydrží i časté praní a sušení v sušičce.

Více informací a fotodokumentaci naleznete zde: Vlastní potisk online - APLIKACE - Online návrhář potisku (vytvorsipotisk.cz)

Kontakty pro média

· Webové stránky: www.vytvorsipotisk.cz

· E-mail: info@vytvorsipotisk.cz

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.